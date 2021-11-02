Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi gerçekleşti! İşte Süper Lig takımlarının rakipleri, eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi gerçekleşti. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine 54 takım katıldı.
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30 KASIM, 1-2 ARALIK TARİHLERİNDE OYNANACAK
54 takımın katılacağı kura çekimine federasyon yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri iştirak etti. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.
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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15.00'te başlayan kura çekimi sonrası eşleşmeler de belli oldu.
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İŞTE EŞLEŞMELER
Süper Lig takımlarının da katıldığı kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu;
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Adanaspor - Kocaelispor Adana Demirspor - Serik Belediyespor Gaziantep FK - Sakaryaspor Antalyaspor - Amed Sportif Boluspor - 52 Orduspor Göztepe - Kahta 02 Spor VavaCars Fatih Karagümrük - Sarıyer Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor Çaykur Rizespor - Ankaraspor N. Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon Aytemiz Alanyaspor - Osmaniyespor FK Altay - Manisa FK MKE Ankaragücü - Nazilli Bld. GZT Giresunspor - Ankara Demirspor Denizlispor - Ağrı 1970 Spor Medipol Başakşehir - Bodrumspor Bursaspor - Kırşehir Bld. Kasımpaşa - Alanya Kestel Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor İstanbulspor - Afjet Afyonspor Atakaş Hatayspor - Eyüpspor RH Bandırmaspor - Şanlıurfaspor İH Konyaspor - Van Spor FK