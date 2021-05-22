Süper Kupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa finali hakkında bilgi
Futbolseverlerin, Süper Kupa finali hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Şimdi ise futbolseverlerin merak ettiği konu Süper Kupa finalinin tarihi ve diğer detayları oldu. Peki, 2021 Süper Kupa finali ne zaman?
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59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, 3 gün sonra aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Şimdi gözler Süper Kupa finalinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Fraport TAV Antalyaspor, kupa finalisti olarak lig şampiyonu Beşiktaş ile Süper Kupa maçında yeniden karşılaşacak.
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Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Kupa için yeniden mücadele edecek.
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Fraport TAV Antalyaspor, maçta Beşiktaş'ı yenerek Türkiye Kupası rövanşını kazanmayı ve tarihinde ilk defa Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor.
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TFF tarafından organize edilen Süper Kupa müsabakasının tarihi ve yeri ilerleyen günlerde açıklanacak.