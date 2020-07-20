Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA EN ÇOK PUAN KAYBEDEN TAKIM 30. haftada deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle şampiyonluk için yeniden umutlanan Trabzonspor, önce yine öne geçtiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı, sonraki iki maçında ise 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Yukatel Denizlispor’a 2-1, 3-1 öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor müsabakasından ise 4-3’lük yenilgi ile ayrıldı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alan Trabzonspor’da bu alışkanlık şampiyonluğun kaçmasında da başrol oynadı.