Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Takım arkadaşları acı çekti, artık dünkü çocuk değil..."

"ARTIK DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİL" Ama Okan dünkü çocuk değil. 24 yaşında koskoca bir adam. Uğurcan’dan da bir yaş büyük. Yani çok da küçük sayamayacağımız bir yaşta. Dün Başakşehir önde bastığında, Galatasaraylılar Okan’a her dönmek zorunda kaldıklarında acı çektiler. Ya geç kaldı, ya kötü bir pas tercihi yaptı veya yüreğini ağzına getirdi takım arkadaşlarının. Eminim bu yönünü geliştirmesi gerektiğinin farkındadır o da.