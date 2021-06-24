Futbol Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 08:37 | 24 Haziran 2021 - 08:37

Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın futbolcular açıklandı! Listede Survivor'un yıldızı da var...

Dünya futbolunda Instagram'da en çok takipçisi bulunan kadın futbolcuların listesi açıklandı. Birçok ünlü ismin yer aldığı listede Türkiye'den de bir kendisine yer buldu.