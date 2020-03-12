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Futbol
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 18:31, /

Spor dünyasında corona virüs depremi!

Dünyayı etkisi altına corona virüs salgını, spor dünyasını da etkiledi. Birçok organizasyon ertelenirken bazı takımlar karantina altına alındı. Ayrıca corona virüs testi pozitif çıkan futbolcular da oldu.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, spor dünyasını etkilemeye devam ediyor.

2FRANSADA SEYİRCİ KISITLAMASI

FRANSA'DA SEYİRCİ KISITLAMASI

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

3SERIE ADA MAÇLAR DURDU

SERIE A'DA MAÇLAR DURDU

Serie A'da 3 Nisan'a kadar maçların oynanmayacağı açıklandı.

4TENİS ORGANİZASYONLARINA ENGEL

TENİS ORGANİZASYONLARINA ENGEL

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), tüm tenis organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle 6 haftalığına dondurulduğunu açıkladı.

5HOLLANDADA FUTBOLA ARA

HOLLANDA'DA FUTBOLA ARA

Hollanda'da tüm futbol liglerine, koronavirüs tehditi nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildi.

6PORTEKİZDE SÜRESİZ ARA

PORTEKİZ'DE SÜRESİZ ARA

Portekiz Futbol Federasyonu, ülkedeki bütün liglerin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

7UEFA TURNUVALARI ERTELEDİ

UEFA TURNUVALARI ERTELEDİ

UEFA, 14 Mart ile 14 Nisan arasında oynanacak tüm U17 ve U19 turnuvalarının ertelendiğini açıkladı.

8EURO 2020NİN KADERİ GÖRÜŞÜLECEK

EURO 2020'NİN KADERİ GÖRÜŞÜLECEK

UEFA, EURO 2020 dahil tüm organizasyonları (yerel ve uluslararası) iptal etmek için 55 üye federasyonu 17 Mart'ta video konferansa davet etti.

9RONALDO KARANTİNAYA ALINDI

RONALDO KARANTİNAYA ALINDI

Juventus Kulübü, Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun Madeira'daki evinde tedbir amaçlı karantinaya alınmasına karar verdi.

10İSPANYADA EN AZ 2 HAFTA DURDU

İSPANYA'DA EN AZ 2 HAFTA DURDU

İspanya Futbol Federasyonu: "En az 2 hafta futbol faaliyetleri durduruldu ancak bu süre yapılacak değerlendiremeler sonucunda uzayabilir! Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz"

11REAL MADRIDDE CORONA ALARMI

REAL MADRID'DE CORONA ALARMI

Real Madrid'den açıklama; "Basketbol takımımızda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı yerde çalışıldığı için basketbol ve futbol takımlarının karantinaya alınması önerildi. Tüm Real Madrid personelinin de karantinaya alınması tavsiye edilmiştir"

12EUROLEAGUE ASKIYA ALINDI

EUROLEAGUE ASKIYA ALINDI

THY EuroLeague yönetimi, Euroleague'nin süresiz bir şekilde askıya alındığını açıkladı.

13FORMULA 1DE KARATİNA

FORMULA 1'DE KARATİNA

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Melbourne GP öncesi Amerikan takımı Haas'ta 2, İngiliz takımı McLaren'de ise 1 çalışan koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı. Ayrıca, Çin yarışı ertelendi, Bahreyn GP ise seyirciye kapatıldı.

14NBA ASKIYA ALINDI

NBA ASKIYA ALINDI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

15PREMİER LİGDE SEYİRCİSİZ KARARI

PREMİER LİG'DE SEYİRCİSİZ KARARI

Manchester City - Arsenal maçının koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından İngiltere Premier Lig'de önemli gelişmeler yaşandı. İngiliz hükümetinin koronavirüs ile mücadele politikası kapsamında, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar alındı.

16CHELSEA ANTRENMANLARI İPTAL ETTİ

CHELSEA ANTRENMANLARI İPTAL ETTİ

Premier Lig ekibi Chelsea, 'takıma yakın olan bir kişide' koronavirüs semptomlarına rastlanması nedeniyle tüm idmanları iptal etti.

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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), Koronavirüs salgını nedeniyle maçlara 30 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

18İŞTE CORONA VIRUSE YAKALANAN OYUNCULAR

İŞTE CORONA VIRUS'E YAKALANAN OYUNCULAR

Corona virüs salgınına şu ana kadar yalanan sporcularda belirlendi. İşte o isimler;

19DANIELE RUGANI(JUVENTUS)

DANIELE RUGANI(JUVENTUS)

20MANOLO GABBIADINI(SAMPDORIA)

MANOLO GABBIADINI(SAMPDORIA)

21TİMO HUBERS VE JANNES HORN(HANNOVER96)

TİMO HUBERS VE JANNES HORN(HANNOVER96)

22TREY THOMPKINS(REAL MADRID BASKETBOL)

TREY THOMPKINS(REAL MADRID BASKETBOL)

23RUDY GOBERT(UTAH JAZZ)

RUDY GOBERT(UTAH JAZZ)

24DONOVAN MITCHELL(UTAH JAZZ)

DONOVAN MITCHELL(UTAH JAZZ)

25LECESTER CITYDEN 3 FUTBOLCU

LECESTER CITY'DEN 3 FUTBOLCU

Leicester City menajeri Brendan Rodgers "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

26FUTBOL FAALİYETLERİ DURDURAN ÜLKELER

FUTBOL FAALİYETLERİ DURDURAN ÜLKELER

İtalya, İspanya, Portekiz, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, Slovakya, Hollanda, Çekya

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