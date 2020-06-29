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GeriFutbol Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Takım arkadaşları acı çekti, artık dünkü çocuk değil..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 08:20,

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Takım arkadaşları acı çekti, artık dünkü çocuk değil..."

Spor yazarları, 1-1 eşitlikle sona eren Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.

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1İKİ BENZER FİLM BENZETMESİ
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İKİ BENZER FİLM BENZETMESİ

Dün iki devrede birbirinin kopyası iki benzer film izledik: Başakşehir devrelere iyi başladı, 15’er dakika kadar önde baskı yaptı, coşkulu oynadı. Nitekim ikinci yarının başında da peş peşe pozisyonlar üretip golü buldular.

2FATİH TERİM KALDIRDI ŞALTERİ
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"FATİH TERİM KALDIRDI ŞALTERİ"

Ancak 15 ve 60’ta sanki Okan Hoca kenara gelip şalteri indirdi, devrelerin son 30 dakikasında başka bir Başakşehir izledik. Ya da 15 ve 60’ta Fatih Terim kaldırdı takımının şalterini. Okan Buruk’un Başakşehir’inin en önemli farkının oyun repertuvarının genişliği olduğunu söylerim hep.

3OYUNU GALATASARAYA BIRAKTILAR
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"OYUNU GALATASARAY'A BIRAKTILAR"

Gerektiğinde dominant, gerektiğinde pragmatik oynayabiliyorlar. İcap ediyorsa maaile rakip yarı alana oyunu yığıp, gerekmediğinde mükemmel kapanabiliyorlar geride. Dün ilk 11’lerine ve ilk çeyrekteki oyunlarına baktığınızda, sanki iç sahada oyunu domine etmek istiyor gibilerdi. Ancak 15 dakika sürdü o arzuları. Sonra oyunu Galatasaray’a bıraktılar tamamen.

4
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Fatih Terim: 'Oyuncularımı kutluyorum'

Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasısarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim karşılaşma ile ilgili açıklamalardabulundu.

5ŞAMPİYONLUK KUPASININ UCUNDAN TUTARAK AYRILABİLİRLERDİ
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"ŞAMPİYONLUK KUPASININ UCUNDAN TUTARAK AYRILABİLİRLERDİ"

Ardından 46 ile 60 arası yine baskılı, istekli, coşkulu bir Başakşehir izledik. Demba Ba iki tane kaçırdı, Aleksic kaçırmadı. O oyunlarını bir süre daha devam ettirseler dün şampiyonluk kupasının ucundan tutarak ayrılabilirlerdi Başakşehir’den.

660TA ŞALTERİ İNDİRDİLER
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"60'TA ŞALTERİ İNDİRDİLER"

Ancak 60’ta indirdiler şalteri. Ve kalan bölümde tek taraflı bir Galatasaray baskısı izledik. Sanırım şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Dün Galatasaray’ın bu denli kritik eksikleri olmasaydı, Falcao sahada, Adem kulübede olsaydı; son yarım saatte Başakşehir’den 3 puanı alabilirlerdi.

7FATİH TERİMİN EMRE TERCİHİ İŞE YARADI
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"FATİH TERİM'İN EMRE TERCİHİ İŞE YARADI"

Terim’in dün en uçta Emre’yi tercih etmesinin işe yaradığını söyleyebiliriz. Çünkü genç oyuncu orta sahayı altılayarak, Galatasaray’ın ikinci bölgede üstünlüğü ele almasında önemli rol oynadı. Bence kritik frikiklerde de Seri topu Emre Akbaba’ya bıraksa, duran toplarda daha fazla gol şansları olabilirdi.

8EMİNİN GELECEĞİ PARLAK
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"EMİN'İN GELECEĞİ PARLAK"

Son bir parantezi de sezonun en kritik maçlarından birinde uzun bir süre alan Emin’e açmak gerek: Terim’in altyapıda Emin’den yaşça büyük 3 stoper varken neden onu tercih ettiğini anlayabiliyoruz. Kumaşı çok iyi. Geleceği parlak.

9ÖZKAN ÖZTÜRK DETAYI
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ÖZKAN ÖZTÜRK DETAYI

Ligler bitecek, ağustosta hepimiz Avrupa kupalarına odaklanacağız. Başakşehir inşallah Kopenhag’ı geçip, o sekiz takımlı süper final grubunda ülkemizi temsil edecek. Bu yıl Başakşehir’in Avrupa macerasının hemen hemen tümünün sesi olan Özkan Öztürk’ün bu süper finalde de olacağını umut ediyorum. Onun başarılı anlatımıyla özdeşleştirdiğimi fark ettim Başakşehir’i.

10İDEAL 5LİNİN 4ÜNDEN MAHRUM
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"İDEAL 5'LİNİN 4'ÜNDEN MAHRUM"

Tabii ki dünkü müsabakanın analizini Galatasaray’ın 5 önemli eksiğinden bağımsız yapmak imkânsız. Kaleci dahil ideal savunma beşlisinin dördünden mahrumdu Galatasaray. Lige ideal stoper ikilisi Marcao-Luyindama ile başlama niyetindelerdi.

11MUSLERAYI STOPERLER KADAR ARADILAR
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"MUSLERA'YI STOPERLER KADAR ARADILAR"

Sonra ideal ikili Donk-Marcao oldu. Ardından zorunlu olarak Donk-Lemina’ya dönüldü. Ve dün Donk’un son partneri, 17 yaşındaki Emin’di. Stoperdeki bunca eksikliğe rağmen Muslera’yı da neredeyse stoperler kadar aradıklarının da altını çizmek gerek.

12OKAN KOCUK ŞİMDİLİK KÖTÜ OYUNCU
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"OKAN KOCUK ŞİMDİLİK KÖTÜ OYUNCU"

Muslera’nın alternatifi Okan Kocuk bence iyi bir kaleci. Kesinlikle geleceği var. Ancak (en azından şimdilik) kötü oyuncu. Yani oyun içindeki katkısı çok düşük. Elbette heyecanlı olabilir, deneyim eksikliği de etkilemiş olabilir.

13ARTIK DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİL
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"ARTIK DÜNKÜ ÇOCUK DEĞİL"

Ama Okan dünkü çocuk değil. 24 yaşında koskoca bir adam. Uğurcan’dan da bir yaş büyük. Yani çok da küçük sayamayacağımız bir yaşta. Dün Başakşehir önde bastığında, Galatasaraylılar Okan’a her dönmek zorunda kaldıklarında acı çektiler. Ya geç kaldı, ya kötü bir pas tercihi yaptı veya yüreğini ağzına getirdi takım arkadaşlarının. Eminim bu yönünü geliştirmesi gerektiğinin farkındadır o da.

14MERT GÜNOKA ÖVGÜ
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MERT GÜNOK'A ÖVGÜ

Tabii ki futbolda kalecilerin rolü çok büyük. Ama Süper Lig’de bu sezon bir tık daha fazla oldu sanki kalecilerin değeri. Adeta bir ‘Süper Lig kaleci sezonu’ yaşıyoruz bu sene. Ligin en iyi tutucularından Mert, ligin ayağı da en iyi kalecisi olduğu için takımını bir seviye ileri taşıdı.

15SÜPER LİGİN TER STEGENİ
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"SÜPER LİG'İN TER STEGEN'İ"

Dün 19’uncu dakikada Robinho’ya yolladığı uzun topu görmüşsünüzdür, o kalitede onlarca top attı bu sezon Mert. Top kullanma becerisiyle onun bu ligin Ter Stegen’i olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ve ligin en yüksek kaleci katkısı olan takımı da bugün lider zaten.

16TERİMİN İŞİNİN NE KADAR ZORLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ
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"TERİM'İN İŞİNİN NE KADAR ZORLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Ligin bir başka büyük kaleci katkısı Uğurcan’dan geldi, o da takımını ikinciliğe taşıdı. Muslera varken o da Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında tutuyordu, ama onun yokluğunda Terim’in işinin ne kadar zorlaştığını görüyoruz doğal olarak.

17İŞTE SPOR YAZARLARININ BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINA DAİR GÖRÜŞLERİ
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İŞTE SPOR YAZARLARININ BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINA DAİR GÖRÜŞLERİ

18ÖMER ÜRÜNDÜL
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ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray beklenen golünü attığı gibi, son ana kadar da galibiyet peşinde koştu ama bunu başaramadı. Galatasaray, galibiyeti hak eden taraf olmasına rağmen bu beraberlikle şampiyonluk şansını tamamen kaybetti. Bana göre Başakşehir'in dünkü kötü futbolla ve Okan Buruk'un yanlışlarıyla beraberliğe sevinmesi gerekir. Alınan önemli bir puan da kaleci Mert ve defans bloğunun başarısı. Bu sonuçla Başakşehir Trabzon'la baş başa kaldı. Yalnız şimdi kendilerini zor bir Antalya deplasmanı bekliyor. (SABAH)

19LEVENT TÜZEMEN
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LEVENT TÜZEMEN

Galatasaray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba Galatasaray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi? Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı bir maç yönetmesine neden oldu. (SABAH)

20TÜMER METİN
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TÜMER METİN

Planın tutmaz, 0-0 biter bunu anlarım. Ancak 1-0'dan sonra Galatasaray'ın oyuna isyanı, Başakşehir'in 'Acaba böyle bitirebilir miyiz?' düşüncesi 1-1'e neden oldu. Başakşehir kalesinde 2-3 gol görebilirdi. Bu yüzden kalan final haftalarında neler yapacakları kendi kaderlerini belirleyecek. Galatasaray, Falcao, Andone ve Adem Büyük'ü aramadı. Ligin bitimine 12 hafta kalsa, Fatih Hoca, 4-6-0'dan başka bir şey çıkarabilirdi. Bu oyun, Fatih Terim'i tatmin etmiştir. Younes Belhanda'nın oyunu hocayı tatmin etmemiştir.

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