Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası neler dedi?
Beşiktaş evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayla ilgili değerlendirmeler yaptı.
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UĞUR MELEKE: O GÜNLER GERİ GELECEK Mİ?
Antalya, yeryüzünün en cazip tatil rotalarından biri. Bunu da zaman zaman avantaja çeviriyorlar, bir dönem Malaga’nın, Nice’in yaptığı gibi deneyimli starları güzel iklim avantajıyla kente çekebiliyorlar.
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Dün Antalyaspor maça hiç iyi başlayamadı, ilk devreyi ceza alanı içinde sadece 1 topla buluşma ve yalnızca 0,11 gol beklentisiyle bitirdiler. Ancak Podolski, Sidney Sam, Orgill gibiler kulübede oturunca, ikinci devrede bir şeylerin değişme ihtimali var her zaman.
3
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Beşiktaş’ın ligin ilk haftasında aldığı Trabzonspor galibiyeti etkileyiciydi, ancak gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir detay vardı o maçta: Flavio’nun gördüğü kırmızı karta kadar sadece yüzde 35 topla oynamıştı Beşiktaş. Topu genelde bordo mavili rakibine bırakmış, çabuk geçiş hücumları geliştirmiş, özetle pragmatik bir futbol sergilemişti.
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Ancak böyle bir futbolu sezonun geneline yayma şansınız yok. Çünkü Süper Lig’de 21 takımın en az 15’i size karşı topu istemeyecekler! Nitekim Antalyaspor da Vodafone Park’ta son derece pragmatik bir oyun tercih ettiği için, bu kez topu kullanması gereken taraf Beşiktaş’tı doğal olarak.
5
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Beşiktaş dün topa sahipti ama genelde çok yavaştı; rakibini şaşırtacak aksiyonları yeterli sayıda gerçekleştiremedi. Sahanın en iyisi Boyd birkaç ışıltılı iş yaptı, bir-iki çalım, iki topuk pasıyla pozisyonlar yarattı.
6
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Ancak Boyd’un şapkadan tavşan çıkardığı birkaç özel an dışında ön tarafta yaratıcılıktan çok uzaktı siyah-beyazlılar. Üstelik Tamer Tuna’nın yaptığı her değişiklik oyunun ibresine bir miktar daha Antalya lehine değiştirirken, Beşiktaş kulübesinden gelenlerin oyuna tesiri kısıtlıydı dün.
7
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Daha önce de ifade etmeye çalışmıştım: Beşiktaş’ta çok fazla “ikinci şans oyuncusu” var. Siyah-beyazlılar, bir sürü adamının geçmişteki güzel günlerini tekrar yakalamasını umuyor hâlâ. Lens’in Fenerbahçe’deki, Ljajic’in Fiorentina’daki, Oğuzhan’ın feda sezonundaki, Nkoudou’nun Marsilya’daki günleri tekrar geri gelecek mi sizce? Transferde hep geçmişe değil, biraz da geleceğe yatırım yapmak gerekiyor sanki.
8
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NECİP UYSAL YANILTMAMALI
Dün Necip harika bir asist yaptı gerçekten. Golden sonra neredeyse tüm takımın Larin’in değil onun etrafına toplanıp tebrik etmeleri boşuna değil. Ancak Beşiktaş teknik yönetimi, bu asisti gözlerinde çok fazla büyütüp Necip’le sezonu bitirebileceklerini düşünürlerse bence yanılırlar.
9
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Zira dün 27’de Dorukhan’ın gördüğü sarı kartın nedeni Necip’in yediği basit çalım... 43’te Amilton’un karşı karşıya pozisyonunun sebebi de Necip’in ıskası. Evet Necip evlat, Necip fedakar, Necip yürekli. Ama Beşiktaş’ın as sağ beki olmak için bence daha fazlası lazım.
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HASIC'İN SOLU
Hasic, Beşiktaş taraftarını umutlandıran bir genç adam. Yetenekli, çabuk. Zaman zaman ilk topta yaptığı akılcı hareketleri ve çalımları heyecan veriyor. Ancak Hasic’in geliştirmesi gereken bir yönü var:
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Topa sahip olduğunda doğrudan sol şuta kilitleniyor, etrafını yeterince süzmüyor, alternatifleri kaçırıyor. Sol şut fırsatını bulamazsa da sola sıradan bir pas veriyor sadece. Hasic hafta içinde kendini videodan izlemeli bence.
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PANDEMİ SEZONU SANCILARI
Önceki gün, akşam saatlerinde ajansların geçtiği haberler hepimizi dehşete düşürdü doğrusu: Antalya kafilesinde 50’nin üzerinde pozitif vaka olduğunu yazıyordu çeşitli kaynaklar. Bu haberler, gece yarısı yerini sükunete bıraktı. Zira yeni testlerin (ikisi dışında) negatif olduğu söyleniyordu bu kez. Sergen Yalçın’ın halen izolasyon sürecinde olması... Dört klasman hakeminin COVID pozitif olduğu bilgisi... Bir de bunların üzerine Antalyaspor şokunu ekleyince, bu pandemi sezonunun oldukça sancılı geçeceğini hissedebiliyoruz sanırım.
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1- Ben, Beşiktaş kulübünün ekstra test talebinin neden kabul edilmediğini anlayamadım. 2- Dün yine bu sütunda değinmiştim: TFF’nin sezonun yarım kalması halinde nasıl bir yöntem uygulayacağını şimdiden açıklaması lazım. Mesela İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig’in yarım kalması halinde ne yapacağını şimdiden ilan etti: Eğer toplam 380 maçın 191’i tamamlandıysa, sezonu o haliyle tescil edebileceğini açıkladı FA... Bizim ne yapacağımızı ben hâlâ merak ediyorum doğrusu.
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GÜNTEKİN ONAY: KARTAL'IN NEFESİ YETMEDİ
Beşiktaş, Antalyaspor karşısında ilk 45 dakikada oyunun mutlak hakimiydi. Siyah beyazlı ekip sanki arkasında 40 bin taraftarı varmış gibi oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve Antalyaspor’un çıkmasına hiç izin vermedi. Açıkçası bu kadar eksiklerle tarif edilen bir kadronun ilk yarıda bu kadar güçlü bir oyun ortaya koyması şaşırtıcı.
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Orta alanda Atiba’nın organize ettiği siyah beyazlı takımda Mensah ve Dorukhan da tam birer 8 numara performansı ortaya koydu. Boyd, geçen hafta attığı golün moraliyle aradığı özgüveni bulmuş görünürken Larin attığı gole rağmen yine yetersizdi.
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İKİNCİ YARI ROLLER DEĞİŞTİ
İkinci yarıda Antalyaspor’un skora reaksiyon göstermesiyle ilk yarıdaki roller değişti. Özellikle Podolski ve Mukairu’nun oyuna girmesiyle konuk ekip daha akılcı ve etkili ataklar yapmaya başladı. Maç 1-0 devam ederken Boyd’un hazırladığı pozisyonda Larin’in kaçırdığı net pozisyon maçın dönüm noktasıydı.
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TRANSFER ŞART
Beşiktaş'ın ikinci devrede en büyük sorunu topun rakip yarı alanda kalmamasıydı. Bunun nedeni de topu tutup taşıyacak ve servis yapacak bir santrforun eksikliği. Burak Yılmaz gideli 45 gün oldu yerine bir santrfor alınmadı. Sağ bek transferi bir türlü gerçekleşmedi.
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Maçtaki ilginç detay ise Antalyaspor’un Beşiktaş’ın elinden geçen sezon kaptığı Kocaelispor’dan alınan Gökdeniz’in beraberlik golünü atmasıydı.
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ERMAN TOROĞLU: KİMSE HAKEME BİR ŞEY SÖYLEYEMEZ
İlk yarı topla daha fazla oynayan Beşiktaş. Antalyaspor çok vitaminli oynamadı bu yarıda. Ama ikinci yarı başladıktan sonra kırmızı- beyazlılar tempoyu gittikçe artırdılar. Hani derler ya arap atı gibi sonradan açıldılar. Ve maç ilerledikçe siyah-beyazlıları zor pozisyonlara düşürdüler. Özellikle Orgill ve Podolski girdikten sonra maçın direksiyonu Antalyaspor'a geçti.
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Siyah-beyazlılar hücuma gidiyorlar, gidiyorlar da arka tarafı garantiye almadan gidiyorlar. Eğer rakip çabuk gelirse çok pozisyon veriyorlar. Yalnız Antalyaspor'un golünü atan Gökdeniz için şunu söylemem şart. Süper Lig'de çok az futbolcu o tarz hareketleri yaparak gol atabilir. Ceza alanı üzerinde hem rakiplerini geçti hem müthiş bir plase yaptı. Kolay iş değil. Çok iyi kumaş belli.
21
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Maçın geneline baktığımızda Halil Umut Meler, Beşiktaş'ı üzmedi. Ona 1 numaralı yardımcı hakem de yardım etti. Yani Beşiktaşlı yöneticilerin hakem için söyleyeceği bir şey yoktur herhalde. Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Tamam sezona Trabzonspor deplasmanında kazanarak başladı ama görüntü pek iyi değil.
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Bu şekilde giderlerse yarıştan çabuk koparlar. Sahanın içinde bütün olarak oynayamıyorlar. Kopuk kopuklar. Zannediyorum bazı yabancı oyuncuların da kafaları karışık. Net şekilde belli oluyor. Neredeyse veresiye oynayacaklar futbolu.
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BÜLENT TİMURLENK: KADRO PARÇALANDI
Beşiktaş pandemi döneminde büyük atak yapıp sezonu 3. sırada tamamlarken şampiyonun 7 puan gerisinde kalmıştı. O gün bu farkı gelecek sezon kapatmak için transfer çalışmasına başlar, eksikliklerinizi listelersiniz. Transfer dönemleri son yıllarda maçlardan daha çok ilgi çekiyor genç nesil arasında. Takımını güçlendirmek istiyorsan en iyi transfer; sende iş yapanları kadroda tutacaksın. Bakın Başakşehir'e, bu takım yıllardır Visca'yı ligde bir rakibine kaptırmadığından, iş yapmayanın yerine yeni isimler alarak şampiyon oldu.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Caner, Elneny ve Burak güvenilir ve iş yapan isimlerdi. İdeal olan; onları kadroda tutup, iş yapmayan kanatlara ve performansı tartışmalı olan Adem Ljajic'in yerine adam ve iyi bir kaleci bulmaktı. Sergen Yalçın'ın işini zorlaştıran budur… Kemik kadrosu parçalandı, geçen sezonki Beşiktaş'ın herhangi bir mevkisine bakın, bu sezon o mevkide daha iyi bir futbolcu var diyebilir misiniz?
25
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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sezon başlangıcındaki temel problemi budur. İki arızalı kadronun sınavından Beşiktaş geçen hafta deplasmanda kazanırken yarı sahasında bekleyerek ve fırsat kollayarak hücum etmiş, penaltı ile maçın tabelasını kitlemişti. Dün elbette Antalyaspor, Beşiktaş'ın bu rolüne soyunacaktı.
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Kapanan savunmalar karşısında çilingirler ya çok sıkı çalımcı oyuncular ya da yüksek oyun zekasıyla ara pasını verenlerdir. Beşiktaş'ın 11'inde böyle isimler olmadığından ve kanat bekleri de Caner, Gökhan gibi asist üreten isimler olmadığından tabela ev sahibi lehine sadece bir kez değişti. O golde de Necip'in sıradışı kafayla asisti vardı. Tamer Tuna kulübedeki silahlarını iyi kullandı ve aradığı golü de genç Gökdeniz ile buldu.
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OKTAY DERELİOĞLU: ATAMAYANA ATARLAR
Beşiktaş'ın ileri uçta kaçırdığı basit goller de takıma pahalıya patladı. Beşiktaş maçın ilk devreside oyuna tamamen hakimdi. Oyunu kontrolünde tutan Kartal, fişi çok daha erken çekmeliydi. Bunu yapamayınca rakip oyunda kaldı. Beşiktaş galibiyeti hak edecek bir oyun oynasa da futbol bir sonuç oyunu ve gol gelmeyince Antalya cezayı kesti.
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ALİ GÜLTİKEN: YALNIZCA MÜCADELE ETMEK YETMİYOR
Sezon başı kesin gidecek gözüyle bakılan Boyd ve Larin ilk iki maçın golcüleri oldular. Bu kadronun her şeye rağmen kendi potansiyeline göre ortaya koyduğu performans başarılı bir teknik direktör işi. Aşçılar için kullanılan klasikleşen bir söz vardır; elindeki malzeme ile en iyisini yapabilmek... Eksiklikleri değil, var olandan en iyiyi ortaya çıkartabilmek. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın bu kadrosundan var olabilecek en iyi oyunu ve skoru çıkarmak için büyük gayret gösteriyor. Bu kadrodan ne olabilecekse onu da gerçekleştiriyor.
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Doğru taktik, birlikte hareket, agresif mücadele ve olmazsa olmaz her şartta kazanma arzusunu takıma yansıttı mı? Evet yansıttı... Ama kadronun genel potansiyeli her şeyin üstesinden gelebilecek mi? Dönem dönem evet, dönem dönem de dün gördüğümüz gibi hayır... Beşiktaş kadro revizyonunu tamamladığında alternatifleri fazlalaştırıp daha ideal bir kadroya kavuştuğunda Sergen Hoca'nın ve Beşiktaşlıların hayalleri karşılığını bulabilir...