BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 maÄŸlup ettiÄŸi maÃ§Ä±n ardÄ±ndan spor yazarlarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayla ilgili deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.
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1
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GÃœNTEKÄ°N ONAY: 3 PUAN, 4 TRANSFER
MaÃ§Ä±n adÄ± bÃ¼yÃ¼k olunca beklentiler de yÃ¼ksek idi ancak oynanan futbolun kalitesi tatmin edicilikten son derece uzaktÄ±. Ä°ki takÄ±mÄ±n da kadrosundaki Ã¶nemli isimleri kaybetmiÅŸ olmasÄ± ve transferde giden futbolcularÄ±n yerlerini dolduramamalarÄ± maÃ§Ä±n kalitesini Ã§ok etkiledi. BeÅŸiktaÅŸ, deplasman mantÄ±ÄŸÄ±yla oyunu kendi yarÄ± sahasÄ±nda kabul ederken, Trabzonspor alan bÄ±rakmayan rakip savunmayÄ± aÃ§acak yaratÄ±cÄ±lÄ±ktan uzaktÄ±.
2
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DÄ°SÄ°PLÄ°N VE SABIR
Siyah beyazlÄ±larÄ±n disiplinli ve sabÄ±rlÄ± oyunu 3 puanÄ± getiren baÅŸlÄ±ca faktÃ¶rdÃ¼. Trabzonspor bu kadar eksik BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda pozisyon dahi Ã¼retemezken bu kadroyla sezona hiÃ§ hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± adeta haykÄ±rdÄ±. Siyah beyazlÄ±lar Ã¶nemli bir 3 puanÄ± aldÄ± ancak en az 4 kaliteli oyuncu transferi gerektiÄŸi gerÃ§eÄŸini gÃ¶zardÄ± etmemeli. Ä°lerleyen haftalarda dominant oynamasÄ± gereken favori Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda bu kadro kesinlikle yetersiz kalÄ±r.
3
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N'SAKALA KUSURSUZDU
Yeni transferler Welinton ve Nâ€™Sakala PAOK maÃ§Ä±na oranla daha derli toplu gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ler. Ã–zellikle Nâ€™Sakala savunmada kusursuza yakÄ±n bir futbol ortaya koydu. Mensah hareketli ve etkiliydi. Hasic, yetenekli ancak zamana ihtiyacÄ± var.
4
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4 TRANSFER ÅžART
Bu kadar Ã¶nemli oyuncularÄ±n takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kadro zafiyetiyle sezona baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nemli bir galibiyet elde etti. KÄ±rmÄ±zÄ± kart ve penaltÄ± maÃ§Ä±n dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±. Siyah beyazlÄ± ekip bu skora aldanmamalÄ±. Birer santrfor, stoper, orta saha ve kanat forvet oyuncusuna ihtiyacÄ± var. AyrÄ±ca takÄ±mÄ±n en yaratÄ±cÄ± oyuncusu Ljajicâ€™ten de verim almanÄ±n yolu bulunmalÄ±. GenÃ§ kaleci Ersin, iyi bir maÃ§ Ã§Ä±karttÄ± ancak Ã§ok hatalÄ± bir gol yedi. Nazar boncuÄŸu olsun, Ã¶ÄŸrenmeye devam.
5
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RIDVAN DÄ°LMEN: SERGEN YALÃ‡IN'LA KONUÅžTUM...
Sergen YalÃ§Ä±n, saÄŸ bek transferinde NazÄ±m'Ä± istediklerini sÃ¶yledi ama daha anlaÅŸma olmadÄ± tabii. 'Kalinic'i alÄ±yoruz' dedi ve muhtemelen olacak o iÅŸ diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BÃ¼tÃ§eye gÃ¶re bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor hoca.Â Son 5 yÄ±ldaki BeÅŸiktaÅŸ, son 5 yÄ±ldaki Trabzonspor'un kadrolarÄ±na bakÄ±n. Talisca, Sosa, Babel, Cenk Tosun, Aboubakar, Gomez, Yusuf YazÄ±cÄ±, SÃ¶rloth'lar vardÄ±. Bu kadrolara bakÄ±nca da daÄŸ fare doÄŸurdu. Ã‡ok beklentim yoktu.Â
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BugÃ¼n Sergen YalÃ§Ä±n kardeÅŸimizi geÃ§miÅŸ olsun diye aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda maÃ§Ä± konuÅŸtuk. Stratejiyi bir ÅŸekilde sÃ¶yledi bana. O da ÅŸuydu, dedi ki: "PAOK maÃ§Ä± bize yaradÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼, Ã§ok fena savunma arkasÄ± yaptÄ±lar. Orta saha yolgeÃ§en hanÄ± gibiydi.
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 100. yÄ±l ÅŸampiyonluÄŸu geldi aklÄ±ma. Son hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± Yunanistan'daydÄ±. AEK'ya 5-0 maÄŸlup olmuÅŸtu. Bir baktÄ±m, Pancu'lar, Ronaldo'lar, Zago'lar 3'lÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±. O 5-0'lÄ±k maÃ§Ä± avantaja Ã§evirip ÅŸampiyon oldular
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Bu kadrolar, Trabzonspor ve BeÅŸiktaÅŸ kadrolarÄ± deÄŸildi. Bu kadrolar, Anadolu takÄ±mÄ± kadrolarÄ±. Sergen YalÃ§Ä±n, 0'Ä± cepte koydu, pozisyon vermedi. Banttan ÅŸahane gol oldu. Ä°lk yarÄ±da maÃ§Ä± izlemeyenler, hiÃ§bir ÅŸey kaÃ§Ä±rmadÄ±. Kenardaki oyuncularÄ±n adlarÄ±nÄ± insanlar ilk kez duyacak. Trabzonspor, geÃ§en yÄ±l sezon sonuna en iddialÄ± takÄ±m girerken, ÅŸampiyonluk kaybedip Avrupa'dan da olunca demoralize olmuÅŸ. Ä°Ã§ sorunlarÄ±nÄ± gideremedi.
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ALÄ° GÃœLTÄ°KEN: EN BÃœYÃœK KAZANIM MENSAH
GeÃ§tiÄŸimiz sezonu gÃ¼Ã§lÃ¼ oyunlarla bitiren Trabzonspor ile BeÅŸiktaÅŸ, sezonun baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinin gerisinde yaptÄ±lar. Trabzonspor aÃ§Ä±sÄ±ndan elbette kolay deÄŸil. GeÃ§en sezon takÄ±mÄ±n gol yÃ¼kÃ¼nÃ¼ sÄ±rtlayan Novak, Sosa ve SÃ¶rloth gibi Ã¼Ã§ oyuncusundan yoksun olarak baÅŸlamak kolay olmadÄ±. Bu maÃ§ itibariyle kadroyu oluÅŸturan futbolcular genel oyun dÃ¼zeni iÃ§inde gÃ¶revlerini yapÄ±yor olsalar da oyunu farklÄ±laÅŸtÄ±ran ÅŸey golâ€¦ Bunu yapan oyuncunun eksikliÄŸini ciddi derecede hissetiler. Trabzonspor'un bir baÅŸka sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da kulÃ¼be zafiyeti.
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Ã–zellikle BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n golÃ¼ bulmasÄ±ndan sonra oyunu deÄŸiÅŸtirecek Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± oradan da alamamasÄ± bordo-mavilileri zora soktu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadrosu kendi iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim yaÅŸÄ±yor. GeÃ§en sezondan yalnÄ±zca Vida ve Atiba'nÄ±n sÃ¼rekli oynadÄ±ÄŸÄ± bir kadronun Trabzonspor gibi bir rakibe karÅŸÄ± var olan potansiyelini bilerek oynamasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n artÄ±sÄ± oldu. MaÃ§Ä± ilk bÃ¶lÃ¼mde oyunu kontrol ederek en azÄ±ndan skor avantajÄ±nÄ± rakibe kaptÄ±rmadÄ±. Kendi planÄ± elbette Ã§abuk Ã§Ä±kÄ±p kontra ile Trabzonspor'a zorluk yaÅŸatmaktÄ±. Bunu Ã§ok etkili yaptÄ± mÄ±? HayÄ±r, ama Boyd'un Ã§ok etkili ÅŸutu, maÃ§Ä±n bir anda bÃ¼tÃ¼n planlarÄ±nÄ± iki takÄ±m adÄ±na da deÄŸiÅŸtirdi.
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Trabzonspor en istemeyeceÄŸi skorla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Kapanan ve skor avantajÄ± yakalayan BeÅŸiktaÅŸ'Ä± mevcut kadroyla aÅŸamayacaklarÄ±nÄ±n psikolojik baskÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±lar ve kontrolÃ¼ tamamen ellerinden kaÃ§Ä±rdÄ±lar. Golden sonra BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalesine bir tane etkili ÅŸut dahi atamayan bir Trabzonspor olduÄŸunu sÃ¶ylersek ne demek istediÄŸimizi daha rahat anlatÄ±rÄ±z.
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BeÅŸiktaÅŸ, rakibinin hem bu durumunu Ã§ok iyi kullandÄ± hem de kendi kapasitesini en efektif ÅŸekilde sahaya yansÄ±ttÄ±. BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na oyun tarafÄ±na bakmazsak skor olarak Ã§ok gÃ¼zel bir akÅŸamdÄ±. Oyun tarafÄ±na dÃ¶nersek bu sezon hedefleri iÃ§in daha almasÄ± gereken Ã§ok yol var. Ama bu yolun aydÄ±nlÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren Mensah'Ä±n harika performansÄ± da dÃ¼n gecenin BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na en bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mÄ±ydÄ±.
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OKTAY DERELÄ°OÄžLU: BEÅžÄ°KTAÅž FORSE ETTÄ°
Herkesin Ã§ok zor geÃ§mesini beklediÄŸi bir derbi maÃ§Ä±ydÄ±. Ä°ki takÄ±m da kazanmak istiyordu. Ve neler yapabilecekleri bilinmediÄŸi iÃ§in merakla beklenen bir derbiydi. Trabzonspor'u hiÃ§ hazÄ±r gÃ¶rmedim. BeÅŸiktaÅŸ Ã§ok iyi bir oyun ortaya koymadÄ± belki ama dakikalar ilerledikÃ§e derbiyi fÄ±rse ettiler. Trabzon'un pas organizasyonunu beÄŸenmedim. Paslarla adam eksiltemediler.Tyler Boyd'un golÃ¼nde kaleci UÄŸurcan'Ä±n yapabileceÄŸi bir ÅŸey yoktu. AtttÄ±ÄŸÄ± ÅŸut Trabzonlu oyuncunun da kafasÄ±na Ã§arpÄ±nca top yÃ¼kseklik kazandÄ± ve kalecinin uzanamayaaÄŸÄ± kÃ¶ÅŸeye gitti.
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PENALTIDA Ä°Åž BÄ°TTÄ°
Derbinin kÄ±rÄ±lma anÄ± ise BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±ydÄ±.BeÅŸiktaÅŸ hem farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ± hem de Trabzon 10 kiÅŸi kaldÄ±. Trabzonspor demoralize oldukÃ§a BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n iÅŸi daha da kolaylaÅŸtÄ±.Ä°ki takÄ±mdan daha hazÄ±r ve iyi olan kazandÄ±.Lige derbiyle baÅŸlamak BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in ayrÄ± bir moral nedeni oldu. Ama iki takÄ±mÄ±nda eksikleri var. Bu kesin.