MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSpor yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını nasıl değerlendirdi! Olay sözler...
GeriFutbol Spor yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını nasıl değerlendirdi! Olay sözler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 09:17,

Spor yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını nasıl değerlendirdi! Olay sözler...

Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran birçok an yaşandı. İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Bu sözler çok konuşulacak cinsten, işte detaylar...

2UĞUR MELEKE
Abone Olgoogle-news

UĞUR MELEKE

Şu sıralar çok dillendirilen bir büyük Türk yalanı da şu: “Hedefimiz ilk 10...” Ligin ikinci devresinde hortlayan, alt grupla nispeten bağını koparmış-rahatlamış takımların meşhur lakırdısı bu. “Hedefsiziz” demiyorlar da, bazen “Hedefimiz ilk 8” diyorlar, bazen de 10 oluyor o rakam yerine göre...

3
Abone Olgoogle-news

Bu haftaya girerken ligde 4 takım tamamen hedefsizdi. Bunların üçü dün akşam sahaya çıktı ve her sezon olduğu gibi bu sezon da bu hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu.Eğer play-off veya play-out gibi uygulamalarınız yoksa; 18 takımlı bir ligde orta sıralara anlam katmak için, yedincilikle 15’incilik arasında bir fark olması için yeni argümanlar üretmelisiniz.

4
Abone Olgoogle-news

Örneğin İngiltere’de 7’nci olmakla 11’inci olmak arasında 10 milyon pound havuz payı farkı var. İspanya’da da durum benzer: 11’inci olanın havuzdan aldığı sıralama payı 10 milyon Euro. Yedincinin 20 milyon. Altıncınınsa tam 28 milyon...

5
Abone Olgoogle-news

Yedincilikle altıncılık arasındaki farka bakar mısınız? İspanya’da son haftaya yedinci giren bir takımın altıncılık şansı varsa (Avrupa biletini garantilemiş olsa bile) para ödülü için savaşması doğal değil mi? Süper Lig havuzunda sıralama bonusu maalesef sadece ilk 6’ya dağıtılıyor. Yedincilikle on beşincilik arasında bir fark yok. TFF’nin bir sonraki sözleşmeyi oluştururken İngiltere ve İspanya örneklerini incelemesinde fayda var sanki.

6
Abone Olgoogle-news

Elbette dünü sadece hedefsizlikle açıklamak doğru değil. Açıklanamayan şeyler de vardı sahada: Atınç’ın ilk yarı biterken Adem’i, ikinci yarının başında Feghouli’yi bariz ve gereksiz itişleri mesela.

7
Abone Olgoogle-news

Okan Kocuk’un neredeyse tek bir pası isabetli verememe durumu... Son 5 penaltıyı kalecilerin sağına atmış Adem’in topun başına gelip yine aynı yere vurması... Ciddiyet zafiyetiyle kulübüyle alay eden Belhanda’nın tahtaya ikinci penaltıcı olarak yazılması... Tüm bu olumsuzluklara isyan eden Emre ve Napoleoni’yi ayırabiliriz diğerlerinden. Dünkü tabelayı da onlar belirlediler zaten.

8ERMAN TOROĞLU
Abone Olgoogle-news

ERMAN TOROĞLU

Galatasaray-Göztepe, Gaziantep-Kasımpaşa maçlarını seyrettim. Gaziantep'teki karşılaşma İstanbul'dakine göre 3-4 gömlek daha kaliteliydi. Zaten bu salgın olayından sonra Süper Lig'de en büyük düşüşü yaşayan iki takım (Galatasaray ile Göztepe) birbiriyle oynadı.

9
Abone Olgoogle-news

Ferdi olarak güzel hareketler oldu. Galatasaray'ın ilk golünde Saracchi'nin vuruş temizliği çok güzeldi. Emre Akbaba'nın frikik golü çok güzeldi. Göztepe'nin attığı gol de yapılan orta da kafa vuruşu da çok şıktı.

10
Abone Olgoogle-news

Ömer Bayram'ın devamlı kendini yere atması çok çirkindi. Hakeme gelirsek kötü değildi, çok kötüydü... Öyle şeyler yaptı ki futbolu bilmediğini futbolculara alenen anlattı. İlk yarıda Adem'in attığı golde faul yapmasını sahada göremedi.

11
Abone Olgoogle-news

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip iptal ettirebildi... 54. dakikada Galatasaraylı Seri ile Göztepeli Napoleoni'nin hava topu mücadelesinde verdiği karar yanlıştı. Seri, Napoleoni'den daha fazla sıçrayıp kafayı vuracakken, Napoleoni kambura yattı. Ama hakem, burada topu Göztepe'ye verdi..

12
Abone Olgoogle-news

Göztepe'nin attığı golün iptali son derece yanlıştı. Ortayı açan Halil, topa bakarken, ayağını bastığı yere Saracchi ayağını soktu. Yere basmak isteyen Halil rakibinin ayağına değdi. Bu güzel golü VAR'a bakarak iptal ettiler.

13
Abone Olgoogle-news

Sonra ben bunlardan hakem olmaz deyince kızıyorlar. Bu golün iptalinden 1 dakika sonra en az 5 tane telefon geldi hepsi de eski futbolculardandı. Kimisi kızmıştı, kimisi de kahkahayla gülüyordu. Oynayanla oynamayanın farkı... Şu net gözüküyor ki bu Galatasaray'ın seneye işi çok zor. Ne defans yapabiliyorlar ne de son vuruş! Gerçi hangi takımın işi kolay olacak ki....

14ÖMER ÜRÜNDÜL
Abone Olgoogle-news

ÖMER ÜRÜNDÜL

Pandemi döneminden sonra düşüşe geçen G.Saray nihayet kazandı. İlk 45 dakika futbol seviyesi vasatın çok altındaydı. G.Saray oyuna genelde hükmeden taraftı. Zaman zaman organize ataklar geliştirdiler ama pozisyon açısından kısır kaldılar.

15
Abone Olgoogle-news

En net pozisyonu Feghouli'nin güzel pasında Emre'nin değerlendiremediğiydi. G.Saray takım savunması bu yarıda iyiydi. Göztepe'nin bulduğu 2 pozisyon da kaleci Okan'ın oyunu başlatırken yaptığı pas hatalarından kaynaklandı.

16
Abone Olgoogle-news

İkinci yarı Galatasaray biraz daha tempoyu ve riski arttırdı. Tabii bu tabloda ilk devre hiç doğru dürüst atak yapamayan Göztepe'ye de kontratak ortamı doğdu. Atınç'ın gereksiz neden olduğu penaltıda önce Adem'in vuruşunu Beto kurtardı ama çizgiyi ihlal ettiği için atış tekrarlandı. Bu defa da Belhanda topu auta attı.

17
Abone Olgoogle-news

Ardından Galatasaray, Saracchi'nin uzun menzilli volesiyle skor avantajını yakaladı. Sonra Göztepe güzel bir gol attı ama sinir bozucu bir VAR ve hakem kararına takıldılar. Halil kendi kontrolundaki topu sol ayağıyla ters kanada doğru net bir vuruşla ortaladı.

18
Abone Olgoogle-news

Sol ayağı da vuruştan sonra araya giren Saracchi'ye geldi. Bu pozisyonda VAR hakemi Zorbay Küçük'ün Koray Gençerler'i çağırması büyük bir skandaldı. VAR'a gelip incelediği pozisyonu net biçimde gördüğü halde Gençerler'in de golü iptal etmesi daha da büyük skandaldı.

19
Abone Olgoogle-news

Genç hakem Zorbay Küçük için "İlerisi için en çok güvenilen hakem" deniliyor. Bu tiplere güveniyorsanız vah ki vah. Sonrasında Göztepe beraberliği buldu. Alpaslan'ın gereksiz neden olduğu frikikten de Emre Akbaba G.Saray'ı bir kez daha öne geçirdi. Göztepe'nin baskısı direğe takılınca uzatmada gelen 3. golle G.Saray 3 puanı aldı.

20LEVENT TÜZEMEN
Abone Olgoogle-news

LEVENT TÜZEMEN

Galatasaraylı oyuncuların yaptığı pas hataları izleyenlerin sinir katsayılarını kesin yükseltiyordur. Büyük takım oyuncusu bu kadar mı dikkatsiz olur? Muslera'nın rolüne soyunan kaleci Okan'la başlayan rakibe pas atma disiplinsizliği Mariano, Marcao, Seri, Belhanda ve Ömer Bayram ile tavan yaptı. Fatih Terim'in eski hali olsaydı krizleri çözer ve anında kulübeden Mariano'yu fena haşlardı.

21
Abone Olgoogle-news

Bu arada kulübe ihtar çeken ve haftaya sözleşmesi biten Mariano'yu ilk 11'de oynatmak büyük hataydı.Göztepe'nin yakaladığı atakların hepsini Galatasaraylı oyuncular hazırladı. Gönülsüz oynayan Feghouli bir pozisyonda kontrol etmesi gereken topa acele vurunca golü kaçırdı.

22
Abone Olgoogle-news

Ancak Cezayirli oyuncunun şahane gol pasını Emre Akbaba resmen harcadı. Emre topu önüne alabilir ya da şut atmadan önce çevre kontrolü yapabilirdi. Adem'in attığı golde Beto'ya yaptığı faulü VAR'da Zorbay Küçük iyi yakaladı. Ama Mossoro'nun havaya yükselen Adem'i itmesi penaltıydı.

23
Abone Olgoogle-news

Devre arasında Fatih Terim oyunculara kükremiş olacak ki Galatasaray ikinci yarıya daha ciddi ve sorumluluk alarak başladı. Atınç ve Berkant'ın ikramı olan penaltıyı Adem Büyük tekrarında ise Belhanda kaçırdı.

24
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın baskılı oyunu Saracchi'nin attığı mükemmel golle taçlandı. Ancak oyunu tutma yerine skoru yükseltmek için çok adamla hücuma kalkması Göztepeli oyuncuların kontratak yapmalarına neden oldu. Napoleoni'nin kafa golü savunmanın pozisyon hatasıydı. Galatasaray'da faul, penaltı olduğu zaman topun başına Adem, Belhanda.

25
Abone Olgoogle-news

Feghouli ve Seri geçiyor. Oysa Alanya'da oynarken bu tür vuruşları hep Emre Akbaba kullanıyordu. Frikik golü öncesi topu koltuk altına alan Emre inatla vuruşu yaptı ve mükemmel bir falso ile Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Bu gol Galatasaray'ı kötü istikrardan da kurtardı..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi