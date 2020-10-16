Son Dakika | Yok artık Merih Demiral! Makine gibi...
Ocak ayında çapraz bağları kopan Merih Demiral, Juventus’ta bu sezon sadece tek bir resmi maçta 9 dakika süre aldı. Ancak milli takımda parmak ısırttı...
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HERKESİ HAYRAN BIRAKTI
Milli takımımızın en önemli isimlerinden olan Merih Demiral, Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda gösterdiği performansla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Merih'in son aylarda yaşadıkları...
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ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
Ülkemizi İtalya’nın en büyük takımı Juventus’ta başarıyla temsil eden Merih Demiral, geçtiğimiz Ocak ayında Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu.
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6 AYDA SAHALARA DÖNDÜ
EURO 2020’yi normalde kaçıracak olan Merih, turnuvanın salgın sebebiyle gelecek seneye ertelenmesi sonrası çok mutlu olmuştu. Sıkı bir tedavi ve çalışma sürecinin ardından 6 ay gibi kısa bir sürede sahalara döndü.
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SON 9 DAKİKADA SÜRE ALDI
22 yaşındaki stoperimiz, Juve’de hocası Andrea Pirlo, 13 Eylül’deki Novara maçında 45 dakika oynatırken, ligde Sampdoria’yı 3-0 yendikleri 20 Eylül’deki mücadelenin son 9 dakikasında oyuna sürdü.
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ADETA MAKİNE GİBİ
Teknik direktör Şenol Güneş’in, geride bıraktığımız milli maçlarda aday kadroya çağırdığı Merih, Kaan Ayhan ve Çağlar’ın sakatlıkları, Ozan’ın da cezalı duruma düşmesi sonrası savunmada adeta bir makine gibi yorulmadan mücadele etti.
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TAMAMINDA 90 DAKİKA OYNADI
7 Ekim’de Almanya karşısında Kaan’la, 11 Ekim’de Rusya önünde Ozan’la ve 14 Ekim’de de Sırbistan maçında Mahmut Tekdemir ile stoperde sahaya çıkan tecrübeli oyuncumuz, bunların hepsinde de 90 dakika sahada kaldı.
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PARMAK ISIRTAN PERFORMANS
Ağır bir sakatlıktan çıkan ve takımında henüz ilk 11’de oynamamasına rağmen, başarılı futbolcumuz 8 günde 3 maça çıktı ve hepsinde de hiç yorulmadan, harika performanslar ortaya koydu.
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ÖZEL TEBRİK
Hatta Teknik Direktör Şenol Güneş de, mecburen 3 maçta da oynatmak zorunda kaldığı Merih’i, performansından ötürü de özel olarak tebrik etti. (Fanatik)
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'Merih Demiral maç kaybettikten sonra ağlıyordu'
Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın 9 yaşında Kocaeli’de futbola başlarken ilk hocası olan Çetin Yıldız, yıldız oyuncunun futbolculuk serüvenini anlattı.