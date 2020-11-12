Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı! Sezon sonunda İngiliz devi...

2018 YILINDA DİLLENMİŞTİ Hem Yusuf Yazıcı hem de Mesut Özil'in menajeri olan Erkut Söğüt'ün yardımcısı Ahmet Cebeci, 2018 yılında yaptığı açıklamada Arsene Wenger'in ilgisini ve Arsenal ile yapılan görüşmeleri şu şekilde anlatmıştı.