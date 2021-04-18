Spor salonları ne zaman açılacak? Gözler Kabine kararında

Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs salgınında, ülkemiz günlük 60 bin vaka sayısı bandını aşınca yeni önlemler hayata geçirilmişti. O önlemlerden biri de spor salonlarına giriş ile ilgiliydi. Söz konusu kısıtlama nedeniyle beklenti içine giren vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, spor salonlarının kapanması hakkında son bilgiler...