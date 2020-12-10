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GeriFutbol Son Dakika | Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Sörloth sonrası çılgınlık! Trabzonspor'dan tam 5 isim...
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Futbol
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 16:08 | 

Son Dakika | Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Sörloth sonrası çılgınlık! Trabzonspor'dan tam 5 isim...

Trabzonspor'un eski iki oyuncusu Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz Lille'de golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri bordo-mavili kulübün önünde sıra oluyor. Fransızlar, Fırtına'nın 5 yıldız ismini takibe aldı. İşte detaylar...

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Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille formasıyla golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri gözlerini Türkiye'ye, özellikle Trabzonspor'a çevirmiş durumdalar.

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Son olarak geçen sezon Sörloth'u parlatıp Leipzig'e satışından 10 milyon Euro kazanan Trabzonspor'un 5 yıldızı için Fransız kulüpleri sıraya girmiş durumda.

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Daha önce Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür için Premier Lig, Fransa ve Bundesliga kulüplerinden teklif gelmişti ancak beklenen seviyede olmadığı için Bordo-mavili kulüp tarafından kabul edilmemişti.

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Burak ve Yusuf'un performansları sonrası scout'lar, Trabzonspor'un maçlarına abone oldu. Bordo-mavili ekibin özellikle iç saha maçlarını çok sayıda scout takip ediyor.

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2 Fransız ekibi Fırtına'nın tam 5 futbolcusunu takibe aldı.. İşte Trabzonsporlu futbolcuları takip eden Fransız kulüpler

6UĞURCAN ÇAKIR
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UĞURCAN ÇAKIR

Avrupa'nın en gözde kalecilerinden biri. Pandemi sebebiyle yüksek teklif almadı ancak yakın gelecekte 20 milyon euro'lara gidebilir. Rennes onu kardosunda görmek istiyor.

7ABDÜLKADİR ÖMÜR
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ABDÜLKADİR ÖMÜR

Lyon ve Lille peşinde. Sakatlıklar onu en parlak olduğu dönemden geri götürse de yüksek potansiyeli cezbediyor. İki ekip de resmi teklif için en doğru zamanı kolluyor.

8EKUBAN
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EKUBAN

Ganalı yıldız yaşı, güçlü fiziği ve deparlarıyla Fransa'nın önemli ekibi Marsilya'nın gündemine girdi. Trabzonspor 1 milyon euro'ya aldığı oyuncusundan 8 milyon euro bekliyor.

9SERKAN ASAN
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SERKAN ASAN

20 yaşındaki sağ bek Lille'in listesinde. Zeki Çelik yüksek rakamlara satılırsa Lille de Serkan Asan için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Onun hakkında da raporlar hazırlanıyor.

10EDGAR IE
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EDGAR IE

Yusuf transferinde Lille'den gelen Edgar, Saint Etienne'nin yakın takibinde. Yeşiller, Edgar için 2 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fırtına bu rakamı düşük buluyor. (Fotomaç)

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