Şampiyonluğun ardından transfer önerisi! Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme...
Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, İlker Yasin ve Kanat Atkaya ile birlikte Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen oyuncu Zafer Algöz, siyah beyazlı ekibin şampiyonluğunu değerlendirdi.
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Uğur Meleke: Sergen Yalçın'ın Zaferi ve Gordon Milne'in Gururu
Tarihi bir sezon yaşadık gerçekten. Tüm dünya korkunç bir pandemiyle savaşırken biz ligdeki takım sayısını artırdık, sekiz aya 42 maç günü sığdırdık. Kalitemiz tartışılır, ama rekabetçiliğimize diyecek yok: İki sezondur zaten hiçbir takım 34 maçta 70 puanı göremiyordu. Bu sezon da lig tarihinde ilk kez İstanbul’un üç büyük takımı birden son haftaya iddialı girdiler. Ve yine lig tarihinde ilk kez tam 8 yenilgisi olan bir takım şampiyonluk ipini göğüsledi. Çılgın bir sezondu, çılgın bir final günüyle bitti doğrusu...
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EFSANEVİ BİR SON
Daha önce böyle lig finallerini beş büyük turnuvada görür ve imrenirdik. Bundesliga’da 1999-2000 sezonu finali hâlâ konuşulur mesela. Daum’un Leverkusen’ının son haftada iddiasız Unterhaching’e kaybettiği maç hâlâ yaradır sporseverlerin kalbinde. Ya da 2001-2002 Serie A’da son haftaya taşınan Juventus-RomaInter şampiyonluk yarışını dün gibi hatırlarız. Sanırım bu epik hatıraların yanına şimdi bir de Süper Lig 2021’i eklememiz gerekecek. Son 5 günde efsanevi bir final yaşadık her detayıyla.
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SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ'I
Bu epik final gününün sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı oldu. Tanımı özellikle böyle yaptım zira 90’lardaki kolej takımı nasıl Gordon’un Beşiktaş’ı ise, yüzüncü yıl şampiyonu ekip nasıl Lucescu’nun Beşiktaş’ı ise, bu sezonki de Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ıydı bana göre. Rakiplerine göre daha dar bir kadrosu vardı, sezonun önemli bölümünü 14-15 oyuncuyla götürdü. Son haftalarda Beşiktaş kulübesinin, Karagümrük ve Göztepe’den dahi renksiz olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama yılmadılar, bu tarihi sezonu tarihi bir zaferle kapattılar. Bu zafer Sergen Yalçın’ın. Eminim Gordon da gurur duyuyordur talebesiyle.
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AVRUPA'DA BAŞARI ŞART
Bu tarihi final gününe, sonuçlardan bağımsız olarak şu iki notu da düşmek isterim: 1- Eğer Kupa 1’i City kazanır ya da Chelsea EPL’i ilk dörtte bitirirse Süper Lig şampiyonumuz direkt olarak Devler Ligi gruplarında mücadele edecek. Belki de son kez... Zira Avrupa ülkeler sıralamasında maalesef artık ilk 11’de değiliz. Hatta bu kötü performansımız sürerse ilk 15’teki yerimiz bile tehdit altında. Bu sezon Avrupa’daki tüm temsilcilerimizin bu bilinçle oynamaları gerek. Unutmamalılar ki tüm kupalarda gruplarda alınan her galibiyet 2 puan... Hepsi eşit değerde.
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HAVUZ SİSTEMİ DEĞİŞMELİ
2- Süper Lig’de yayın havuzu halen 4 ayrı kalemde dağıtılıyor: 21 takıma eşit dağıtılan katılım payı... Şampiyon takımlara verilen prestij payı... Galibiyet ve beraberlik ödülleri... İlk 6’ya verilen sıralama payı… Bence bu sıralama payının artırılıp sadece ilk 6’ya değil, tüm basamaklara azalarak verilmesi gerek. PL’de 11’inci olmakla 13’üncü olmak arasında 5 milyon pound havuz payı farkı var. Süper Lig’de de daha güçlü bir rekabet tesis etmek için böyle yapmalıyız sanki
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Güntekin Onay: Alkışlar Şampiyona
Beşiktaş, hızlı ve kararlı başladı. Henüz 10’uncu dakika dolmadan Vida ile golü de buldu. Ancak sezon başından bu yana gömülü savunma yapmakta bocalayan siyah beyazlı ekip topu Göztepe’ye bırakıp savunmaya çekildikten kısa bir süre kalesinde bir tehlike yaşadı ve hemen akabinde golü yedi. 1-1’den sonra demoralize olan ve telaşlı bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, devrenin sonlarına doğru toparlandı ve tekrar oyun üstünlüğünü eline aldı.
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2. YARIYA BASKILI BAŞLADI
İkinci devreye baskılı başlayan Beşiktaş, topa sahip olarak Göztepe’yi baskı altına aldı. Çok adamla rakip ceza alanına giden siyah beyazlılar rakibini hataya zorlarken Larin’e yapılan penaltıyı Ghezzal gole çevirince tekrar üstünlük sayısını buldu. Topu kalesinden uzak tutmak için önde baskıya devam eden Beşiktaş, rakibine pozisyon vermeden maçı tamamladı.
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EN İYİ OYNAYAN TAKIMDI
Dile kolay 42 haftalık kırıcı, yorucu bir maratonu şampiyon olarak tamamladı siyah beyazlılar. Son düzlükte Aboubakar, Cenk, Oğuzhan ve Ljajic’den de faydalanamayan Sergen Yalçın, son haftalarda aşırı yoğun maç trafiği ve kadro erozyonuna rağmen bocalasa da mutlu sona ulaşmayı başardı. Ligin en çok gol atan, en iyi futbol oynayan, en uzun liderlik koltuğunda oturan takımıydı Beşiktaş.. Başta Sergen Yalçın ve oyuncu grubu olmak üzere taraflı-tarafsız herkes Beşiktaş’ın şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor. Alkışlar şampiyon Beşiktaş için.
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İlker Yasin: Tebrikler Beşiktaş İkram Geri Çevrilmedi
Akıtılan terin ve emeğin hakkını verelim... Beşiktaş’ı yönetimi, teknik ekibi, pandemi döneminde böyle sıkıştırılmış ligde yetersiz kadro yapısına rağmen ruhunu sahaya koyan ve ipi göğüsleyen Beşiktaşlılar’ı tebrik edelim.
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25 PUAN KAYBOLMASAYDI...
‘Süper Lig’ dediğimiz, ‘finali muhteşem oldu’ dediğimiz bu lig, ikramların, karşı ikramların, hataların, endüstriyel futbolun bu pahalı dünyasına yabancı kalan yönetici, teknik adamların tutarsız ve pasif kararlarıyla geçti. Kadıköy’de 25 puan kaybolmasaydı, Ali Koç sportif direktör ve teknik adamları Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışır isimlerden seçseydi, Terim, yönetimle yaşadığı ‘git-gel’lerden desteksiz kaldığı günlerden sürdürdüğü bu yarışta dönem dönem dağılmasaydı Beşiktaş, kendisine sunulan bu ikramları geri iade etme çabasına rağmen son iki maçta verdiği 6 puana rağmen nasıl şampiyon olacaktı?
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'AZ'DAN 'ÇOK' YARATMAK
Ama Sergen Yalçın, Josef ve Ghezzal’den ‘Yılın Oscar’ı’nı kazanacak iki futbolcu yaratmasa yönetimin yedeksiz bıraktığı kadroda tevekküle sığınmasa, bu işler zor olurdu. Ligin orta kalitedeki bir takımı, ligdeki en güzel oyunlardan birini oynayarak şampiyon oldu. Beşiktaş’ı azdan çok yaratan bir ekip olarak kutlamak lazım. Bu Beşiktaş, seneye aynı performansı gösteremez. Kalecisinden santrforuna, stoperinden orta saha göbeğine, yeni genç isimler lazım. Eğer Sergen, teknik adamlık yönüyle değil, futbolcu kardeşliği ile Josef ve Ghezzal’ı bu kadrodan içine yüksek bir heyecanla katmasaydı, Beşiktaş tüm ikramlara rağmen hedefe zor ulaşırdı.
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TERİM FAZLA ÜZÜLMEMELİ
Terim averajla kaybettiği şampiyonluğun üzüntüsünü fazla yaşamamalı. Bir yerde kendini şampiyon gibi hissetmeli. Tüm çalkantıların içerisinden takımı dünkü noktaya getiren; Terim’in tecrübesi ve motivasyonu olmuştur. F.Bahçe için her şeyin gittiği bir sezondu. Geçen hafta Kadıköy’de Sivas’a kaybettiği maçtan sonra bitmişti F.Bahçe’nin şampiyonluk umutları. Fenerbahçe, Ali Koç dönemine büyük umutlarla baktı. Ama Koç, şirketlerinde gösterdiği basiret ve yönetim kabiliyetini takımın başına getirdiği ilk sportif direktörden son sportif direktöre kadar, verdiği yanlış kararlarla gösteremedi. Koç kalacaksa futbola, futbol takımına, tribünde taraftarı olduğu bir fanatik değil, bir vizyoner iş adamı olarak bakmalı. Sonuçta Beşiktaş, rakiplerinin ikramı nı geri çevirmedi. Ama oynadığı futbol, kendi kadro standardının üstündeydi. Beşiktaş’ı bir kez daha tebrik ediyoruz.
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Kanat Atkaya: Keşkeler ve Şampiyonluklar
Ne geceydi?! Nasıl nefessiz bir yarıştı?! Kaç duyguyu bir arada yaşadık?! En başta heyecan... Sevinç, endişe, pişmanlık, öfke, coşku, depresyon, umur, yıkılmışlık... Zaman bile sevdiğimiz renge göre aktı gitti sanki... Bazı renkler için hızlı, bazı renkler için yavaş... Gözler bir sahada, kulaklar diğerinde bu heyecanın içinde yuvarlanıp durduk.
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SEZONUN ÖZETİ GİBİ MAÇTI
Galatasaray’ın umudunu yüklenip çıktığı maç aslında bütün bir sezonun özeti niteliğindeydi. Kaçan fırsatlara, heba edilen avantajlara hayıflanmak ve umutlanıp umutlanıp sonu kaybetmeye varan yolda kaybolmak. Pek çok “keşke anı” var sezon içinde fakat bunların bir faydası yok; “keşkeler” ile gelmiyor şampiyonluklar.Kavgalar, polemikler, skandallar arasında yıpranan, kendi içinde bile kavgalara tutuşan Galatasaray yine de yarışı son maçın son saniyesine kadar taşıyarak sağlam bir karakter göstermeyi bildi.
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BAŞIN ÖNE EĞİLMESİN
“Galatasaray vazgeçmez” dedirtti ve bu sözünün arkasında durdu. Son düzlükte ligin zirvesini hizaya çeken, görmezden gelinmesinin faturasını saldığı korkuyla kesen sarı kırmızılılar bu sezondan gerekli dersleri çıkartabilirse taraftarının yüreğine bir nebze su serpebilir... Şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik eder, Galatasaray takımına da “Başın öne eğilmesin” diyerek tesellilerimi sunarım...
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Zafer Algöz: Sergen Yalçın’ın Karakteri Beşiktaş’a Yansımış
Beşiktaş ilklerin takımıdır... Namağlup tek şampiyon... Stadı yokken şampiyon... Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2 yıl sükse yapan şampiyon... Tamamı seyircisiz oynanan ligde şampiyon.... Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı tartışmasız Sergen Yalçın... Teknik direktör olarak Beşiktaş’a geldiğinde hayatının en büyük heyecanını yaşadı. Tam 25 bin Kara kartal imza törenine geldi. Beşiktaş’ın evladı boş sözleşmeye imza attı. Önemli olan para değil; bu camiaya şampiyonluk yaşatmak şart oldu.
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BiRLiKTE SALDIR, BiRLiKTE SAVUN
Ezeli rakipler neredeyse iki takım kuracak kadar transferler yaparken... Kiralık oyuncular, maddi sorunlar derken Beşiktaş kimsenin dikkatini çekmeyen küçük takviyeler yapmaya başladı. Takımın tamamı yıldız olsa ne olur! Önemli olan takım olmak, birlikte oynamak, hep oyunu öne itmek. Kaleci yaya kadar çıkar, iki stoper önündeki bölgede değişerek oynar, sağ ve sol bekler orta saha köşesinde. Birlikte saldır, birlikte savun. Asla geri çekilme, yaslanma. Beşiktaş bu ülkede hiçbir takım karşısında geri çekilmez. İşte Sergen Yalçın farkı buydu.
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iŞTE FUTBOL ViZYONU BU
Sezonun sonunda üst üste gelen talihsiz sakatlıklar rakipleri umutlandırırken ”Futbol 11 kişiyle oynanır, kim sağlamsa çıkıp onlarla oynarız...” İşte futbol vizyonu bu olsa gerek. Hayatı boyunca hiçbir maçına beraberlik için çıkmamış Sergen Yalçın’ın karakteri Beşiktaş’a yansımış. Sergen Yalçın Beşiktaş tarihinde adını zaten zirveye yazdırmıştı. Futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyon olan ilk Kartal oldu. Baba Hakkı’nın Süleyman Seba’yı alnından öptüğü gibi. Beşiktaş taraftarı adına ben de seni alnından öpüyorum.