Son Dakika | Yusuf Yazıcı, Hürriyet'e konuştu! Başarısının ve gol sevincinin sırrı...

YAPTIĞI HAREKETİN SIRRI "Birkaç ay önce ekiple toplantı yaparken ‘Beni ifade edecek bir gol sevinci bulalım, içinde adım ve soyadımın baş harfleri ‘Y’ olsun’ dedim. Birkaç gün sonra kariyer danışmanım Okan Can Yantır, ‘Tüm engelleri tek tek aşıyorsun. Yaşadığın yer, oyun şeklin değişiyor ama bir tek şey değişmiyor; tüm bunları Yusuf Yazıcı olarak yapıyorsun."