Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası neler dedi?

Doğru taktik, birlikte hareket, agresif mücadele ve olmazsa olmaz her şartta kazanma arzusunu takıma yansıttı mı? Evet yansıttı... Ama kadronun genel potansiyeli her şeyin üstesinden gelebilecek mi? Dönem dönem evet, dönem dönem de dün gördüğümüz gibi hayır... Beşiktaş kadro revizyonunu tamamladığında alternatifleri fazlalaştırıp daha ideal bir kadroya kavuştuğunda Sergen Hoca'nın ve Beşiktaşlıların hayalleri karşılığını bulabilir...