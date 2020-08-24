Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'nin belirlediği tarih!

Süper Lig fikstür çekim tarihi, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılması planlanan fikstür çekimi yapılmamış ve vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları hız kazanmıştı. Tüm bunlar olurken TFF'ten fikstür çekimi için tarih bilgisi geldi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...