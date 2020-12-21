Spor yazarları Beşiktaş - Erzurumspor maçını değerlendirdi

Kamerunlu futbolcu Beşiktaş’ın bu sezon sadece santrforu değil...Çok meşhur bir söylem vardır: Sahanın en hızlısı asla futbolculardan biri değildir, toptur diye. Yani ne kadar süratli koşarsanız koşun, eğer topu koşturursanız oyununuz daha çok hızlanacaktır. O görüşü bir kademe ileriye taşımak gerek aslında. Bence futbolda toptan da hızlı olan şeydir “düşünce”. Eğer rakibinizden hızlı düşünür, hızlı karar verirseniz; en hızlı adamdan da en şiddetli toptan da süratli oynamanız mümkün. İşte bence Aboubakar’ın Beşiktaş’a kattığı en önemli şey bu. Belki bazen çok süratli koşmuyor ama çok hızlı düşünüyor. Ve Beşiktaş’ın bu sene sadece santrforu değil, aynı zamanda oyun tanımı Aboubakar.
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İLK YARI KÖTÜYDÜLER
Beşiktaş’ın dün maça çıkan 11’inin en doğru seçim olduğunu söylemek güç. Cezalı Rosier’nin yokluğunu hissettiler, kötü bir devre oynadılar. İlk 45’te çektikleri 5 şutun 4’ü ceza sahası dışıydı. Bir tek pozisyonları vardı 45 dakikada. Montero’nun yokluğunda topla sadece Welinton çıktı. İki bekten de sadece Rıdvan hücuma katıldı ilk devrede. Necip’in ilk yarı hücum katkısı yok denecek kadar azdı.
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Devre arasında Sergen Yalçın ya oyun ya da oyuncu değiştirecekti. Oyun değişikliğini tercih etti. Tempo arttı, daha hareketli oynamaya başladı siyah-beyazlılar. Rıdvan ikinci 45’i adeta açık gibi oynadı. Necip’in ilk etkili çıkışında penaltı geldi. Aboubakar zaten müthiş bir adam. 63’teki N’koudou golü öncesi pozisyonu süzmesi, topu kapıp hücumu başlatması muazzam. 71’deki golü atmakla kalmadı, yaratılışında da zekasıyla başroldeydi.
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ERZURUM’UN İŞİ KOLAY DEĞİL
Çimşir’le 4 lig maçı kaybeden Erzurumspor’unsa işi kolay değil. Mehmet Özdilek’le yolların ayrılması korkunç bir karardı ve sonraki perdenin iyi olma ihtimali zayıftı. Hep söylerim, sportif direktörlük müessesesi belki de en çok Türkiye’ye lazım. Çünkü demirci, çelikçi, sanayici başkanlar teknik adamları peynir-ekmek gibi harcarken, belki akılcı bir sportif direktör paratoner vazifesi görüp süreci yavaşlatabilir. Erzurum’un Trabzon mağlubiyeti ve Antalya beraberliği sonrası hocayı kovması akıl dışı. Trabzon maçında Erzurum belki de sezonun en iyi futbolunu oynamışken üstelik. Bu karar sonrası işleri gerçekten zor.
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Güntekin Onay: İkinci devre Kartal gibiydiler
Beşiktaş ilk 45 dakikada temposuz ve durağan bir futbol ortaya koydu. Devrenin ortalarında Erzurumspor’u yoğun baskı altına alan siyah-beyazlılar, oyun üstünlüğünü pozisyon zenginliğine dönüştüremedi. Kalabalık savunmayı açacak hareketlilik ve hücum aksiyonları yeterli değildi. Final paslarında da gereken beceri eksikti.
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İkinci yarıda tempoyu yukarıya çeken Beşiktaş, Aboubakar’ın penaltı golünden sonra hız kesmedi. Büyük bir açlıkla Erzurumspor’un üstüne gitmeye devam eden siyah beyazlılar, 8 dakika içinde bulduğu 3 golle maçı 4-0’a ulaştı ve adeta gövde gösterisi yaptı. Bu bölümdeki görkemli oyunda görevini yapmayan futbolcu yoktu. Ancak Aboubakar, Mensah ve Ghezzal etkili oynadılar. Josef ve Atiba da her zamanki istikrarlı çizgilerini devam ettirdi. Vida güçlü bir şekilde döndü. Rıdvan da her geçen gün üzerine koyuyor.
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TAKIM RUHU YAKALANDI
Sergen Yalçın’ın takımı tüm olumsuz koşullara rağmen kazanılan Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından çok iyi bir hava yakaladı. Bu öz güven oyuna da yansıyor. Eksiklerin de dönmesiyle genişleyen kadro, haftada 3 maçlık yoğun fikstür öncesi Sergen Hoca’nın elini güçlendirdi.
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Beşiktaş, Alanya, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puansız kapattığı haftada hata yapmadı ve farklı galibiyetle zirve tırmanışını sürdürdü. Şu net bir şekilde görülüyor ki siyah beyazlı ekipte taşlar yerine oturdu, iyi bir takım ruhu yakalandı.
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Roller ve isimler değişse de rakiplere kendi oyununu dikte eden dominant bir Beşiktaş var.