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SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2023! Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman oynanacak? İşte 2023 2024 Süper Lig maç tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Derbi Maçları Ne Zaman#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 23:04

Süper Lig Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi tarihleri için beklenen açıklama geldi. Sporseverlerin heyecanla beklediği 2023 2024 Süper Lig fikstür çekimi sona erdi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle yeni sezonun 1'inci haftasında oynanacak Süper Lig maç tarihleri ve derbi haftaları netlik kazandı. Buna göre Galatasaray - Trabzonspor derbisi ligin 2. haftasında oynanacak. Peki, Süper Lig derbi maçları ne zaman? Süper Lig Galatasaray - Trabzonspor, Trabzonspor - Beşiktaş, Galatasaray – Beşiktaş, Fenerbahçe – Trabzonspor, Beşiktaş - Fenerbahçe, Fenerbahçe – Galatasaray derbi maçları hangi tarihte oynanacak? İşte, Süper Lig derbi maçı tarihleri.

1/6SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2023 Süper Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman oynanacak İşte 2023 2024 Süper Lig maç tarihleri

Süper Lig derbi maçları ne zaman sorusu TFF açıklamasıyla yanıt buldu. Yeni sezon öncesi Süper Lig fikstür çekimi tamamlandı. Ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray- Trabzonspor derbisi olacak. Fikstür çekimine göre, Galatasaray- Trabzonspor derbisinin ardından ikinci derbi, Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacak. 9’uncu haftada ise Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Lig'de ilk derbi ne zaman, hangi tarihte? İşte, Süper Lig derbi maçları hakkında bilgiler.

2/6SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK

SÜPER LİG DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in 2023-24 sezonu fikstür çekim töreni TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler, futbolcular, sanat camiasından Alişan, Seren Uzun, Ceren Gündoğdu, Bülent Serttaş, Birol Namoğlu, Gökhan Tepe, Sefo, Tahsin Hasoğlu, Ömür Gedik ve çok sayıda davetli katıldı.

Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları da belli oldu. Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:

3/6SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2023 Süper Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman oynanacak İşte 2023 2024 Süper Lig maç tarihleri

2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor

5’inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

4/6SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

Süper Lig’in 2023-24 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak 18'inci hafta müsabakaları ile sona erecek. Ligin ikinci yarısı 5, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde 19’uncu hafta müsabakaları ile start alacak.

5/6SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2023 Süper Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman oynanacak İşte 2023 2024 Süper Lig maç tarihleri

Sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde ise sona erecek. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı 20 hafta oynanacak. Sezondaki sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22’nci hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

6/6SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2023 Süper Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları ne zaman oynanacak İşte 2023 2024 Süper Lig maç tarihleri

Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31’inci hafta maçları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

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#Süper Lig#Derbi Maçları Ne Zaman#Galatasaray