Spor dünyasından Webo'ya destek yağdı! Irkçılığı lanetliyoruz
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.
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Yaşanan olayların ardından Weboya destek, ırkçılığa ise tepki mesajları yağdı.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor kulüpleri ve birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından Weboya destek mesajları paylaştı.