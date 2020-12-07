Son Dakika | Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Lille'de tarih yazıyor! 70 yıl sonra...

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla Fransa'ya damgasını vururken sürpriz gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
MANŞETLERİ SÜSLEDİLER
Fransa'nın gündeminde bir kez daha Lille'in Türk yıldızları var. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bu haftayı da boş geçmedi ve manşetlerdeki yerlerini aldılar.
3
Abone Ol
Lille, kritik maçta Monaco'yu 2-1 mağlup ederken Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna girmesinin 3 dakika sonrasında topu ağlarla buluşturdu. Yusuf Yazıcı'nın 65. dakikada attığı golün asistini ise bir diğer Milli yıldız Burak Yılmaz yaptı.
4
Abone Ol
PSG'YE YAKIN TAKİP
Lille, Monaco'yu 2-1 mağlup ederken haftayı lider PSG'nin 2 puan gerisinde kapattı ve PSG'nin ardından 2. sırada takibini sürdürdü.
5
Abone Ol
'KRAL'DAN PRENS'E...'
Lille, Twitter hesabından Burak ve Yusuf'un fotoğrafını paylaşırken ''Kral, Prens'e asist yapınca...'' notunu düştü. Maçın ardından Fransa, bir kez daha Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı konuştu...
6
Abone Ol
'YUSUF YAZICI SÜPER'
France Football, bu sezon toplamda 10. golünü atan Yusuf Yazıcı için ''Yusuf, süper yedek modunu açtı, oyuna girer girmez golünü attı. Türk ikilisi harika zaman geçirdi. Monaco'ya dönüş şansı vermediler.'' sözlerini kullandı.
7
Abone Ol
'BURAK YILMAZ EZDİ'
L'Equipe ise Burak Yılmaz'ın çok iyi bir maç çıkarttığını belirtirken ''Burak Yılmaz, Ben Yedder'e karşı ezici bir üstünlük kurdu. Fransız golcü adeta yokları oynadı, Burak ise yüksek formunu sürdürdü.'' dedi.
8
Abone Ol
'ŞAMPİYON OLABİLİR MİYİZ?'
PSG'yi takibi sürdüren Lille'de şampiyonluk sesleri de yavaş yavaş yükselmeye başladı. Teknik direktör Christophe Galtier maçın ardından yaptığı açıklamada ''Şampiyonluk adayı mıyız? Şu an çok iyi bir yerdeyiz ama zorlu rakiplerimiz var. PSG bu hafta yedeklerle çıkmasına rağmen kazandı. Paris, Paris'tir. Rotasyona gitseler de kazanıyorlar. Bence şampiyonluk adayı onlar.'' şeklinde konuştu.
9
Abone Ol
BURAK İLE SARILDI, MAÇ SONU AÇIKLADI
Maç sonu Burak Yılmaz'a sarılan ve Milli futbolcu ile uzun bir süre konuşan Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac ise ''Bu maçtan puan almayı bekliyorduk, onlar girdiği pozisyonları attı, biz atamadık. Çok iyi futbolcuları var. Sonuç benim için hayal kırıklığı oldu.'' dedi.
10
Abone Ol
TOPLAM 23 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille adına toplam 23 gole doğrudan katkı verirken Lille, Avrupa'yı sallamaya devam etti.
11
Abone Ol
TARİHE GEÇTİLER
Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok üst üste gol atma serisi yakalayan takımlarda Lille, 3. sıraya çıkmış oldu. 20 maçtır gol atan Lille, 29 gollü Milan ve 23 gollü Bayern Münih'in arkasında yer aldı.
12
Abone Ol
EN SON 1950'DE BAŞARDILAR
Bu sayı, Lille tarihinin en yüksek ikinci serisi olarak da tarihe geçti. Fransız ekibi, 1950'de üst üste 36 maçta gol atma başarısı göstermişti.
13
Abone Ol
70 YIL OLDU...
20 gollü seri ise kulüp tarihinin en iyi ikinci serisi oldu. Şimdi ise 70 yıllık rekorun kırılıp kırılmayacağı merakla bekleniyor...
14
Abone Ol
16 maçta 8 gol, 4 asist yapan Burak Yılmaz, Ligue 1'da oynadığı son 8 maçta takımı adına gol katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 5 gol, 3 asist yaptı.
15
Abone Ol
IBRAHIMOVIC'İ GERİDE BIRAKTI
Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, böylece bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Eski rekor 6 maçla Zlatan İbrahimovic’e aitti.
16
Abone Ol
Yusuf Yazıcı ise bu sezon 17. maçında 10. golünü atarken yüksek formunu devam ettirdi.