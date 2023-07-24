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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi tarihte? TFF Süper Kupa maç tarihini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa Final Maçı#Galatasaray#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 18:46

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa final maçında mücadele edecek. Karşılaşma için nefesler tutulurken, TFF maç tarihini açıkladı. TFF Süper Kupa müsabakasının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını duyurdu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe final maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme bilgisi.

1/4SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı saat kaçta, hangi tarihte TFF Süper Kupa maç tarihini açıkladı

Süper Kupa Galatasaray – Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. 2022-2023 lig sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın müzesine götüren Fenerbahçe finalde karşılaşacak. Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez mücadele verecek. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf olmuştu. Heyecanla beklenen Süper Kupa Galatasaray – Fenerbahçe tarihi için açıklama geldi. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta , hangi kanalda? İşte, maçın canlı yayın bilgisi.

2/4SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

3/4SÜPER KUPA GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

SÜPER KUPA GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi henüz belli olmadı. Maçın saat ve kanal bilgisi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

4/47. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

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#Süper Kupa Final Maçı#Galatasaray#Fenerbahçe