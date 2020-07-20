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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 08:08,

Spor yazarlarından Başakşehir - Kayserispor maçı yorumları! Bu sözler çok konuşulur...

Spor yazarları, Süper Lig'de şampiyonun belli olduğu tarihi pazar gecesini değerlendirdi. Özellikle Başakşehir'in 1-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından yapılan yorumlar çok konuşulacak cinsten...

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1MUSTAFA DENİZLİ
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MUSTAFA DENİZLİ

Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Niye hak etti? Türkçe’de bir laf vardır ‘damdan düşen halden anlar’ diye. Bununla kastım çok açık. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir, Abdullah Avcı, ile birkaç kez şampiyonluk yörüngesine girdi. Ama o dönemde şampiyonluk yarışı hem daha farklı takımlarla, hem de “Hızlı” bir şekilde devam ediyordu. Hızdan kastımı anladınız herhalde... Pandemi dönemi ve lige verilen aradan söz ediyorum. Yarışta 4 takım vardı. Trabzon, Galatasaray, Başakşehir ve Sivasspor. Pandemi döneminin Başakşehir hariç 3 takımı olumsuz etkileyeceği çok açıktı. Çünkü Galatasaray da, Trabzonspor da, Sivas da taraftar desteğini müthiş yaşayan takımlardı.

2
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Pandemi dönemi girmeseydi favorim Galatasaray’dı. Zirve ile arasında 3 puan fark vardı. Ama Covid 19 nedeniyle verilen ara sonrası yaptığım bir röportajda Başakşehir’in avantajlı olduğunu söylemiştim. Ve öyle de oldu. Şampiyonluktaki tek etken bu değil tabii ki. Başakşehir’in bir avantajı da futbolculuğunda şampiyonluğu yaşamış, bunun demek olduğunu bilen Okan Buruk gibi genç, başarılı ve çalışkan bir teknik adam... Ve elbette alternatifli bir kadro yapısı. Dolayısıyla bütün şartları değerlendirdiğin zaman içeride-dışarıda oynadığı maçlara baktığın zaman ‘Başakşehir bu şampiyonluğu hak etti mi?’ diye sorduğunuzda ben de ‘hak etti’ diyebilirim.

3
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Ünal Karaman’ın ayrılışı sonrası çok çalkantılı bir döneme gireceği beklenirken, soru işaretleri artarken, Hüseyin Cimşir ile sanki böyle bir değişiklik yaşanmamış gibi çok güzel bir çizgi takip ettiler ve güzel futbol oynadılar. Ama soru işaretleri de devam etti. Bunun yanı sıra, büyük bir şansızlık yaşadılar. Futbol heyecanı yıllar sonra Trabzon tribünlerine geri dönmüş, taraftarın pozitif etkisi takıma doğrudan yansımıştı. Trabzon son 15-20 yılda görmediği taraftar desteğini, şehrin ilgi ve sevgisini yaşıyordu bu sezon. Önce pandemi bu hızı kesti, sonra futbolcuların beklenmedik sakatlıkları geldi. Ve seyircisiz maçlarla taraftar desteği kaybedildi.

4
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Başka bir önemli faktör ise tecrübeydi. Trabzon’un bu kadar büyük bir mücadele ve hak ederek geldiği bu yarışın içerisinde dezavantajlarından bir tanesi camia olarak çok güçlü olmasına karşın, Başakşehir’e karşı saha içinde Başakşehir’in sahip olduğu oyuncular kadar tecrübeli oyunculara sahip olmamasıydı. Genele baktığınızda başarılı bir sezon geçirdiler. Ama şampiyonluk özlemini iliklerine kadar yaşayıp ona bu kadar yaklaşmışken, büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.

5
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UĞUR MELEKE

Başakşehir’in de Roma kafilesinde 2-3 sağlıklı isim yer almayınca, buna sitem etmiştim yazımda. Sabahın erken saatlerinde aradı Okan Hoca... Asla rotasyon gibi bir düşüncesi olmadığını, o iki ismin Roma’ya özel sebeplerle gelmediğini, Avrupa’da gruptan çıkacaklarını, ligde şampiyonluk hedeflediğini ve hatta gelecekte İtalya’da çalışmayı hayal ettiğini anlattı birer birer.

6
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Telefonu kapattığımda şunu anladım: Okan Buruk’a o denli sitem etmemin sebebi, ondan gerçekten çok umutlu olmamdı. Çünkü (futbolcu) Okan, hiçbir şeyi kolay kazanmamıştı. O bir ‘zor kazanandı’. 17 yaşında büyük bir yıldız adayı olarak sahaya ayak basmış, 18’inde A milli olmuş, sonra ayağı kırılmıştı. Ayağı iyileşmiş ama mantalitesi bozuk bir şekilde dönmüştü futbola.

7
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Antrenörlük kariyeri de oyunculuk kariyerinden farksızdı. ‘Star futbolcu’ muamelesiyle doğrudan büyüklerde işe başlamadı. Elazığ ile küme düştü. Göztepe’yle ikinci ligde savaştı. Akhisar’la Süper Lig’e döndü. Rize’yle devam etti düşük bütçe mucizeleri yaratmaya. Hiçbir şeyi kolay kazanmadı. Hep zor kazandı Okan Hoca. Bence bu şampiyonluğun da sırrı buydu: Emekçi Mahmut’la da, yıldız Demba Ba ile de, star adayı İrfan’la da, ikinci şans oyuncusu Crivelli ile de empati kurabildi Okan Hoca. Çünkü zamanında Mahmut’u da, Crivelli’yi de yaşamıştı kariyerinde. Dibi de, zirveyi de görmüştü.

8
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Nasıl Roma’da fark yedikten sonra Avrupa Ligi’nde gruptan çıkacağını biliyorsa, muhtemelen Elazığ ile küme düştüğünde de bir gün Süper Lig şampiyonu olacağını biliyordu bu adam. Epureanu’sundan Mert’ine, Visca’sından İrfan’ına hepsine canı gönülden tebrikler. Ama bugün en büyük tebrik, zor kazanan adama...

9
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Artık yetenekli bir futbolcu gibi değil, kendini ispat etmeye çalışan bir orta sınıf gibiydi. Her topa saldırıyor, lüzumsuz kartlar görüyordu. Yıllarca yedek oturdu. Kendi kalibresinin çok altında adamların yedeğiydi üstelik. Ama yılmadı. Yeteneklerini tekrar hatırladı, 6 sene sonra milli takıma döndü. Sağ açıktı, ön libero oldu. Çok yetenekliydi ama kariyerinin büyük bölümünü ‘futbol hamallığından’ kazandı

10ERMAN TOROĞLU
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ERMAN TOROĞLU

Fatih Terim Stadı'nda sigortalar attı, elektrikler kesildi. Trabzon'da da Fatih'in kaptanı Bülent Korkmaz, Trabzon'un şalterini attırdı. Fatih Terim'in başka talebesi Okan Buruk da helvayı yedi... Başakşehir'deki elektrik olayını pek anlayamadım. Bu tip özel maçlar şehir cereyanıyla oynanmaz. Jeneratörle oynanır. Bu sene ligde çok enteresan ve değişik işler oldu. Bazıları kaymaklı ekmek kadayıfı yedi, bazıları acılı Adana...

11
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Bazılarının siniri devamlı bozuldu, bence bu bozulma çok yerde kasıtlı yapıldı. Bazı yerlerde de moraller arttı. Bazı kulüp başkanları ve teknik direktörler göstere göstere oynanan oyundan dolayı ceza yediler. Bazı kulüp başkanı hiç konuşmadı. Bazı kulüp başkanlarının acaba avukatları TFF'de görev yapıyor muydu merak ediyorum. Yani bir maskeli balo oynandı.

12
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Zaten araya virüs girince de molaya hepimiz ortak olduk maskeleri takarak. Maskeli balonun şampiyonu da Başakşehir oldu. Bakalım düşenleri kim olacak? Daha doğrusu da Türk futbolu ne olacak; yıllardır oynanan bu maskeli balolardan kurtulacak mı? Ben bunları söylüyorum, yazıyorum bazıları beni savcılığa veriyorlar. Savcılar da tokat gibi cevaplarla bunları reddediyor. Allah bizleri mart kedilerinden kurtarsın.

13
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Bir tarafı kıyacaksın rosto gibi şampiyon olacaksın, sonra da çok başarı başarılı. Ben kimseye katılmıyorum. Ona ceza, buna ceza. Newakaeme'ye bilmemne, Sörloth'a bilmemne... Katılmıyorum ben size. Benim takımın Sivasspor'dur. 2-3 takımı öldürmüşsün, şampiyon olmuşsun. Ben kabul etmiyorum. Yılın takımı banko Sivasspor, hele ikinci olursa...

14AHMET ÇAKAR
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AHMET ÇAKAR

Dünkü şampiyonluğun en önemli ıspatı 87. dakikadır... Maçın bitmesine 3-5 dakika kala Napoli'de oynamış Gökhan İnler ile Real Madrid'de oynamış Robinho yedek oyuncu olarak oyuna girmek için kenardalarsa söylenecek fazla bir şey yok. Doğru transferler, çok pahalı olmayan transferler ve camia bile olamamış bir takımın şampiyonluğu... Belki hakem hatalarından en az etkilenen takım oldular. Rakipleri başta Trabzonspor olmak üzere zaman zaman hakem hatalarından muzdarip oldular ama dün Başakşehir hak etti demek durumundayız.

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Onlar için pandemi fazla bir şey farkettirmedi. Zaten pandemi öncesi 300-500 kişiye oynuyorlardı, dün de protokolde zaten o kadar adam vardı. Mevkiilerine baktığımızda kim ne derse desin Türkiye'nin en iyi kadrosu... 10 yıllık mazileri var. Sistem takımı oldular, rahat rahat oynadılar... Hiçbir oyuncu uzak ara yıldızlaşmadı ama sistem istikrarı şampiyonluğu getirdi. Bu şampiyonlukta her oyuncunun katkısı var ama ben Demba Ba derim.

16
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Beşiktaş'ın yolladığı, büyük takımların beğenmediği bir adam çok etkili oldu. Ayrıca İrfan Can gibi Türkiye'nin en güçlü oyuncusunu Gençlerbirliği'nden alıp çok önemli yerlere getirdiler. Skrtel, Fenerbahçe'den gönderildi, defansın yıldızlarından biri oldu. Ve gelelim Trabzonspor'a... Taraftarlarına inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşattılar. Kaybetmemeleri gereken maçları komik bir şekilde kaybettiler.

17
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Mesela dün akşam. 3-1 öndesin, Kayseri'nin atacağı bir gol belki de İstanbul'dan beraberliği getirecek ve son 20-25 dakikada 3-1'den 4-3 kaybediyorsan tüm camia çuvaldızı önce kendine batırmalı. Kaybedilen Ankaragücü, Denizli maçları ile berabere biten Antalya maçlarını da saymıyorum bile. Çoğunda öne geçip kaybettiler.

18LEVENT TÜZEMEN
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LEVENT TÜZEMEN

Göksel Gümüşdağ nihayet muradına erdi ve Başakşehir şampiyonluğu kucakladı. Başakşehir ailesine hayırlı olsun. Okan Buruk adına da çok sevindim. Okan hoca futbolculuğunda Galatasaray ile 7 lig şampiyonluğu yaşadı, UEFA ve Süper Kupa'yı kazandı. Akhisar'la yaşadığı kupa şampiyonluğundan sonra Başakşehir'le lig şampiyonluğuna uzandı. Başakşehir'in en büyük şansı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın olmadığı yarışta sadece Trabzonspor ile çekişmesiydi.

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Bu yarışta Başakşehir lobisi TFF ve MHK içinde çok güçlü çalıştı. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları nedense Başakşehir'e hiç olmadı. Başakşehir yönetimi istediği hakemlerin maçlarını yönetmesini çok güzel sağladı. Hatta Trabzon maçlarına gönderilen hakemler net penaltıları vermediği gibi Trabzonlu oyunculara kartları kolay çıkardı. Başta Hüseyin Göçek olmak üzere bir çok hakem Trabzon'a karşı taraflı maçlar yönetti. VAR'da ciddi hatalar yapıldı.

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Örneğin Trabzon'un Denizli'de iki net penaltısı VAR'da nedense görülemedi. Ya da görülmek istenmedi. Ankaragücü'nün evinde attığı bal gibi gol ofsayt uydurmasıyla engellendi. Riva'da toplanan hakemler Başakşehir'in TFF içindeki lobisiyle baskı altına alındı. Merak ediyorum hakemlerle kimler yürüyüş yaptı? Taraftarı ve medyası olmayan Başakşehir'in şampiyonluğunun Türk futboluna katkısı olacağını düşünmüyorum.

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4 büyük kulübün halka açık olduğunu ve UEFA tarafından didik didik denetlendiğini düşünürsek halka açılmamış ve oyuncularının ne kadar ücret aldığını bilmediğimiz bir Başakşehir'i UEFA nasıl denetleyecek? Sonuç; bu sezon yaşanan bilinçli hakem hatalarından sonra TFF seçime gitmeli ve başta MHK olmak üzere tüm kurallar değişmelidir.

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