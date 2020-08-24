MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'nin belirlediği tarih!
GeriSpor Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'nin belirlediği tarih!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 19:57 | 

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'nin belirlediği tarih!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Liglerin başlayacağı tarihi dört gözle bekleyen taraftarlar bir yanda da takımlarının fikstürlerinin ne zaman belli olacağı konusunda bilgi almak istiyor. Gözler şimdi Süper Lig fikstür çekiminin TFF tarafından yapılacağı tarihte. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig fikstür çekim tarihi, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan fikstür çekimi yapılmamış ve vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları hız kazanmıştı. Tüm bunlar olurken TFF'ten fikstür çekimi için tarih bilgisi geldi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2
Abone Olgoogle-news

2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Süper Lig'de fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü 21:00'de yapılacak. TFF 1. Lig'de kura çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

3
Abone Olgoogle-news

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fikstür çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi