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Spor Arena
Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 14:16 | 

Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? İşte TFF'den gelen tarih bilgisi

'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusu futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'in 2021-2022 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç tarihini verdi. Peki, Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak?

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Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun bitmesiyle derbi ve dev mücadeleleri takip eden sporseverlerin, 2021-2022 sezonu başlama tarihleri ile ilgili araştırmaları başladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları için sabırsızlananlar, internet üzerinden yeni sezonun başlangıç tarihini sorguluyor. İşte, 2021-2022 sezonu açılış tarihi...

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

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Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

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Misli.com 2’nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.

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Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Fikstür çekimi için de tarih henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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