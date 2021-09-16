Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz kaç yaşında ve nereli? İşte Stefan Kuntz'un biyografisi
1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz'un adı A Milli Takımla anılıyor. A Milli Takım'da teknik direktörlük için düşünülen ve TFF'nin milli takımdan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop'la görüşme gerçekleştiren Stefan Kuntz'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Stefan Kuntz kimdir?
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Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Şenol Güneş'in ardından milli takımın başına geçmek adına İstanbul'a gelmesi sonrasında merak edilen isim oldu. İşte, Stefan Kuntz hakkında merak edilenler...
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STEFAN KUNTZ KİMDİR?
Stefan Kuntz 1692 doğumludur. Almanya’da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.
1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti.
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1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.
Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.
2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.