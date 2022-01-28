Şota Arveladze kimdir? İşte Şota Arveladze'nin biyografisi

1994 - 1995 yılları arasında Dinamo Tiflis takımı 15 maçta forma giymiş 19 gol atmıştır. 1994 yılında Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona ermiştir. Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona erdikten sonra 1995 yılında Trabzonspor forması giymeye başlamıştır. Trabzonspor formasını 2 yıl giyen Şota Arveladze 78 süper lig maçında forma giymiştir. 46 gol atmıştır. Kariyeri boyunca 100'e yakın süper lig maçında forma giymiştir. 1997 yılında ise Ajax kulübü oyuncuyu satın almak için Trabzonspor ile anlaşmıştır. Ajax bu transfer için Trabzonspor'a 1.60 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. Ajax kulübü ile 1997 - 2001 yılları arasında forma giymiştir. Ajax ile 96 maçta forma giyen Şota Arveladze 55 gol atmıştır.



2011 yılında İskoç ekibi Glasgow Rangers Şota Arveladze'yi transferi için Ajax kulübü ile masaya oturmuştur. Rangers ile 4.5 milyon euro karşılığında anlaşmıştır. 2001 yılında Rangers ile anlaşan Şota Arveladze bu tarihten itibaren İskoçya liginde oynamaya başlamıştır. 95 maçta 44 gol atmıştır. 2005 yılına kadar İskoçya liginde oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Son olarak ise Levante kulübü ile 2007 - 2008 yılları arasında oynamış olan Şota Arveladze bu kulüpte futbol hayatını bitirmiştir. Şota Arveladze 456 maçta kariyeri boyunca oynamıştır. 291 golü bulunmaktadır.



