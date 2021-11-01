MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi müsabakasının ayrıntıları
GeriSpor Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi müsabakasının ayrıntıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 01 Kasım 2021 - 20:12 | 

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi müsabakasının ayrıntıları

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier yer almadı. Pek çok futbolsever şimdi ise müsabaka tarihine odaklanmış durumda. Peki, Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. İşte, Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına dair bilinmesi gerekenler...

2

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.

3BEŞİKTAŞIN KADROSU BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU BELLİ OLDU

Portekiz'e gidecek kafilede 20 futbolcuya yer verildi. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi