Son Dakika | Yok artık Caner Erkin! Rusya maçında tarihe geçti...
Abdullah Avcı'nın canlı yayındaki sözleri olay olmuştu. Caner Erkin, Rusya maçında tarihe geçti. 36 yıl sonra...
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GECENİN ADAMI CANER ERKİN
Rusya karşısında alınan kritik galibiyetin ardından herkes bunu konuşuyor. Caner Erkin yine yaptı ve geceye damga vurdu. İşte detaylar...
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RUSLAR'I DAĞITTILAR
A Milli Takım , Rusya karşısında 1-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanmayı başardı. Takımı üstünlüğe taşıyan isimlerin başında Cenk Tosun, Caner Erkin ve Cengiz Ünder yer aldı.
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2020'DE İLK GALİBİYET
5 gole sahne olan 90 dakikayı Ay-Yıldızlılar, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek 2020 yılında ilk kez maç kazanmış oldu. Millilerimiz daha önce 2020 yılında hazırlık maçı ve Uluslar Ligi dahil, toplamda oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
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36 YIL SONRA GELEN ZAFER
A Milli Takımımız ayrıca bu galibiyetle Rusya'ya karşı 36 yıl sonra ilk kez galip geldi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'yı ilk kez mağlup eden Milli Takım, 6 Eylül 1984 tarihindeki maçtan sonra rakibini ilk kez devirmiş oldu.
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BİR SERİ DAHA BİTTİ
Rusya/Sovyetler Birliği'ni Eylül 1984'ten bu yana ilk kez mağlup eden Türkiye, İngiltere'nin (2B 9M) ardından aynı rakibe karşı en uzun galibiyet hasretine son vererek de tarihe geçti.
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GALİBİYETİN ŞİFRESİ 3C
Takımın üstünlük şifresi bir nevi '3C' olarak gerçekleşirken Rusya'nın 10 kişi kalmasını sağlayan Cenk Tosun adeta fitili ateşleyen isim oldu.
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CANER ERKİN'İN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Bu sezon başında Beşiktaş’tan, Fenerbahçe’ye transfer olan Caner Erkin, Sarı-Lacivertli forma altında şu ana kadar harika bir performans göstermişti.
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ŞENOL GÜNEŞ TEKRAR DAVET ETTİ
Kanarya’da 8 maçta 3 asist yapan Caner’i, sol bekte sıkıntı çektiğimiz bir dönemde A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra yeniden aday kadroya çağırmıştı.
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RUSLAR'I BOŞ GEÇMEDİ
İlk olarak Hırvatistan’la 3-3 biten hazırlık karşılaşmasında ilk 11’de boy gösterdi. Hırvatlar’a karşı 1 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, Ruslar’a karşı da boş durmadı.
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PERDEYİ AÇAN GOLÜN ASİSTİ
Sol tarafta çok iyi bir performans gösteren 32 yaşındaki oyuncumuz, rakibin 1-0 öne geçmesi sonrasında Kenan Karaman’ın golünde pası veren isim oldu.
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CEMİL TURAN VE RIDVAN DİLMEN'İ GEÇTİ
Fanatik'te yer alan habere göre; 26’da Kenan’a çok güzel bir orta yapan Caner, Milli forma altında 11. gol pasını vererek Cemil Turan ve Rıdvan Dilmen’i geçti, en çok asist yapan 7. oyuncu oldu.
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KAPTAN OLDU
Yıldız oyuncumuz, Cenk’in çıkmasının ardından kaptan olan Hakan Çalhanoğlu’nun da son anlarda kenara gelmesiyle birlikte kaptanlık pazubandını takarak 90 dakikayı tamamladı.
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ABDULLAH AVCI ELEŞTİRMİŞTİ
Tecrübeli sol bek Caner Erkin'in yaptığı ortaların asiste dönüşmediği yönünde eleştiriler yapılmıştı. Yayıncı kuruluşta yorum yaptığı esnada Abdullah Avcı, "Caner Erkin çok orta yaptı. Asist var mı, yok!" şeklinde konuştu. Avcı ayrıca Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemle ilgili örnekler verirken, "Ben geçen sezon Caner'i bu nedenle kanatta değil, ortada oynattım" demişti.
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TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Tümer Metin ise futbolcu için, "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor" ifadelerini kullandı.