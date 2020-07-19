Spor yazarları, Galatasaray - Göztepe maçını nasıl değerlendirdi! Olay sözler...
Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran birçok an yaşandı. İşte spor yazarlarından Galatasaray - Göztepe maçı değerlendirmesi.
Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Bu sözler çok konuşulacak cinsten, işte detaylar...
UĞUR MELEKE
Şu sıralar çok dillendirilen bir büyük Türk yalanı da şu: “Hedefimiz ilk 10...” Ligin ikinci devresinde hortlayan, alt grupla nispeten bağını koparmış-rahatlamış takımların meşhur lakırdısı bu. “Hedefsiziz” demiyorlar da, bazen “Hedefimiz ilk 8” diyorlar, bazen de 10 oluyor o rakam yerine göre...
Bu haftaya girerken ligde 4 takım tamamen hedefsizdi. Bunların üçü dün akşam sahaya çıktı ve her sezon olduğu gibi bu sezon da bu hedefsizlik maalesef öldürüyor futbolu.Eğer play-off veya play-out gibi uygulamalarınız yoksa; 18 takımlı bir ligde orta sıralara anlam katmak için, yedincilikle 15’incilik arasında bir fark olması için yeni argümanlar üretmelisiniz.
Yedincilikle altıncılık arasındaki farka bakar mısınız? İspanya’da son haftaya yedinci giren bir takımın altıncılık şansı varsa (Avrupa biletini garantilemiş olsa bile) para ödülü için savaşması doğal değil mi? Süper Lig havuzunda sıralama bonusu maalesef sadece ilk 6’ya dağıtılıyor. Yedincilikle on beşincilik arasında bir fark yok. TFF’nin bir sonraki sözleşmeyi oluştururken İngiltere ve İspanya örneklerini incelemesinde fayda var sanki.
Okan Kocuk’un neredeyse tek bir pası isabetli verememe durumu... Son 5 penaltıyı kalecilerin sağına atmış Adem’in topun başına gelip yine aynı yere vurması... Ciddiyet zafiyetiyle kulübüyle alay eden Belhanda’nın tahtaya ikinci penaltıcı olarak yazılması... Tüm bu olumsuzluklara isyan eden Emre ve Napoleoni’yi ayırabiliriz diğerlerinden. Dünkü tabelayı da onlar belirlediler zaten.
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