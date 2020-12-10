Son Dakika | Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Sörloth sonrası çılgınlık! Trabzonspor'dan tam 5 isim...
Trabzonspor'un eski iki oyuncusu Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz Lille'de golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri bordo-mavili kulübün önünde sıra oluyor. Fransızlar, Fırtına'nın 5 yıldız ismini takibe aldı. İşte detaylar...
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Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille formasıyla golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri gözlerini Türkiye'ye, özellikle Trabzonspor'a çevirmiş durumdalar.
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Son olarak geçen sezon Sörloth'u parlatıp Leipzig'e satışından 10 milyon Euro kazanan Trabzonspor'un 5 yıldızı için Fransız kulüpleri sıraya girmiş durumda.
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Daha önce Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Ömür için Premier Lig, Fransa ve Bundesliga kulüplerinden teklif gelmişti ancak beklenen seviyede olmadığı için Bordo-mavili kulüp tarafından kabul edilmemişti.
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Burak ve Yusuf'un performansları sonrası scout'lar, Trabzonspor'un maçlarına abone oldu. Bordo-mavili ekibin özellikle iç saha maçlarını çok sayıda scout takip ediyor.
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2 Fransız ekibi Fırtına'nın tam 5 futbolcusunu takibe aldı.. İşte Trabzonsporlu futbolcuları takip eden Fransız kulüpler
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UĞURCAN ÇAKIR
Avrupa'nın en gözde kalecilerinden biri. Pandemi sebebiyle yüksek teklif almadı ancak yakın gelecekte 20 milyon euro'lara gidebilir. Rennes onu kardosunda görmek istiyor.
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
Lyon ve Lille peşinde. Sakatlıklar onu en parlak olduğu dönemden geri götürse de yüksek potansiyeli cezbediyor. İki ekip de resmi teklif için en doğru zamanı kolluyor.
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EKUBAN
Ganalı yıldız yaşı, güçlü fiziği ve deparlarıyla Fransa'nın önemli ekibi Marsilya'nın gündemine girdi. Trabzonspor 1 milyon euro'ya aldığı oyuncusundan 8 milyon euro bekliyor.
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SERKAN ASAN
20 yaşındaki sağ bek Lille'in listesinde. Zeki Çelik yüksek rakamlara satılırsa Lille de Serkan Asan için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Onun hakkında da raporlar hazırlanıyor.
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EDGAR IE
Yusuf transferinde Lille'den gelen Edgar, Saint Etienne'nin yakın takibinde. Yeşiller, Edgar için 2 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fırtına bu rakamı düşük buluyor. (Fotomaç)