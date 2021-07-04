Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? İşte 2021-2022 sezonundan son bilgiler
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?
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1
Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2’nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.
2
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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Fikstür çekimi için de tarih henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.