Stadyumlara seyirci alınacak mı? Aşı olmayanlar maçlara girebilecek mi? TFF kuralları belirledi

TFF Sağlık Kurulu seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni sezon öncesi seyircilerin stadyumlara giriş şartlarının belirlendiğini açıkladı. Peki, Stadyumlara seyirci alınacak mı? Aşı olmayanlar maçlara girebilecek mi?
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2021-2022 futbol sezonunun başlamasına kısa bir süre kala, stadyumlarda seyirci olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Bu kapsamda kesin bilgiler TFF tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, seyircilerin statlara HES-Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletlerle girebileceği belirtildi.
Kovid-19 aşıları kontrol edilen ve HES'in onay verdiği seyircilerin statlara girebileceği vurgulanırken, aşı olmamış ve Kovid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yapması gerektiği ifade edildi.
Kovid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarıyla henüz aşı takvimini tamamlamamış seyircilerin ise HES onayı ile stadyuma girebileceği duyuruldu.
Öte yandan seyircilere yönelik HES uygulama sorgulamalarının Süper Lig ve TFF 1. Lig için Passolig ile yapılacağı da kaydedildi.