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Şota Arveladze kimdir? İşte Şota Arveladze'nin biyografisi

#Şota Arveladze#Şota Arveladze Kimdir

İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlük için Şota Arveladze ile anlaşma sağlandı. Bu gelişmenin ardından Şota Arveladze'nin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Şota Arveladze kimdir?

1/3Şota Arveladze kimdir İşte Şota Arveladzenin biyografisi

Hull City, Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını ilan etti. Geçmişte Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve İsrail'de Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında görev yapmıştı. İşte, Şota Arveladze'nin biyografisi...

2/3SOTA ARVELEDZE KİMDİR

SOTA ARVELEDZE KİMDİR?

Şota Arveladze 1973 doğumlu olup 48 yaşındadır. Sovyetler Birliği döneminde dünyaya gelmiş Tiflis'de doğmuştur. Aslen Gürcü'dür.

Profesyonel kariyerine ilk kez Gürcistan ekiplerinden olan Martve Tiflis takımı ile başlamıştır. Şota Arveladze 1990 yılında Martve Tiflis ekibi ile birlikte 30 maçta forma giymiştir. 30 maçta 33 gol atarak oldukça iyi bir golcü performansına imza atmıştır.

Şota Arveladze 1991 yılında ise İberia Tiflis forması giymiştir. 1990 - 1991 yılları arasında İberia Tiflis takımı ile 37 maçta 25 gol atmıştır. 1991 yılında Dinamo Tiflis takımında bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Burada 1993 yılına kadar forma giyen Şota Arveladze 23 maçta 18 gol atmıştır. Golcü olarak oldukça iyi bir istatistiğe sahip olmuştur. Şota Arveladze 1993 yılında ise Trabzonspor'a bedelsiz bir şekilde kiralık gelmiştir. Trabzonspor'da 1993 - 194 yılları arasında oynayan Şota Arveladze 18 maçta forma giyerek ilk süper lig kariyerine başlamış oldu. 1993 yılında 18 maçta 15 gol atmıştır. Şota Arveladze kısa sürede süper lige adapte olmuştur. 1994 yılında ise kiralık sözleşmesi sona eren Şota Arveladze tekrardan Dinamo Tiflis takımına dönmüştür.

3/3Şota Arveladze kimdir İşte Şota Arveladzenin biyografisi

1994 - 1995 yılları arasında Dinamo Tiflis takımı 15 maçta forma giymiş 19 gol atmıştır. 1994 yılında Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona ermiştir. Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona erdikten sonra 1995 yılında Trabzonspor forması giymeye başlamıştır. Trabzonspor formasını 2 yıl giyen Şota Arveladze 78 süper lig maçında forma giymiştir. 46 gol atmıştır. Kariyeri boyunca 100'e yakın süper lig maçında forma giymiştir. 1997 yılında ise Ajax kulübü oyuncuyu satın almak için Trabzonspor ile anlaşmıştır. Ajax bu transfer için Trabzonspor'a 1.60 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Ajax kulübü ile 1997 - 2001 yılları arasında forma giymiştir. Ajax ile 96 maçta forma giyen Şota Arveladze 55 gol atmıştır.

2011 yılında İskoç ekibi Glasgow Rangers Şota Arveladze'yi transferi için Ajax kulübü ile masaya oturmuştur. Rangers ile 4.5 milyon euro karşılığında anlaşmıştır. 2001 yılında Rangers ile anlaşan Şota Arveladze bu tarihten itibaren İskoçya liginde oynamaya başlamıştır. 95 maçta 44 gol atmıştır. 2005 yılına kadar İskoçya liginde oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Son olarak ise Levante kulübü ile 2007 - 2008 yılları arasında oynamış olan Şota Arveladze bu kulüpte futbol hayatını bitirmiştir. Şota Arveladze 456 maçta kariyeri boyunca oynamıştır. 291 golü bulunmaktadır.

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