Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi gerçekleşti! İşte Süper Lig takımlarının rakipleri, eşleşmeler...

30 KASIM, 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE OYNANACAK 54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri iştirak etti. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.