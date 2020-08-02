Spor Arena Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 19:27 , 02 Ağustos 2020 - 19:32

Süper Kupa maçı ne zaman? 2020 Süper Kupa final tarihi

Türkiye Kupası Trabzonspor'un oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Alanyaspor'u Abdulkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 9. kez kazandı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşılacağı Süper Kupa maçının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?