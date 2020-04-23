Spor yıldızlarından çocuklara 23 Nisan mesajı!

CÜNEYT ÇAKIR (FIFA KOKARTLI HAKEM): "DÜNYA SİZİN HAYALLERİNİZ KADAR BÜYÜK" “Çocuklarımıza bir tavsiyem olacak; lütfen hayal kurun. Dünya sizin hayalleriniz kadar büyük. Çok çalışırsanız bu hayallere ulaşacağınıza inanın.”



2015’te Barcelona ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek, bu başarıya erişen ilk Türk hakem oldu. Halen dünyanın en iyi hakemleri arasında gösteriliyor.



1- Çocukken hayalim futbolcu olmaktı. 7 sene kadar oynayarak bu hayalimi gerçekleştirdim. Yaşım ilerledikçe hayalim babam Serdar Çakır gibi bir hakem olabilmek oldu. Onu büyük bir keyifle izliyor, maçlarını gözlemci gibi yorumluyordum. Hakemliğe başlarken de hayalim bir gün Dünya Kupası’nda hakemlik yapmak ve dünyanın en önemli stadyumlarında düdük çalabilmekti. Çok şükür Allah hepsini nasip etti. Sabırla ve adım adım yürümeye çalıştım, çok çalıştım.