Son Dakika | Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Lille'de tarih yazıyor! 70 yıl sonra...

BURAK İLE SARILDI, MAÇ SONU AÇIKLADI Maç sonu Burak Yılmaz'a sarılan ve Milli futbolcu ile uzun bir süre konuşan Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac ise ''Bu maçtan puan almayı bekliyorduk, onlar girdiği pozisyonları attı, biz atamadık. Çok iyi futbolcuları var. Sonuç benim için hayal kırıklığı oldu.'' dedi.