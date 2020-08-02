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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 19:27,

Süper Kupa maçı ne zaman? 2020 Süper Kupa final tarihi

Türkiye Kupası Trabzonspor'un oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Alanyaspor'u Abdulkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 9. kez kazandı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşılacağı Süper Kupa maçının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. İki ekip de söz konusu kupayı müzesine götürerek taraftarına armağan etmek istiyor. İşte, 2020 Süper Kupa final tarihi...

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 TFF Süper Kupa'nın tarihini ve başlama saatini henüz belirlemedi.

Geçtiğimiz yıllarda ağustos ayının ilk haftaları yapılan Süper Kupa finalinde tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

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