Süper Kupa ne zaman oynanacak? Beşiktaş Süper Kupa finalinde kiminle karşılaşacak? İşte Beşiktaş'ın rakibi

Beşiktaş'ın Süper Kupa finalindeki rakibi, merak konusu oldu. Sezon boyunca coşkulu bir futbol ortaya koyan siyah beyazlılar, 3 gün arayla 2 kez zafer kazanarak çifte kupa sevinci yaşadı. TFF tarafından organize edilen Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın rakibi Antalyaspor olacak. Süper Lig’i 1. sırada tamamlamış takım ile Türkiye Kupası’nı kazanmış olan takım arasında oynanan Süper Kupa müsabakası Beşiktaş'ın her iki kupayı da kazanmasından dolayı Türkiye Kupası’nda final oynayan takımla oynanacak.