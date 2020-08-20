Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? TFF'nin açıklaması bekleniyor!
Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun bitmesiyle birlikte, sporseverlerin 2020-2021 sezon maçları ile ilgili araştırmaları başladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları için sabırsızlananlar, internet üzerinden yeni sezonunun fikstürünü araştırıyor. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?
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'Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?' sorusu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan Süper Lig'in 2020-2021 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç tarihini açıklamıştı. Gözler şimdi fikstür çekiminde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih belli oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayıp, 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
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FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
11 Eylül'de başlayacak Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin 20 Ağustos Perşembe günü yapılacağı açıklanmıştı. Ancak fikstür çekimi bugün yapılmadı, söz konusu fikstür çekimi hakkında tarih ayrıntısı belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.