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Futbol
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 13:56, /

Son Dakika | Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'dan çarpıcı bir Fenerbahçe itirafı geldi...

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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, PlaySpor'da katıldığı programda Fenerbahçe itirafında bulundu.

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Her zamanki gibi samimi açıklamalarda bulunan Vural, "Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok." diyerek iddialı konuştu.

3Akhisarda önlemlere uyuyoruz

Akhisar'da önlemlere uyuyoruz

İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar’a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum.

4Seyircisiz maç rezalet

Seyircisiz maç rezalet

Esneklik ve kuvvet 1 haftada kayboluyor. Akhisar olarak çok iyi durumdaydık. Oyuncular iyi dönmezse kötü olur. UEFA toplandı. Şimdi yarınki bizim toplantıyı bekliyoruz.

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Seyircisiz maç rezalet. Taraftar çok önemli. Bu iş onlarsız olmaz. Kendi kendimize oynasak ne olur oynamasak ne olur.

6Fenerbahçede adım geçmiş

Fenerbahçe'de adım geçmiş

Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok.

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