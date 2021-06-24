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GeriFutbol Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın futbolcular açıklandı! Listede Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç da var
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Futbol
Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 08:37 | 

Sosyal medyada en çok takipçisi olan kadın futbolcular açıklandı! Listede Survivor'un yıldızı Aycan Yanaç da var

Dünya futbolunda Instagram'da en çok takipçisi bulunan kadın futbolcuların listesi açıklandı. Birçok ünlü ismin yer aldığı listede Türkiye'den de bir sporcu kendisine yer buldu.

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1

Alman soccerdonna isimli internet sitesi, Instagram'da en çok takipçisi olan ilk 10 kadın futbolcuyu listeledi. Hazırlanan sıralamaya, Survivor ile ünlenen futbolcu da girdi.

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Listede ünlü Amerikalı futbolcu Alex Morgan zirvede yer alırken, Survivor ile adını duyuran Aycan Yanaç da dünyaca ünlü oyuncularla zirve yarışı yaptı.

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Geçtiğimiz sezonun başında Gaziantep ALG Spor ile 1 yıllık sözleşme imzalayıp Survivor sonrası futbolculuk kariyerine devam eden Yanaç, ilk maçına bu yılın Nisan ayında çıkmıştı.

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İşte Instagram'da en çok takipçisi olan kadın futbolcular;

5CRISTIANE

CRISTIANE

Takipçi sayısı: 1 milyon

6CARLI LLOYD

CARLI LLOYD

Takipçi sayısı: 1.1 milyon

7JORDYN HUITEMA

JORDYN HUITEMA

Takipçi sayısı: 1.3 milyon

8LIEKE MARTENS

LIEKE MARTENS

Takipçi sayısı: 1.3 milyon

9AYCAN YANAÇ

AYCAN YANAÇ

Takipçi sayısı: 1.4 milyon

10DEYNA CASTELLANOS

DEYNA CASTELLANOS

Takipçi sayısı: 1.5 milyon

11MEGAN RAPINOE

MEGAN RAPINOE

Takipçi sayısı: 2.2 milyon

12MARTA

MARTA

Takipçi sayısı: 2.4 milyon

13ALISHA LEHMANN

ALISHA LEHMANN

Takipçi sayısı: 3 milyon

14ALEX MORGAN

ALEX MORGAN

Takipçi sayısı: 9.2 milyon

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