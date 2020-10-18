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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 13:00 | 

Sosyal medya Merih Demiral'ı konuşuyor! Cristiano Ronaldo...

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Crotone maçındaki zıplaması ve kafa vuruşu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Juventus'un Serie A'da Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın fotoğrafı damgasını vurdu...

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Serie A'da Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken sahanın en başarılı isimleri arasında yer aldı.

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Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vurdu.

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Genç futbolcunun zıplayışı akıllara Cristiano Ronaldo'yu getirdi. Ronaldo, geçen sene Sampdoria maçında 2 metre 56 santim yüksekliğinde zıplamış ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti.

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Merih'in bu kafa vuruşu, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, Merih'in bu fotoğrafı karşısında hayran kalırken milli futbolcumuz, Twitter'da Cristiano Ronaldo ile kıyaslandı.

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İşte sosyal medyada Merih Demiral tepkileri...

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Dünyaca ünlü futbol paylaşım sitesi 433'te Merih'in bu eşsiz pozuna sessiz kalamadı...

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Türk Hava Yolları ise ardından 433'e cevap verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Twitter hesabından Merih Demiral'ın fotoğrafını paylaşırken 'Maşallah' dedi.

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