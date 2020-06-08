Süper Lig, 1. ve 2. lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak.. İşte haftanın fikstürü ve karşı karşıya gelecek takımlar
Süper Lig'de ve diğer alt liglerde koronavirüs önlemleri nedeniyle ara verilen futbol müsabakaları bu hafta başlıyor. Seyircisiz oynanacak karşılamalar öncesinde spor severler maçların hangi gün başlayacağını merak ediyorlardı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre liglerin takvimi belli oldu. İşte haftanın karşılaşmaları ve detaylar
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 26. haftasının Corona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanmasının ardından, kalan maçlar için alınan erteleme kararı sonrası futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Şampiyonluk yarışının git gide zorlaştığı ve rekabetin arttığı Süper Lig'de kalan maçlar için takvim netleşmeye başladı. İşte, Süper Lig'de oynanacak maçların tarihi hakkında merak edilenler..
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.
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TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 20202-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 20203-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 20204-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 12 Haziran’da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’, karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik ‘öneri’ niteliği taşıyor.
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Karşılaşma programları şu şekilde;
---27. HAFTA----
- 12 HAZİRAN CUMA
21:00 Göztepe - Trabzonspor
21:00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
- 13 HAZİRAN CUMARTESİ
18:30 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21:00 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
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- 14 HAZİRAN PAZAR
18:30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
- 15 HAZİRAN PAZARTESİ
21:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
---28. HAFTA----
- 19 HAZİRAN CUMA
21:00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
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- 20 HAZİRAN CUMARTESİ
18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Göztepe
21:00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
- 21 HAZİRAN PAZAR
18:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
21:00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
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- 22 HAZİRAN PAZARTESİ
21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
---29. HAFTA----
- 26 HAZİRAN CUMA
21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor
- 27 HAZİRAN CUMARTESİ
18:30 Fenerbahçe - BTC Turk Yeni Malatyaspor
21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
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- 28 HAZİRAN PAZAR
18:30 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor
21:00 Galatasaray - Trabzonspor
- 6 TEMMUZ PAZARTESİ
21:00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
---31. HAFTA----
- 7 TEMMUZ SALI
18:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor
- 8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
18:30 Demir Grup Sivasspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor
18:30 Trabzonspor - Fraport-TAV Antalyaspor
21:00 Göztepe - MKE Ankaragücü
21:00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
- 9 TEMMUZ PERŞEMBE18:30 Çaykur Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - İttifak Holding Konyaspor
21:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
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TÜRKİYE KUPASI RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
TFF, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihlerini açıkladı: 16 Haziran Salı / Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe / Alanyaspor - Antalyaspor