SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in 2023-24 sezonu fikstür çekim töreni TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler, futbolcular, sanat camiasından Alişan, Seren Uzun, Ceren Gündoğdu, Bülent Serttaş, Birol Namoğlu, Gökhan Tepe, Sefo, Tahsin Hasoğlu, Ömür Gedik ve çok sayıda davetli katıldı.



Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları da belli oldu. Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle: