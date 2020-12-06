Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın tepkisi Fransa'da olay oldu! Hocasının sözleri sonrası...
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Burak Yılmaz damgasını vurmuştu ama Yusuf Yazıcı gerçeği ortaya çıktı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Fransa'nın gündeminde bir kez daha Türk yıldızlar var. Burak Yılmaz golleriyle konuşulurken Yusuf Yazıcı'nın sert tepkisi olay oldu...
2
Abone Ol
BURAK YILMAZ GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ
Lille, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederken 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.
3
Abone Ol
YUSUF YAZICI'DAN SİNİRLİ HAREKETLER
Burak Yılmaz, attığı gollerle maçın yıldızı olurken bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem oldu.
4
Abone Ol
Karşılaşmada 77. dakikada oyundan çıkan ve yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, oyundan çıkmasına oldukça şaşırırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki gösterdi.
5
Abone Ol
ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ
Yusuf Yazıcı, oyundan alınırken kendisine elini uzatan Christophe Galtier'in elini sıkmayı reddetti.
6
Abone Ol
GALTIER'DEN YUSUF AÇIKLAMASI
Milli futbolcunun bu hareketi Fransa basınında olay olurken Galtier, Yusuf hakkında açıklamalarda bulundu.
7
Abone Ol
'YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI'
Fransız teknik direktör, Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşurken ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek.'' diye konuştu.
8
Abone Ol
'YUSUF İLE KONUŞACAĞIZ, SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA'
Galtier, ''Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullandı.
9
Abone Ol
LILLE'DE İLK KEZ BU OLMUYOR
Lille'de benzer bir olay Galtier ile Burak Yılmaz arasında da yaşanmıştı. Fransa Ligi'nde oynanan Nice - Lille maçının 79. dakikasında Burak Yılmaz oyundan alınmış, tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken Galtier'e ağır ifadeler kullanmıştı.
10
Abone Ol
Burak Yılmaz'ın Türkçe ettiği küfürler ekranlara yansımış, yıldız futbolcu daha sonra hem takımdan hem de taraftarlardan özür dilemişti.
11
Abone Ol
BURAK YILMAZ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Christophe Galtier ise Burak'ın hareketleri sonrasında ''Taraftarlarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tepkili olmasından memnun olmalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor. Hırsını hiç kaybetmemiş.'' sözlerini kullanmıştı.
12
Abone Ol
AVRUPA LİGİ'NİN YILDIZI
Yusuf Yazıcı, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, önce Sparta Prag, ardından Milan'a hat-trick yapmıştı.
13
Abone Ol
Lille formasıyla bu sezon toplam 9 gol atan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.