Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçı için neler dedi?

FATİH TERİM NEDEN YOUNES BELHANDA'YI SEÇTİ! Fatih Terim dün tarihi bir galibiyet kazandı. Ama kaybetseydi, çok büyük bir ihtimalle bugün hepimiz onu Emre akbaba ve Adem üzerinden eleştirecektik. Özellikle de Emre üzerinden. Peki Terim neden bu hayati riski aldı? Neden Emre’yi değil de Belhanda’yı seçti? Emre, eşsiz bir futbolcu. Üst düzey yetenekleri var ve muhtemelen Euro 2020’de de önemli kozlarımızdan olacak. Ancak o bir orta saha oyuncusu değil. Bir ‘ikinci santrfor’. Belki 9 numaralı formayı giymiyor, ama 9 numara gibi işler yapıyor, penaltı üzerinde pozisyon alıyor, her mesafeden şut atıyor, kafa vuruyor. O oynadığında Galatasaray’ın ceza alanındaki adam sayısı artıyor, gol şansı yükseliyor. Ancak Emre’nin varlığı, zaman zaman merkezde de Galatasaray’ı eksik bırakabiliyor. Terim, dün orta saha özellikle oyuncu sayısı fazla olan Fenerbahçe’ye karşı merkezde eksik kalmama adına dizilişi 4-2-3-1’den 4-1-4-1’e evirdi. Seri’nin sağında Belhanda’yı, solunda Ömer’i oynattı. Ve kumarı kazandı. Bu zafer onun.