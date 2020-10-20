Spor yazarları Galatatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi! 'Problem Emre Kılınç ve...'

DOĞAÜSTÜ GÜÇLER İkinci yarıda eksilmiş Galatasaray karşısında Alanyaspor cesaretini bir kez daha topladı çarptı, baskıyı artırdı, sıkıştırdıkça sıkıştırdı rakibini kendi yarı sahasına. Galatasaray kalesinde gol görmeyişini ancak mucizelerle veya doğa üstü hadiselerle açıklayabileceğimiz bu süreci bir şekilde atlatıp 70’nci dakikadan itibaren rakibine karşılık vermeye başladı. Sayılmayan bir gol üretilebilen ve kısa süren bu ‘ateşe ateş’ oyunundan da fayda sağlayamadı Galatasaray... Bu vaziyette yani berbat oynarken, 10 kişi kalmışken rakipten 1 puan almayı başarı kabul edecekken son dakikada Alanyaspor hak ettiği galibiyete erişti. Galatasaray için söylenebilecek söz çok ancak özetle bu kadar kötü oynamayı çok daha ucuz bir kadroyla da başarabilirdi! Bari parası cebinde kalmış olurdu. Bu kadroya bu rezil oyun, bu ruhsuzluk...ÖMER ÜRÜNDÜL: PROBLEM EMRE KILINÇ VE AKBABAGalatasaray'daki problemler iki Emre'deki ve Falcao'daki fiziki düşüş. Taylan yine oynadığı sürece canını dişine takarak mücadelesini yaptı.Aslında Alanyaspor dün hiç de iyi oynamadı. Bunun en büyük nedeni ileri uçta üç tane santrfor özellikli futbolcular olmasıydı. Bu durum Galatasaray'ı rahatlattı. Efecan'ın bu takımın ofansif performansı için çok kilit bir kanat forveti olduğu dün bir kez daha belgelendi.Benim beğendiğim, takdir ettiğim hakem tipi sahada sakin ve soğukkanlı görünen, cesur ve gördüğünü çalandır. Tugay Kaan Numanoğlu bu ilkelere uygun çok başarılı bir yönetim gösterdi, kendisini kutlarım.CEM DİZDAR: ALANYA O ALANA ÇALIŞMIŞİlk devrede topu daha çok kullanan Galatasaray olsa da etkili kullanan Alanya’ydı. Bu nasıl mı ölçelim? Marcao’ya aldırdıkları sarı kart ile Etobo’yu kırmızı kartla oyun dışı bıraktıkları yer aynıydı. O alana özellikle çalışmış görünüyorlardı. Beri yandan Galatasaray’ın Belhanda/Feghouli tehditi olmayınca Falcao’yu etkisizleştirme konusunda elleri daha da rahatlamıştı. Alanya, Falcao’nun hem Emre Kılınç hem Babel ile bağı kopartmakta zorlanmadı. Eksik kalınca ikinci devreye Belhanda/Ömer Bayram değişikliği yapmış olsa da eksik takım düzeni oluşturmakta epey zorlandılar. Yine de 65 sonrası etkili çoklu hücumlar organize ettiler. Sona doğru ceza sahasına büzüşen Galatasaray’a karşı oyunu ele alan Alanya arayıp durdu ve aradıklarını finalde buldular.LEVENT TÜZEMEN: MUSLERA ÇABUK DÖN DİYE...Kasımpaşa maçında öne çıkıp Yusuf'tan golü yiyen kaleci Fatih, Babacar'ın frikiğinde yanlış yerde durarak golü yedi. Galatasaray ikinci yarı Belhanda ve Ömer'in oyuna girmesiyle 10 kişilik mücadelede takım olarak ortaya iyi mücadele koydu. Linnes ve Saracchi'nin kanat ortaları etkili oldu. Belhanda'nın golü Babel'in top eline çarptığı için sayılmadı. Bu bir elle oynama değil. Çünkü Babel pozisyon gereği o eli kaçıramaz. Maalesef kurallar böyle diyormuş! Tüm Galatasaraylılar "Muslera çabuk dön" diye dua ediyorlardır. Çünkü ikinci golde topa etkili yumruk vuramayan sonra da köşeden topu çıkaramayan kaleci Fatih oldu. Hatırlatırım; Fatih için "Top tutamıyor. Yan topları zayıf. Yanlış tercih" demiştim.