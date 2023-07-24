SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi tarihte? TFF Süper Kupa maç tarihini açıkladı!

Süper Kupa Galatasaray – Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 2022-2023 lig sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın müzesine götüren Fenerbahçe finalde karşılaşacak. Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez mücadele verecek. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf olmuştu. Heyecanla beklenen Süper Kupa Galatasaray – Fenerbahçe tarihi için açıklama geldi. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın bilgisi.