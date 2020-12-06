Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın tepkisi Fransa'da olay oldu! Hocasının sözleri sonrası...

'YUSUF İLE KONUŞACAĞIZ, SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA' Galtier, ''Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullandı.