Sporculuk kariyerini bitirip model oldu, dikkatleri üzerine çekti!

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen sene ise aldığı sürpriz bir kararla emekli olup modelliğe geçtiğini söyledi.Genç yaşında, özellikle okul takımında gösterdiği performansla geleceği parlak olarak gösterilen Simmons'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.Kayla Simmons, aradan geçen bir senenin ardından ününe ün katarken sosyal medyanın da aranan yüzlerinden biri haline geldi.Voleybol kariyerinin ardından sosyal medya fenomeni haline gelen Kayla, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen Kayla Simmons'ın takipçi sayısı kısa süre içinde 420 bin oldu.24 yaşındaki eski voleybolcu / yeni model Kayla, ayrıca sıkı bir Los Angeles Lakers taraftarı...Maçlar oynandığı sırada Staples Center'ın aranan yüzlerinden birisi haline gelen Kayla, corona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Lakers'ı evinden desteklemeyi sürdürüyor.Genç model, Lakers formalı paylaşımları ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti. Kayla'nın voleybol kariyerini bitirip model olmasının ardından büyük paralar kazandığı ortaya çıkmıştı.Kısa sürede ünlenen Kayla'nın önümüzdeki günlerde de ses getirmesi bekleniyor.Kayla, voleybolculuk yıllarını da unutmayarak zaman zaman voleybol sahasında ve topuyla pozlar vermeye devam ediyor.