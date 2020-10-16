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GeriFutbol Son Dakika | Yok artık Merih Demiral! Makine gibi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 08:46 | 

Son Dakika | Yok artık Merih Demiral! Makine gibi...

Ocak ayında çapraz bağları kopan Merih Demiral, Juventus’ta bu sezon sadece tek bir resmi maçta 9 dakika süre aldı. Ancak milli takımda parmak ısırttı...

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1HERKESİ HAYRAN BIRAKTI
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HERKESİ HAYRAN BIRAKTI

Milli takımımızın en önemli isimlerinden olan Merih Demiral, Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda gösterdiği performansla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Merih'in son aylarda yaşadıkları...

2ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU
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ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Ülkemizi İtalya’nın en büyük takımı Juventus’ta başarıyla temsil eden Merih Demiral, geçtiğimiz Ocak ayında Roma ile oynanan maçta sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağları kopmuştu.

36 AYDA SAHALARA DÖNDÜ
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6 AYDA SAHALARA DÖNDÜ

EURO 2020’yi normalde kaçıracak olan Merih, turnuvanın salgın sebebiyle gelecek seneye ertelenmesi sonrası çok mutlu olmuştu. Sıkı bir tedavi ve çalışma sürecinin ardından 6 ay gibi kısa bir sürede sahalara döndü.

4SON 9 DAKİKADA SÜRE ALDI
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SON 9 DAKİKADA SÜRE ALDI

22 yaşındaki stoperimiz, Juve’de hocası Andrea Pirlo, 13 Eylül’deki Novara maçında 45 dakika oynatırken, ligde Sampdoria’yı 3-0 yendikleri 20 Eylül’deki mücadelenin son 9 dakikasında oyuna sürdü.

5ADETA MAKİNE GİBİ
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ADETA MAKİNE GİBİ

Teknik direktör Şenol Güneş’in, geride bıraktığımız milli maçlarda aday kadroya çağırdığı Merih, Kaan Ayhan ve Çağlar’ın sakatlıkları, Ozan’ın da cezalı duruma düşmesi sonrası savunmada adeta bir makine gibi yorulmadan mücadele etti.

6TAMAMINDA 90 DAKİKA OYNADI
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TAMAMINDA 90 DAKİKA OYNADI

7 Ekim’de Almanya karşısında Kaan’la, 11 Ekim’de Rusya önünde Ozan’la ve 14 Ekim’de de Sırbistan maçında Mahmut Tekdemir ile stoperde sahaya çıkan tecrübeli oyuncumuz, bunların hepsinde de 90 dakika sahada kaldı.

7PARMAK ISIRTAN PERFORMANS
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PARMAK ISIRTAN PERFORMANS

Ağır bir sakatlıktan çıkan ve takımında henüz ilk 11’de oynamamasına rağmen, başarılı futbolcumuz 8 günde 3 maça çıktı ve hepsinde de hiç yorulmadan, harika performanslar ortaya koydu.

8ÖZEL TEBRİK
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ÖZEL TEBRİK

Hatta Teknik Direktör Şenol Güneş de, mecburen 3 maçta da oynatmak zorunda kaldığı Merih’i, performansından ötürü de özel olarak tebrik etti. (Fanatik)

9
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'Merih Demiral maç kaybettikten sonra ağlıyordu'

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın 9 yaşında Kocaeli’de futbola başlarken ilk hocası olan Çetin Yıldız, yıldız oyuncunun futbolculuk serüvenini anlattı.

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