Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı! Sezon sonunda İngiliz devi...
Lille'de bu sezon özellikle Avrupa'da yaptığı hat-trickler ile adından söz ettiren Yusuf Yazıcı, inanılmaz form seviyesinin ardından İngiliz devinin radarına takıldı.
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, son dönemdeki etkileyici performansının ardından İngiliz devinin transfer listesine girdi. İşte detaylar...
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MANŞETLERDEN DÜŞMÜYOR
Lille formasıyla bu sezon süre aldığı 12 resmi maçta 7 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, Avrupa'da manşetlerden düşmüyor.
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MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'a karşı hat-trick yapan 23 yaşındaki genç futbolcu, Milano'da elde edilen 3-0'lık epik galibiyetin mimarı olmuş ve maçın adamı seçilmişti.
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KAHRAMAN İLAN EDİLDİ
Sparta Prag maçından sonra Milan karşısında da rakip fileleri 3 kez havalandırarak iki hafta içinde iki farklı takıma karşı hat-trick yapma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, Fransa'da futbol kahramanı ilan edilmişti.
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ONDAN BAŞKA BAŞARAN YOK
Bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Yusuf Yazıcı ayrıca bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başarmıştı.
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MİLAN'IN SERİSİNİ BİTİRDİ
2012-2013'te Burak Yılmaz'dan bu yana bir Avrupa kupası sezonunda 6+ gol atan ilk Türk oyuncu olan Yusuf Yazıcı, Milan'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de noktalamış ve İtalyan devine Mart ayından sonra ilk mağlubiyetini tattırmıştı.
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RIVALDO'YA ORTAK OLDU
2000-2001 sezonunda Rivaldo'nun ardından Milan'a San Siro'da 3 gol birden atan ilk futbolcu olan milli yıldız, bu maçın ardından Avrupa Ligi'nde gol krallığına yükselmişti.
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ARSENAL GÖZÜNE KESTİRDİ
Yusuf Yazıcı'nın özellikle Avrupa'daki bu mükemmel performansı dev takımların iştahını kabarttı. Premier Lig temsicisi Arsenal'ın yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.
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LILLE YİNE PARLATACAK
Daily Mail'de yer alan habere göre; Eden Hazard, Nicolas Pepe, Idrissa Gueye ve Dovick Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille'in şimdi de Yusuf Yazıcı'yı yüksek bir bedelle göndermeye hazırlandığını yazdı.
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MESUT ÖZİL'İN VELİAHTI
İngilizler tarafından Mesut Özil'in veliahtı olarak gösterilen Yusuf Yazıcı'nın İngiltere'de elit takım seviyesine yükselmesinin çok uzun sürmeyeceğinin altı çizildi.
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KEVIN DE BRUYNE'YE BENZETİLDİ
Oyun stili ile Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'ye benzetilen Yusuf Yazıcı'nın daha önce de Arsenal'ın gündemine geldiği ancak 14.5 milyon poundluk teklifin Trabzonspor tarafından reddedildiği belirtildi.
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SEZON SONUNDA AYRILIK
Sezon sonunda Mesut Özil'in takımdan ayrılması durumunda tecrübeli oyuncudan doğacak boşluğun Yusuf Yazıcı ile doldurulabileceği öne sürüldü.
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WENGER BİZZAT İZLEDİ
Haberde ayrıca, milli futbolcunun temsilcilerinden Ahmet Cebeci'nin geçtiğimiz yıllarda Arsenal'ın o dönemki teknik direktörü Arsene Wenger'in Yusuf Yazıcı'yı bizzat izlediğini söylediği demecine yer verildi.
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2018 YILINDA DİLLENMİŞTİ
Hem Yusuf Yazıcı hem de Mesut Özil'in menajeri olan Erkut Söğüt'ün yardımcısı Ahmet Cebeci, 2018 yılında yaptığı açıklamada Arsene Wenger'in ilgisini ve Arsenal ile yapılan görüşmeleri şu şekilde anlatmıştı.
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YALNIZCA ARSENAL DEĞİL
"Yusuf Yazıcı'ya İngiltere'den talipler var. Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Yusuf Yazıcı'yı çıplak gözle izledi. Aynı zamanda Manchester United, PSV ve Lyon'un scoutları da takip ediyor"
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SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Yusuf Yazıcı'nın mevcut kulübü Lille ile 2024 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.