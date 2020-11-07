Son Dakika | Yusuf Yazıcı, Hürriyet'e konuştu! Başarısının ve gol sevincinin sırrı...
Lille formasıyla Avrupa'da tarih yazan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. İşte gol sevincinin sırrı ve çok konuşulan uyku koçu...
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SPOR ARENA - KORAY DURKAL
UEFA Avrupa Ligi’nde attığı gollerle fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı, müthiş formunun sırlarını Hürriyet’e anlattı...
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"10-15 YIL SONRASINI PLANLIYORUZ"
Uzun süredir menajer, kariyer danışmanı, spor psikoloğu ve diyetisyenden oluşan bir ekiple çalıştığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, “Her alanın profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. Sadece bugünü, yarını değil, bundan 10-15 sene sonrayı da planlıyoruz” dedi.
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YASTIĞI BİLE ÖZEL
Uyku koçu Nick Littlehales’ın 2 ay önce ekibe dahil olduğunu ifade eden Yusuf, “Nick’le başta iki toplantı yaptık. Günlük rutinim, alışkanlıklarım kayıt altına alındı. Sonra 80 soruluk bir test çözdük. Evin sıcaklık derecesinden, günlük beslenmeye kadar birçok veriye dayanarak bir uyku sistemi belirledik. Dinlendiğim ortamı da Nick’in tavsiyelerine göre revize ettik. Havalandırması, ışıklandırması, kullandığım yastık vs” diye konuştu.
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BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?
Doğru uyku ve doğru dinlenmenin sahadaki kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Yusuf, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:
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YARIM SAATLİK ÖZEL ZAMAN
“Genelde sabah uyanıp evde kendime yarım saatlik bir zaman yaratıyorum dünyadaki gelişmeleri takip etmek için. Ardından tesislere geçiyorum, kahvaltı ve antrenman için. İdman sonrasında dinlenmem var."
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AKŞAMLARI FRANSIZCA VE İNGİLİZLER DERSLERİ
"Arkasından o haftaki programa göre fitness ve ekstra antrenmanlarımı yapıyorum. Bu aralarda uygun zamanlara beslenmeyi koyuyoruz. İngilizce ve Fransızca derslerimi akşam saatlerine planlıyoruz. Düzenli aralıklarla spor psikoloğumla seanslar yapıyorum.”
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GOL SEVİNCİ BİLE PLANLI
Yusuf Yazıcı hiçbir şeyi tesadüfe bırakmıyor, her şeyi planlı. Hatta gol sevinci bile... Bu sezon attığı gollerden sonra kollarını havaya açan Yusuf, neden bu hareketi seçtiğini şu sözlerle anlattı:
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YAPTIĞI HAREKETİN SIRRI
"Birkaç ay önce ekiple toplantı yaparken ‘Beni ifade edecek bir gol sevinci bulalım, içinde adım ve soyadımın baş harfleri ‘Y’ olsun’ dedim. Birkaç gün sonra kariyer danışmanım Okan Can Yantır, ‘Tüm engelleri tek tek aşıyorsun. Yaşadığın yer, oyun şeklin değişiyor ama bir tek şey değişmiyor; tüm bunları Yusuf Yazıcı olarak yapıyorsun."
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İSMİNİN BAŞ HARFİ Y
"Senin sihrin iki ‘Y’ harfi. Vücudunun ‘Y’ şekline bürüneceği bir sevinç geldi aklıma. Koştuktan sonra durup ellerini iki yana aç ve ‘Y’ harfi oluştur, ‘Yusuf Yazıcı burada’ de’ dedi. İlk duyduğumda çok hoşuma gitti. Artık böyle seviniyorum.”
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YUSUF YAZICI’NIN PERFORMANSI NASIL ARTTI?
1- Menajer, kariyer danışmanı, spor psikoloğu ve diyetisyeni bulunuyor. Bu ekip hiç değişmiyor. Saha dışındaki tüm planlamalar bu ekip tarafından belirleniyor.
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iTALYA’DA AMELiYAT
2- Yusuf Yazıcı geçen yılki sakatlığının ardından ameliyatını İtalya’da Prof. Dr. Pier Paolo Mariani’ye yaptırdı. Operasyon sonrası 2 aylık rehabilitasyon sürecini Roma’da geçirdi.
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BELEK’TE ÖZEL iDMAN
3- Avrupa’da Covid-19 salgını başlayınca Antalya Belek’te modern olanaklara sahip bir tesiste çalıştı. Atletik performans, sprint ve koşu teknikleri üzerine yoğunlaştı.
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ÜNLÜLERLE ÇALIŞIYOR
4- Son 3 ayda izinli günlerinde Belçika’ya gidip, Wout van Aert ve Remco Evanapoel gibi dünyaca ünlü profesyonel bisikletçilerin özel antrenmanlar yaptığı Move to Cure’da çalışıyor.
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UZMAN ANTRENÖR
5- Son dönemde Yusuf Yazıcı’nın dar alanlardaki patlayıcılığını ve hızlanmasını geliştirmek için uzman bir antrenör ekibe dahil oldu.
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UYKU KOÇU DA GELDi
6- Ekibe en son dahil olan kişi Ronaldo’nun uyku koçu olarak da tanınan Manchester City, Liverpool, Lepzig gibi takımlarla da çalışan Nick Littlehales oldu.
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İLKLERE İMZA ATTI
Avrupa Ligi H Grubu’nda geride kalan 3 maçta 7 puanla lider olan Lille’in başarısında büyük payı bulunan Yusuf, Milan karşılaşmasındaki performansıyla önemli bir ilke imza attı... Genç yıldız ‘Avrupa kupalarında bir sezonda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu’ unvanını aldı. Avrupa Ligi’ndeki toplam gol sayısı 6’ya çıkaran Yusuf Yazıcı, gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor. Milli futbolcuyu 4’er golle Darwin Nunez (Benfica), Paco Alcacer (Villarreal), Munas Dabbur (Hoffenheim), Michael Liendl (Pellets), Mikael Ishak (Lech Poznan) ve Elton Acolatse (Hapoel Beer Sheva) izliyor.
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YUSUF YAZICI MILAN’I ‘ZLATANLADI!’
Dünyaca ünlü L’Equipe, Milan’a 3 gol atan Yusuf’un sevinç fotoğrafını kapağına taşırken, “Lille Milan’ı Zlatanladı!” şeklinde ilginç bir ifade kullandı. Lille’in 4-1 kazandığı Sparta Prag maçının ardından Milan’a da 3 gol atan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde bir kez daha haftanın adamı olurken, Fransız ve İtalyan basınından büyük övgü aldı. Dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe, Yusuf’un fotoğrafını kapağına taşırken, “Lille Milan’ı Zlantanladı” başlığını attı. Haberde, “Hat-trick yapan Yusuf Yazıcı sayesinde Lille, Zlatan ibrahimovic’li Milan karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Lille, Fransız futbolunun onurunu kurtardı” ifadeleri kullanıldı.
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RIVALDO’DAN SONRA iLK
Le Parisien gazetesinin, “Lille grubun liderliğini kaptı” başlıklı haberinde, PSG, Marsilya ve Nice takımlarının Avrupa kupalarındaki yenilgilerinden sonra Lille galibiyetiyle Fransa futbolunun yüzünün güldüğü belirtilerek, “Maçın adamı Milan’ı tek başına ‘Zlatan’ eden şüphesiz Yusuf Yazıcı” denildi. Eurosport’un “Rivaldo gibi Yusuf Yazıcı” başlığıyla verdiği haberinde genç yıldızın, Brezilyalı Rivaldo’dan 20 yıl sonra Milan’a 3 gol birden atan ilk futbolcu olduğu belirtildi.
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24 MAÇLIK SERiYi BiTiRDi
İtalyan La Gazzetta dello Sport, “Milan’ın 24 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Yazıcı ve Lille şovu” başlıklı haberinde, San Siro’da hat-trick yapmanın tüm genç futbolcuların hayalini kurduğu bir şey olduğunu belirtti.
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YUSUF İKİNCİ KEZ HAFTANIN OYUNCUSU
Avrupa Ligi 3. hafta maçlarının en iyi 11’inde Yusuf Yazıcı ile Sivassporlu Caner Osmanpaşa da yer aldı. UEFA’nın internet sitesinde yapılan oylamada Yusuf, 2. kez haftanın oyuncusu seçildi.