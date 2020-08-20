Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? TFF'nin açıklaması bekleniyor!

'Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?' sorusu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan Süper Lig'in 2020-2021 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç tarihini açıklamıştı. Gözler şimdi fikstür çekiminde. İşte, konuya dair ayrıntılar...