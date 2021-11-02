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HaberlerSpor HaberleriSon Dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi gerçekleşti! İşte Süper Lig takımlarının rakipleri, eşleşmeler...
GeriSpor Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi gerçekleşti! İşte Süper Lig takımlarının rakipleri, eşleşmeler...
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Spor Arena
Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 15:00 | 

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi gerçekleşti! İşte Süper Lig takımlarının rakipleri, eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleşti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine 54 takım katıldı.

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130 KASIM, 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE OYNANACAK

30 KASIM, 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE OYNANACAK

54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri iştirak etti. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15.00'te başlayan kura çekimi sonrası eşleşmeler de belli oldu.

3İŞTE EŞLEŞMELER

İŞTE EŞLEŞMELER

Süper Lig takımlarının da katıldığı kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu;

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Adanaspor - Kocaelispor
Adana Demirspor - Serik Belediyespor
Gaziantep FK - Sakaryaspor
Antalyaspor - Amed Sportif
Boluspor - 52 Orduspor
Göztepe - Kahta 02 Spor
VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor
Çaykur Rizespor - Ankaraspor
N. Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK
Altay - Manisa FK
MKE Ankaragücü - Nazilli Bld.
GZT Giresunspor - Ankara Demirspor
Denizlispor - Ağrı 1970 Spor
Medipol Başakşehir - Bodrumspor
Bursaspor - Kırşehir Bld.
Kasımpaşa - Alanya Kestel
Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor - Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
RH Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
İH Konyaspor - Van Spor FK

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