Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın futbolcular açıklandı! Listede Survivor'un yıldızı da var...

Alman soccerdonna isimli internet sitesi, Instagram'da en çok takipçisi olan ilk 10 kadın futbolcuyu listeledi. Hazırlanan sıralamaya, Survivor ile ünlenen futbolcu da girdi.Listede ünlü Amerikalı futbolcu Alex Morgan zirvede yer alırken, Survivor ile adını duyuran Aycan Yanaç da dünyaca ünlü oyuncularla zirve yarışı yaptı.Geçtiğimiz sezonun başında Gaziantep ALG Spor ile 1 yıllık sözleşme imzalayıp Survivor sonrası futbolculuk kariyerine devam eden Yanaç, ilk maçına bu yılın Nisan ayında çıkmıştı.İşte Instagram'da en çok takipçisi olan kadın futbolcular;Takipçi sayısı: 1 milyonTakipçi sayısı: 1.1 milyonTakipçi sayısı: 1.3 milyonTakipçi sayısı: 1.3 milyonTakipçi sayısı: 1.4 milyonTakipçi sayısı: 1.5 milyonTakipçi sayısı: 2.2 milyonTakipçi sayısı: 2.4 milyonTakipçi sayısı: 3 milyonTakipçi sayısı: 9.2 milyon