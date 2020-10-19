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Futbol
Haber GiriÅŸ: 19 Ekim 2020 - 10:59 | 

Son Dakika | YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ yorumcusu Abdullah AvcÄ± bugün...

BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmayan ve yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸta yorumlarÄ±na devam eden Abdullah AvcÄ± ile ilgili son dakika geliÅŸmesi...

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1
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BeÅŸiktaÅŸ'ta BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±n yankÄ±larÄ± sÃ¼rerken eski teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± ile alacaklarÄ± konusunda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyordu.

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CamianÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinin BaÅŸkan Ã‡ebi ile AvcÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in devreye gireceÄŸi ifade edilirken sÃ¼rpriz bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

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Trabzonspor'un lige iyi baÅŸlayamamasÄ± yÃ¶netimi harekete geÃ§irdi. BaÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu dÃ¼n Ä°stanbul'da bazÄ± yÃ¶neticilerle bir araya gelerek durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ana konusu teknik direktÃ¶r Eddie Newton oldu.

4DEVAM ETMEK HATA OLUR
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DEVAM ETMEK HATA OLUR

BazÄ± yÃ¶neticiler, "Newton ile devam etmemiz hata olur. Daha ligin baÅŸÄ±ndayken deÄŸiÅŸikliÄŸe gidelim" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ortaya attÄ±. Bir baÅŸka grup da bu fikre destek verip sezon baÅŸÄ±nda da gÃ¼ndeme gelen Abdullah AvcÄ±'ya teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesini istedi.

5ABDULAH AVCI Ä°LE GÃ–RÃœÅžME
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ABDULAH AVCI Ä°LE GÃ–RÃœÅžME

Yeni Åžafak'Ä±n haberine gÃ¶re; Trabzonspor yÃ¶netimi teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revi iÃ§in bugÃ¼n Abdullah AvcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.

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A Spor yorumcusu Erman ToroÄŸlu, TakÄ±m Oyunu programÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gÃ¼ndemine dair flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ToroÄŸlu, "BeÅŸiktaÅŸ paranÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± vererek Abdullah AvcÄ± ile anlaÅŸacak." ifadelerini kullandÄ±.

7PÄ°YANGO BEÅžÄ°KTAÅžA VURACAK
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PÄ°YANGO BEÅžÄ°KTAÅž'A VURACAK

Mukavele ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n yeni bir kulÃ¼pte Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte BeÅŸiktaÅŸ Ã¶deme yapmayÄ± durduracak.Â

8
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Buna gÃ¶re BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ sÃ¶zleÅŸmenin tek taraflÄ± fesh edilmesi nedeniyle yeni bir kulÃ¼pte gÃ¶rev alana kadar Abdullah AvcÄ±â€™ya Ã¶deme yapmaya devam ediyor. AvcÄ±â€™ya sahalara dÃ¶neceÄŸi tarihe kadar aylÄ±k 1 milyon lira Ã¶denecek.

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TecrÃ¼beli teknik adamla, eski baÅŸkan Fikret Orman dÃ¶neminde yÄ±llÄ±k 12 milyon lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi, takÄ±mÄ±n Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumsporâ€™a elendiÄŸi son 16 turu maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸarÄ±sÄ±z sonuÃ§lar nedeniyle AvcÄ±â€™nÄ±n gÃ¶revine son vermiÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n 2022â€™de bitecek sÃ¶zleÅŸmesinin feshedildiÄŸini TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™na (TFF) resmen bildirmiÅŸti.

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