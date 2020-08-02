Süper Kupa maçı ne zaman? 2020 Süper Kupa final tarihi
Türkiye Kupası Trabzonspor'un oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Alanyaspor'u Abdulkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 9. kez kazandı. Bu gelişmenin ardından Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un karşılacağı Süper Kupa maçının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. İki ekip de söz konusu kupayı müzesine götürerek taraftarına armağan etmek istiyor. İşte, 2020 Süper Kupa final tarihi...
2
Abone Ol
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 TFF Süper Kupa'nın tarihini ve başlama saatini henüz belirlemedi.
Geçtiğimiz yıllarda ağustos ayının ilk haftaları yapılan Süper Kupa finalinde tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.