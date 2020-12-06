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GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın tepkisi Fransa'da olay oldu! Hocasının sözleri sonrası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Aralık 2020 - 10:18 | 

Son Dakika | Yusuf Yazıcı'nın tepkisi Fransa'da olay oldu! Hocasının sözleri sonrası...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Burak Yılmaz damgasını vurmuştu ama Yusuf Yazıcı gerçeği ortaya çıktı...

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Fransa'nın gündeminde bir kez daha Türk yıldızlar var. Burak Yılmaz golleriyle konuşulurken Yusuf Yazıcı'nın sert tepkisi olay oldu...

2BURAK YILMAZ GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ
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BURAK YILMAZ GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Lille, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederken 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

3YUSUF YAZICIDAN SİNİRLİ HAREKETLER
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YUSUF YAZICI'DAN SİNİRLİ HAREKETLER

Burak Yılmaz, attığı gollerle maçın yıldızı olurken bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise sinirli hareketleriyle Fransa'da gündem oldu.

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Karşılaşmada 77. dakikada oyundan çıkan ve yerini Burak Yılmaz'a bırakan Yusuf Yazıcı, oyundan çıkmasına oldukça şaşırırken teknik direktörü Christophe Galtier'e sert tepki gösterdi.

5ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ
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ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ

Yusuf Yazıcı, oyundan alınırken kendisine elini uzatan Christophe Galtier'in elini sıkmayı reddetti.

6GALTIERDEN YUSUF AÇIKLAMASI
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GALTIER'DEN YUSUF AÇIKLAMASI

Milli futbolcunun bu hareketi Fransa basınında olay olurken Galtier, Yusuf hakkında açıklamalarda bulundu.

7YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI
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'YUSUF İKİSİNİN FARKINI ANLAMALI'

Fransız teknik direktör, Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşurken ''Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Yusuf'un ikisi arasındaki farkı anlaması gerek.'' diye konuştu.

8YUSUF İLE KONUŞACAĞIZ, SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA
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'YUSUF İLE KONUŞACAĞIZ, SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA'

Galtier, ''Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir şekilde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi ne olursa olsun saygı göstermek zorunda. Yusuf'u çıkarttım, Burak'ı aldım, o da 2 gol attı.'' sözlerini kullandı.

9LILLEDE İLK KEZ BU OLMUYOR
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LILLE'DE İLK KEZ BU OLMUYOR

Lille'de benzer bir olay Galtier ile Burak Yılmaz arasında da yaşanmıştı. Fransa Ligi'nde oynanan Nice - Lille maçının 79. dakikasında Burak Yılmaz oyundan alınmış, tecrübeli futbolcu oyundan çıkarken Galtier'e ağır ifadeler kullanmıştı.

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Burak Yılmaz'ın Türkçe ettiği küfürler ekranlara yansımış, yıldız futbolcu daha sonra hem takımdan hem de taraftarlardan özür dilemişti.

11BURAK YILMAZ İÇİN NE DEMİŞTİ
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BURAK YILMAZ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Christophe Galtier ise Burak'ın hareketleri sonrasında ''Taraftarlarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tepkili olmasından memnun olmalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor. Hırsını hiç kaybetmemiş.'' sözlerini kullanmıştı.

12AVRUPA LİGİNİN YILDIZI
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AVRUPA LİGİ'NİN YILDIZI

Yusuf Yazıcı, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki kez hat-trick yaparak tüm gözleri üzerine çekmişti. Milli futbolcu, önce Sparta Prag, ardından Milan'a hat-trick yapmıştı.

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Lille formasıyla bu sezon toplam 9 gol atan Yusuf, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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