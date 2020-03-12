Spor dünyasında corona virüs depremi!

Dünyayı etkisi altına corona virüs salgını, spor dünyasını da etkiledi. Birçok organizasyon ertelenirken bazı takımlar karantina altına alındı. Ayrıca corona virüs testi pozitif çıkan futbolcular da oldu.
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, spor dünyasını etkilemeye devam ediyor.
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FRANSA'DA SEYİRCİ KISITLAMASI
Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
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SERIE A'DA MAÇLAR DURDU
Serie A'da 3 Nisan'a kadar maçların oynanmayacağı açıklandı.
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TENİS ORGANİZASYONLARINA ENGEL
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.
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HOLLANDA'DA FUTBOLA ARA
Hollanda'da tüm futbol liglerine, koronavirüs tehditi nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildi.
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PORTEKİZ'DE SÜRESİZ ARA
Portekiz Futbol Federasyonu, ülkedeki bütün liglerin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.
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UEFA TURNUVALARI ERTELEDİ
UEFA, 14 Mart ile 14 Nisan arasında oynanacak tüm U17 ve U19 turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.
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EURO 2020'NİN KADERİ GÖRÜŞÜLECEK
UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.
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RONALDO KARANTİNAYA ALINDI
Juventus Kulübü, Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Madeira'daki evinde tedbir amaçlı karantinaya alınmasına karar verdi.
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İSPANYA'DA EN AZ 2 HAFTA DURDU
İspanya Futbol Federasyonu: "En az 2 hafta futbol faaliyetleri durduruldu ancak bu süre yapılacak değerlendiremeler sonucunda uzayabilir! Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz"
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REAL MADRID'DE CORONA ALARMI
Real Madrid'den açıklama; "Basketbol takımımızda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı yerde çalışıldığı için basketbol ve futbol takımlarının karantinaya alınması önerildi. Tüm Real Madrid personelinin de karantinaya alınması tavsiye edilmiştir"
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EUROLEAGUE ASKIYA ALINDI
THY EuroLeague yönetimi, Euroleague'nin süresiz bir şekilde askıya alındığını açıkladı.
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FORMULA 1'DE KARATİNA
Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Melbourne GP öncesi Amerikan takımı Haas'ta 2, İngiliz takımı McLaren'de ise 1 çalışan koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Ayrıca, Çin yarışı ertelendi, Bahreyn GP ise seyirciye kapatıldı.
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NBA ASKIYA ALINDI
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
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PREMİER LİG'DE SEYİRCİSİZ KARARI
Manchester City - Arsenal maçının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin koronavirüs ile mücadele politikası kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.
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CHELSEA ANTRENMANLARI İPTAL ETTİ
Premier Lig ekibi Chelsea, 'takıma yakın olan bir kişide' koronavirüs semptomlarına rastlanması nedeniyle tüm idmanları iptal etti.
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), Koronavirüs salgını nedeniyle maçlara 30 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.
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İŞTE CORONA VIRUS'E YAKALANAN OYUNCULAR
Corona virüs salgınına şu ana kadar yalanan sporcularda belirlendi. İşte o isimler;
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DANIELE RUGANI(JUVENTUS)
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MANOLO GABBIADINI(SAMPDORIA)
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TİMO HUBERS VE JANNES HORN(HANNOVER96)
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TREY THOMPKINS(REAL MADRID BASKETBOL)
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RUDY GOBERT(UTAH JAZZ)
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DONOVAN MITCHELL(UTAH JAZZ)
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LECESTER CITY'DEN 3 FUTBOLCU
Leicester City menajeri Brendan Rodgers "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.