Ã–zellikle BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n golÃ¼ bulmasÄ±ndan sonra oyunu deÄŸiÅŸtirecek Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± oradan da alamamasÄ± bordo-mavilileri zora soktu. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kadrosu kendi iÃ§inde bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim yaÅŸÄ±yor. GeÃ§en sezondan yalnÄ±zca Vida ve Atiba'nÄ±n sÃ¼rekli oynadÄ±ÄŸÄ± bir kadronun Trabzonspor gibi bir rakibe karÅŸÄ± var olan potansiyelini bilerek oynamasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n artÄ±sÄ± oldu. MaÃ§Ä± ilk bÃ¶lÃ¼mde oyunu kontrol ederek en azÄ±ndan skor avantajÄ±nÄ± rakibe kaptÄ±rmadÄ±. Kendi planÄ± elbette Ã§abuk Ã§Ä±kÄ±p kontra ile Trabzonspor'a zorluk yaÅŸatmaktÄ±. Bunu Ã§ok etkili yaptÄ± mÄ±? HayÄ±r, ama Boyd'un Ã§ok etkili ÅŸutu, maÃ§Ä±n bir anda bÃ¼tÃ¼n planlarÄ±nÄ± iki takÄ±m adÄ±na da deÄŸiÅŸtirdi.