Spor yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını nasıl değerlendirdi! Olay sözler...

Bu haftaya girerken ligde 4 takım tamamen hedefsizdi. Bunların üçü dün akşam sahaya çıktı ve her sezon olduğu gibi bu sezon da bu hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu.Eğer play-off veya play-out gibi uygulamalarınız yoksa; 18 takımlı bir ligde orta sıralara anlam katmak için, yedincilikle 15’incilik arasında bir fark olması için yeni argümanlar üretmelisiniz.