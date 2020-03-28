Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 08:48,
Süper Lig için flaş öneri: 2019-2021 sezonu
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke, Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'de etkilenen takvimi ve sezonun bitirilme senaryolarıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.
Belki de FIFA ve konfederasyonlar, 2020-21 sezonunu lağvettiklerini açıklamak zorunda kalacak. İçinde bulunduğumuz sezonun ismi de ‘2019-2021’ olacak. Aslında bir bakıma da bu bir öze dönüş rotası. Zaten futbol, hayatımızda gereğinden fazla yer tutmuyor muydu?
Şu anda global futbol ailesinin yaşadığı travmaya, psikolojide ‘Kübler Ross Modeli’ deniyor. İnsanlar, büyük bir yasla karşılaştıklarında bunu beş aşamada yaşarlar: “İnkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme.” Biz global futbol kamuoyu olarak inkâr ve öfke aşamalarını yaşadık. Ancak hâlâ pazarlık evresini geçememiş görünüyoruz.
196 ülkeye yayılmış, bir milyon vaka ve yüz bin ölüme doğru hızla ilerleyen bir salgın yaşıyoruz ve hâlâ gündemimiz, futbolu seyircili oynamak! Bence futbolun tekrar seyircili oynanması artık bu sezonun değil, gelecek sezonun meselesi.
KONTRATLAR
Malum, futbolcuların kontratları dünyanın hemen her yerinde 30 Haziran’da bitiyor. Evet bir ‘fors majör (savaş, grev, doğal afet gibi mücbir sebepler)’ çıkışı var. Ancak Marca gazetesi, bu çıkışın hukuken komplikasyonları olabileceğini iddia ediyor. 30 Haziran’da kontratları biten futbolcular var. 1 Ocak’tan itibaren başka kulüplerle görüşme yapmalarına statü izin verdiği için, 1 Temmuz’da hazır kontratları devreye girecekler var. Ligler temmuza sarkarsa, mesela Achraf Hakimi 1 Temmuz’da kimin futbolcusu olacak: Elinde süresi geçmiş bir kiralama kontratı bulunan Dortmund’un mu? Oyuncunun 2022’ye kadar sözleşmesine sahip Real Madrid’in mi?
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