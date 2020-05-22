Süper Lig hakemleri için corona virüsü (koronavirüs) kararı!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkeler liglerle ilgili kararlarını üst üste açıklarken merak edilen o soru da cevabını buldu
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İşte MHK'nin aldığı tarihi karar...
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TFF ile Kulüpler Birliği’nin önceki gün gerçekleştirdiği zirvede sezonun geri kalan kısmının 12 Haziran’da başlamasıyla ilgili tam mutabakat sağlanırken, dün de hakemlerin durumu belli oldu.
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ÖNEMLİ KARAR
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu’nun ‘Futbola Dönüş Protokolü’nü açıklamasının ardından Merkez Hakem Kurulu da hakemlerin yeşil sahalara dönüşüyle ilgili önemli bir karara imza attı.
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5 HAZİRAN SONRASI İPTAL
Buna göre 43 Üst Klasman Hakemi ve VAR hakemleri liglerin başlayacağı 12 Haziran’dan 1 hafta önce yani 5 Haziran’da TFF Riva Tesisleri’nde kampa alınacaklar.
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26 TEMMUZ'A KADAR KARANTİNA
Hakemler hem ligin tamamlanmasının planlandığı 26 Temmuz’a kadar Riva’da hem hazırlık çalışmalarını gerçekleştirecek hem de sezon bitene kadar karantinada kalacak.
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EVE GİDEMEYECEKLER
Karantinada bulundukları süre zarfı içinde hakemler dış dünya ile bağlarını kesecekler. Bu süreçte kimse evlerine gidemeyecek, tesisleri terk edemeyecekler.
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Riva’daki tesislerden sadece maçlar için ayrılacaklar, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından da yine tesislere geri dönecekler.
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Maç seyahatleri kısa mesafeli bölgeler için kara yoluyla gerçekleştirilecek.
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Yolculuklar ekip halinde yapılacak.
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Uzak mesafeli seyahatler ise sıkı tedbirler altında uçakla yapılacak.
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EĞİTİMLER DEVAM
Merkez Hakem Kurulu 5 Haziran’da başlayacak uygulama için ‘Üst Klasman Hakemleri’ ile tek tek görüşmelerini sürdürürken, karantina günleri için de hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.
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Riva’da yapılacak fiziksel çalışmaların yanı sıra hakemler için eğitim çalışmaları da yapılacak. Bu uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte diğer hakemler de yine benzer bir şekilde Riva’da kampa alınacak.
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Salgın nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takımlar saha antrenmanlarına başlarken, hakemler MHK’nın belirlediği program dahilinde sezonun geri kalanı için evde çalışmalarını sürdürüyordu.