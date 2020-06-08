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HaberlerSpor HaberleriSüper Lig, 1. ve 2. lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak.. İşte haftanın fikstürü ve karşı karşıya gelecek takımlar
GeriSpor Süper Lig, 1. ve 2. lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak.. İşte haftanın fikstürü ve karşı karşıya gelecek takımlar
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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 12:12,

Süper Lig, 1. ve 2. lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak.. İşte haftanın fikstürü ve karşı karşıya gelecek takımlar

Süper Lig'de ve diğer alt liglerde koronavirüs önlemleri nedeniyle ara verilen futbol müsabakaları bu hafta başlıyor. Seyircisiz oynanacak karşılamalar öncesinde spor severler maçların hangi gün başlayacağını merak ediyorlardı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre liglerin takvimi belli oldu. İşte haftanın karşılaşmaları ve detaylar

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 26. haftasının Corona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanmasının ardından, kalan maçlar için alınan erteleme kararı sonrası futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Şampiyonluk yarışının git gide zorlaştığı ve rekabetin arttığı Süper Lig'de kalan maçlar için takvim netleşmeye başladı. İşte, Süper Lig'de oynanacak maçların tarihi hakkında merak edilenler..

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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

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TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 20202-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 20203-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 20204-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 12 Haziran’da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’, karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik ‘öneri’ niteliği taşıyor.

5Karşılaşma programları şu şekilde;
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Karşılaşma programları şu şekilde;

---27. HAFTA----

- 12 HAZİRAN CUMA

21:00 Göztepe - Trabzonspor

21:00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

- 13 HAZİRAN CUMARTESİ

18:30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21:00 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

6- 14 HAZİRAN PAZAR
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- 14 HAZİRAN PAZAR

18:30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

- 15 HAZİRAN PAZARTESİ

21:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

---28. HAFTA----

- 19 HAZİRAN CUMA

21:00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

7- 20 HAZİRAN CUMARTESİ
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- 20 HAZİRAN CUMARTESİ

18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe

21:00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş

- 21 HAZİRAN PAZAR

18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21:00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

21:00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

8- 22 HAZİRAN PAZARTESİ
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- 22 HAZİRAN PAZARTESİ

21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

---29. HAFTA----

- 26 HAZİRAN CUMA

21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor

- 27 HAZİRAN CUMARTESİ

18:30 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor

21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

9- 28 HAZİRAN PAZAR
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- 28 HAZİRAN PAZAR

18:30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

21:00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor

21:00 Galatasaray - Trabzonspor

- 6 TEMMUZ PAZARTESİ

21:00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

---31. HAFTA----

- 7 TEMMUZ SALI

18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor

- 8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

18:30 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

18:30 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor

21:00 Göztepe - MKE Ankaragücü

21:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

- 9 TEMMUZ PERŞEMBE18:30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor

21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor

21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa

10TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN
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TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı: 16 Haziran Salı / Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe / Alanyaspor - Antalyaspor

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