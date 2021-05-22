Spor Arena Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 19:21 | 22 Mayıs 2021 - 19:21

Süper Kupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş Antalyaspor Süper Kupa finali hakkında bilgi

Futbolseverlerin, Süper Kupa finali hakkındaki araştırmaları hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. kez kupayı kazandı. Şimdi ise futbolseverlerin merak ettiği konu Süper Kupa finalinin tarihi ve diğer detayları oldu. Peki, 2021 Süper Kupa finali ne zaman?