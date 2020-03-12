Futbol Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 18:31 , / 12 Mart 2020 - 19:01

Spor dünyasında corona virüs depremi!

Dünyayı etkisi altına corona virüs salgını, spor dünyasını da etkiledi. Birçok organizasyon ertelenirken bazı takımlar karantina altına alındı. Ayrıca corona virüs testi pozitif çıkan futbolcular da oldu.