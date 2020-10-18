Sosyal medya Merih Demiral'ı konuşuyor! Cristiano Ronaldo...

Juventus'un Serie A'da Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın fotoğrafı damgasını vurdu...Serie A'da Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika sahada kalırken sahanın en başarılı isimleri arasında yer aldı.Merih'in bir pozisyonda kafa topuna yükselirken oldukça yükseğe sıçraması geceye damga vurdu. Genç futbolcunun zıplayışı akıllara Cristiano Ronaldo'yu getirdi. Ronaldo, geçen sene Sampdoria maçında 2 metre 56 santim yüksekliğinde zıplamış ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti.Merih'in bu kafa vuruşu, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, Merih'in bu fotoğrafı karşısında hayran kalırken milli futbolcumuz, Twitter'da Cristiano Ronaldo ile kıyaslandı.İşte sosyal medyada Merih Demiral tepkileri...Dünyaca ünlü futbol paylaşım sitesi 433'te Merih'in bu eşsiz pozuna sessiz kalamadı...Türk Hava Yolları ise ardından 433'e cevap verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da Twitter hesabından Merih Demiral'ın fotoğrafını paylaşırken 'Maşallah' dedi.