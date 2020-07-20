Spor yazarlarından Başakşehir - Kayserispor maçı yorumları! Bu sözler çok konuşulur...
Spor yazarları, Süper Lig'de şampiyonun belli olduğu tarihi pazar gecesini değerlendirdi. Özellikle Başakşehir'in 1-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından yapılan yorumlar çok konuşulacak cinsten...
MUSTAFA DENİZLİ
Başakşehir şampiyonluğu hak etti. Niye hak etti? Türkçe’de bir laf vardır ‘damdan düşen halden anlar’ diye. Bununla kastım çok açık. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir, Abdullah Avcı, ile birkaç kez şampiyonluk yörüngesine girdi. Ama o dönemde şampiyonluk yarışı hem daha farklı takımlarla, hem de “Hızlı” bir şekilde devam ediyordu. Hızdan kastımı anladınız herhalde... Pandemi dönemi ve lige verilen aradan söz ediyorum. Yarışta 4 takım vardı. Trabzon, Galatasaray, Başakşehir ve Sivasspor. Pandemi döneminin Başakşehir hariç 3 takımı olumsuz etkileyeceği çok açıktı. Çünkü Galatasaray da, Trabzonspor da, Sivas da taraftar desteğini müthiş yaşayan takımlardı.
Pandemi dönemi girmeseydi favorim Galatasaray’dı. Zirve ile arasında 3 puan fark vardı. Ama Covid 19 nedeniyle verilen ara sonrası yaptığım bir röportajda Başakşehir’in avantajlı olduğunu söylemiştim. Ve öyle de oldu. Şampiyonluktaki tek etken bu değil tabii ki. Başakşehir’in bir avantajı da futbolculuğunda şampiyonluğu yaşamış, bunun demek olduğunu bilen Okan Buruk gibi genç, başarılı ve çalışkan bir teknik adam... Ve elbette alternatifli bir kadro yapısı. Dolayısıyla bütün şartları değerlendirdiğin zaman içeride-dışarıda oynadığı maçlara baktığın zaman ‘Başakşehir bu şampiyonluğu hak etti mi?’ diye sorduğunuzda ben de ‘hak etti’ diyebilirim.
Ünal Karaman’ın ayrılışı sonrası çok çalkantılı bir döneme gireceği beklenirken, soru işaretleri artarken, Hüseyin Cimşir ile sanki böyle bir değişiklik yaşanmamış gibi çok güzel bir çizgi takip ettiler ve güzel futbol oynadılar. Ama soru işaretleri de devam etti. Bunun yanı sıra, büyük bir şansızlık yaşadılar. Futbol heyecanı yıllar sonra Trabzon tribünlerine geri dönmüş, taraftarın pozitif etkisi takıma doğrudan yansımıştı. Trabzon son 15-20 yılda görmediği taraftar desteğini, şehrin ilgi ve sevgisini yaşıyordu bu sezon. Önce pandemi bu hızı kesti, sonra futbolcuların beklenmedik sakatlıkları geldi. Ve seyircisiz maçlarla taraftar desteği kaybedildi.
Başka bir önemli faktör ise tecrübeydi. Trabzon’un bu kadar büyük bir mücadele ve hak ederek geldiği bu yarışın içerisinde dezavantajlarından bir tanesi camia olarak çok güçlü olmasına karşın, Başakşehir’e karşı saha içinde Başakşehir’in sahip olduğu oyuncular kadar tecrübeli oyunculara sahip olmamasıydı. Genele baktığınızda başarılı bir sezon geçirdiler. Ama şampiyonluk özlemini iliklerine kadar yaşayıp ona bu kadar yaklaşmışken, büyük bir hayal kırıklığına uğradılar.
5