Spor yazarları Beşiktaş - Erzurumspor maçını değerlendirdi

Uğur Meleke: Bir oyun tanımı olarak Aboubakar Kamerunlu futbolcu Beşiktaş’ın bu sezon sadece santrforu değil...Çok meşhur bir söylem vardır: Sahanın en hızlısı asla futbolculardan biri değildir, toptur diye. Yani ne kadar süratli koşarsanız koşun, eğer topu koşturursanız oyununuz daha çok hızlanacaktır. O görüşü bir kademe ileriye taşımak gerek aslında. Bence futbolda toptan da hızlı olan şeydir “düşünce”. Eğer rakibinizden hızlı düşünür, hızlı karar verirseniz; en hızlı adamdan da en şiddetli toptan da süratli oynamanız mümkün. İşte bence Aboubakar’ın Beşiktaş’a kattığı en önemli şey bu. Belki bazen çok süratli koşmuyor ama çok hızlı düşünüyor. Ve Beşiktaş’ın bu sene sadece santrforu değil, aynı zamanda oyun tanımı Aboubakar.