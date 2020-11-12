Spor yazarları Türkiye - Hırvatistan maçını değerlendirdi! 'Vida öğlen pozitifti, maç iptal edilmeliydi...'

VİDA'NIN HATASI Attığımız ve yediğimiz birinci goller aslında biraz stoperlerin hediyesi oldu. Bizim bulduğumuz penaltı Vida'nın hatası, onların attığı golde Mert'in gecikmesi skoru eşitlemiş gibi görünse de Hırvatistan'ın ilk golünün açık bir el olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini de yazalım Planladığımız oyun düzeni kontratakta Cengiz ve Deniz üzerineydi ve bu organizasyonla da Deniz üzerinden istediğimiz ikinci golü bulduk. Bu taktik anlayışta özellikle Cengiz muazzam bir silah. İkinci yarıda oyunu biraz onun üzerine çevirdiğimizde harika işler yaptık. Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla Cengiz, 77'de çıkmasına rağmen maçın adamı oldu. Attığı gol büyük bir saygıyı hak ediyor. Bu golde Cengiz'in vuruşuna kadar olan organizasyonumuz da mükemmeldi.