Spor salonları pazar günü çalışıyor mu? İşte hafta sonu spor salonu çalışma saatleri
Spor salonlarının çalışma şartları normalleşme kararları ile beraber netleşti. Haziran ayı normalleşme genelgesi ile beraber kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında 14 Nisan 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verilen spor salonlarının durumu hakkında İçişleri Bakanlığı bilgi verdi. Peki, spor salonları hafta sonu açık mı? Spor salonları pazar çalışıyor mu?
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. En çok merak edilen konulardan biri de spor salonlarının hafta sonu çalışma durumu oldu. İşte, spor salonları hakkında bilgi...
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Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerlerinde faaliyetler başladı.
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Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.