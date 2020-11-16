Son Dakika | Yok artık Caner Erkin! Rusya maçında tarihe geçti...

TÜMER METİN NE DEMİŞTİ? Öte yandan Tümer Metin ise futbolcu için, "Caner Erkin'in ortaları muhteşem. Bilirsin oraya ortalar yapacağını ama bir şey yapamazsın. Ayrıca kanat oyuncuları Fenerbahçe'de 2-3 yıldır bu kadar tamamlayıcı değildi ama bu sene herkes pozisyonun içinde ve tehlike yaratıyor" ifadelerini kullandı.