Süper Lig, 1. ve 2. lig maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak.. İşte haftanın fikstürü ve karşı karşıya gelecek takımlar

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 20202-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 20203-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 20204-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 12 Haziran’da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu’nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’, karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik ‘öneri’ niteliği taşıyor.