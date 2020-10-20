Spor yazarları Galatatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! 'Problem Emre Kılınç ve...'

Spor yazarları Galatasaray'ın Alanyaspor'a 2-1 mağlup olup zirve yarışında yara aldığı maçı değerlendirdi. Fatih Öztürk'ün hataları sert şekilde eleştirilirken, Emre Kılınç hakkındaki yorumlar ise dikkat çekiciydi.
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1
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UĞUR MELEKE: ALANYA ENTERESAN TAKIM
Alanyaspor enteresan bir takım. Geçen sezon da bu aşamada liderdiler ama bu kez sanki farklı. Çünkü haftaya yüzde 54 topla oynamayla, maç başına 17 şutla, yüzde 87 pas isabetiyle tüm bu istatistiklerde zirve ortağı olarak girdiler. Üstelik Gençlerbirliği’yle birlikte ligin en az hava topu alan takımı da onlar. Israrla yerden ve pozitif oynuyorlar, geride kapanıp çabuk hücumcularımı koşturayım değil dertleri. Hocaları Çağdaş Atan’ın deyimiyle ‘pahalı bir oyun’ bu. Önde basıyorlar, bu da tabii bir geri koşma bedeli doğuruyor. Bence de pahalı, ama takdire değer bir oyun bu kesinlikle.
2
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11’E 11’KEN DAHA KÖTÜYDÜ
Galatasaray için 45 dakikasını eksik oynadıkları bir maçta kaybettikleri 3 puan muhtemelen olağanüstü can acıtıcı olmayacaktır. Ancak Terim’in ilk devredeki 11’e 11 oyundan da memnun olmaması lazım. Galatasaray 11’e 11’ken de büyük takım hüviyetinden uzaktı, ikili mücadelelerin çoğunluğunu kaybetti, serseri topları kazanamadı. Kırılgan bir görüntü verdiler ilk devrede de. Elbette ana odağı kalite olan bir takım yaratabilirsiniz, ama bu ligde sahipsiz toplar ya da ikili mücadelelerde zayıf kalırsanız galip gelmeniz zorlaşır. Zira ağırlıklı olarak organizasyon odaklı değil, kaos odaklı bir turnuva bu.
3
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MUSLERA’YI ARIYORLAR
Tabii ki dünü sadece oyun değil, aynı zamanda oyuncu detaylarıyla da ele almak şart. Galatasaray, 2010’lardaki en büyük yıldızını, Muslera’yı şüphesiz ki arıyor. Fatih’in ligde Gaziantepli Maxim’den de, Kasımpaşalı Yusuf’tan da, Alanyasporlu babacar’dan da yediği gollerde az ya da çok hatası var. Dün yediği gole dikkat edin, top direğin dibinden filan değil, 60-70 santim solundan buluştu çizgiyle. Maxim’in golü de üzerine gelmişti aslında.
4
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BAKASETAS BiR BAŞKA
Alanya cephesinde Salih, Davidson, Babacar gibi birçok iyi var ama ekstra parantezi Bakasetas için açmak lazım. Geçen sezon başında iki Yunan Siopis-Bakasetas’ın toplam 1,2 milyona Alanya’ya getirilmesi muazzam bir transfer başarısı. Bakasetas çok leziz bir on numara. Topa dokunuşuyla, oyunu okuyuşuyla, araya oynadığı toplarla tam bir maestro. Bu ligin izlemesi en keyifli adamlarından.
5
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KANAT ATKAYA: DUY DA İNANMA!
Maç öncesinde Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan’ın demeci, taktiğin ve niyetin açık beyanıydı: “Kaleci Fatih’ten başlayarak pres uygulamayı düşünüyoruz. 4-5 ofansif özellikli oyuncuyla sahaya çıkacağız.” İlk 4 maçta 11 gol üreten, sadece 1 gol yiyen, en fazla pozisyona giren takımlardan biri olan Alanya temsilcisi sözünün arkasında duran bir oyun sergiledi. Ligin en fazla pozisyona giren bir diğer takımı (duy da inanma desek mi?) Galatasaray ise büyük ölçüde bu iyi oyunu karşılamakta güçlük çeken, bocalamaktan oyuna girmeye vakit bulamayan bir görüntüdeydi. “Kesilen” Belhanda ve Feghouli’nin yerine Emre Akbaba ve Babel’i monte ederek takımı farklı bir harmanla sahaya süren Fatih Terim’in zihnindeki her ne ise sahaya yansımadı özetle.
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‘BEN NE YAPIYORUM ŞiMDi?’
Rakibin diken üstünde tuttuğu Saracchi ve Linnes’in oyuna katılamamaları, orta sahasındaki “Ben ne yapıyordum şimdi?” sorusuyla boğuşan ekip Galatasaray’ı hep geride tuttu. Buna rağmen hediye kıvamında bir penaltı ile öne geçti Galatasaray. Ancak bu elbette Galatasaraylı taraftara “Yaslan arkana, maçı seyret şimdi” dedirtecek türden bir üstünlük değildi. Galatasaray savunması arkasına atılan uzun toplarda yarı sahasına havan mermisi düşmüş gibi dağılıveriyor. Böyle bir topu savunmaya çalışırken Marcao sarı kart gördü, kazanılan serbest vuruş da Babacar’ın şahane vuruşuyla gole dönüştü. Üstüne bir de 10 kişi kalınca...
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DOĞAÜSTÜ GÜÇLER
İkinci yarıda eksilmiş Galatasaray karşısında Alanyaspor cesaretini bir kez daha topladı çarptı, baskıyı artırdı, sıkıştırdıkça sıkıştırdı rakibini kendi yarı sahasına. Galatasaray kalesinde gol görmeyişini ancak mucizelerle veya doğa üstü hadiselerle açıklayabileceğimiz bu süreci bir şekilde atlatıp 70’nci dakikadan itibaren rakibine karşılık vermeye başladı. Sayılmayan bir gol üretilebilen ve kısa süren bu ‘ateşe ateş’ oyunundan da fayda sağlayamadı Galatasaray... Bu vaziyette yani berbat oynarken, 10 kişi kalmışken rakipten 1 puan almayı başarı kabul edecekken son dakikada Alanyaspor hak ettiği galibiyete erişti. Galatasaray için söylenebilecek söz çok ancak özetle bu kadar kötü oynamayı çok daha ucuz bir kadroyla da başarabilirdi! Bari parası cebinde kalmış olurdu. Bu kadroya bu rezil oyun, bu ruhsuzluk...ÖMER ÜRÜNDÜL: PROBLEM EMRE KILINÇ VE AKBABAGalatasaray'daki problemler iki Emre'deki ve Falcao'daki fiziki düşüş. Taylan yine oynadığı sürece canını dişine takarak mücadelesini yaptı.Aslında Alanyaspor dün hiç de iyi oynamadı. Bunun en büyük nedeni ileri uçta üç tane santrfor özellikli futbolcular olmasıydı. Bu durum Galatasaray'ı rahatlattı. Efecan'ın bu takımın ofansif performansı için çok kilit bir kanat forveti olduğu dün bir kez daha belgelendi.Benim beğendiğim, takdir ettiğim hakem tipi sahada sakin ve soğukkanlı görünen, cesur ve gördüğünü çalandır. Tugay Kaan Numanoğlu bu ilkelere uygun çok başarılı bir yönetim gösterdi, kendisini kutlarım.CEM DİZDAR: ALANYA O ALANA ÇALIŞMIŞİlk devrede topu daha çok kullanan Galatasaray olsa da etkili kullanan Alanya’ydı. Bu nasıl mı ölçelim? Marcao’ya aldırdıkları sarı kart ile Etobo’yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktıkları yer aynıydı. O alana özellikle çalışmış görünüyorlardı. Beri yandan Galatasaray’ın Belhanda/Feghouli tehditi olmayınca Falcao’yu etkisizleştirme konusunda elleri daha da rahatlamıştı. Alanya, Falcao’nun hem Emre Kılınç hem Babel ile bağı kopartmakta zorlanmadı. Eksik kalınca ikinci devreye Belhanda/Ömer Bayram değişikliği yapmış olsa da eksik takım düzeni oluşturmakta epey zorlandılar. Yine de 65 sonrası etkili çoklu hücumlar organize ettiler. Sona doğru ceza sahasına büzüşen Galatasaray’a karşı oyunu ele alan Alanya arayıp durdu ve aradıklarını finalde buldular.LEVENT TÜZEMEN: MUSLERA ÇABUK DÖN DİYE...Kasımpaşa maçında öne çıkıp Yusuf'tan golü yiyen kaleci Fatih, Babacar'ın frikiğinde yanlış yerde durarak golü yedi. Galatasaray ikinci yarı Belhanda ve Ömer'in oyuna girmesiyle 10 kişilik mücadelede takım olarak ortaya iyi mücadele koydu. Linnes ve Saracchi'nin kanat ortaları etkili oldu. Belhanda'nın golü Babel'in top eline çarptığı için sayılmadı. Bu bir elle oynama değil. Çünkü Babel pozisyon gereği o eli kaçıramaz. Maalesef kurallar böyle diyormuş! Tüm Galatasaraylılar "Muslera çabuk dön" diye dua ediyorlardır. Çünkü ikinci golde topa etkili yumruk vuramayan sonra da köşeden topu çıkaramayan kaleci Fatih oldu. Hatırlatırım; Fatih için "Top tutamıyor. Yan topları zayıf. Yanlış tercih" demiştim.