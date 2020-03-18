'Süper Lig, hiç bu kadar belden aşağı olmamıştı!'

15 RESMi MAÇI UNUTTU! Hem de o Mete Kalkavan’ın; o günden bu yana, 5’i kendi başkanlık döneminde olmak üzere, atandığı ve Galatasaray’ın da 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldığı 15 resmi maçı (8 VAR görevi hariç) es geçerek veya unutarak (!)... Bu yaklaşım nedir biliyor musunuz? En hafif deyimle skandaldır, Sayın Cengiz! Bu öyle Etik Kurulu’na sevk edilerek geçiştirilecek bir şey değildir Sayın Nihat Özdemir başkan! Bu tıpkı dün Trabzonspor’a karşı verilen tepki gibi cevapsız bırakılmayacak kadar önemli; sessiz kalınamayacak kadar ciddi bir vakâdır, Sayın Zekeriya Alp başkan! Ha, bu arada; yaklaşımınızın Mete ve Kalkavan ailesinin fertleri kadar, onları en yakından tanıyan, yanı başınızdaki o Sayın Abdürrahim Albayrak’ı da aynı derecede üzdüğünü ve sarstığını bilesiniz Sayın Cengiz. Sonunda, şu kazanma adına her şeyin mübah sayıldığı ortamda (!) işin içine hakemin ölmüş babasını da karıştırdınız ya bravo size. “Pes” diyorum.