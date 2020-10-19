DEVAM ETMEK HATA OLUR BazÄ± yÃ¶neticiler, "Newton ile devam etmemiz hata olur. Daha ligin baÅŸÄ±ndayken deÄŸiÅŸikliÄŸe gidelim" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ortaya attÄ±. Bir baÅŸka grup da bu fikre destek verip sezon baÅŸÄ±nda da gÃ¼ndeme gelen Abdullah AvcÄ±'ya teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmesini istedi.