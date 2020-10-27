Son Dakika | Wesley Sneijder'den olay itiraflar! "Her şeyi mahvettim..."
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, kariyeri ve özel hayatı hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaparken, eski eşi Yolanthe Cabau ile yaşadığı ayrılık süreciyle ilgili acı itiraflarda bulundu.
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Galatasaray'da taraftarın sevdiği isimlerden biri olan ve sarı kırmızılı formayla damga vurduktan sonra ayrılan Wesley Sneijder, kariyeri ve özel yaşamına dair açıklamalarda bulundu.
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"DAHA AZ PARA KAZANIYORUM"
"36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim."
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"İNSANLAR BATIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"
"Çok fazla okudum, çok duydum, insanlar benim işleri batırdığımı düşünüyor. Beni tanıdıklarını düşünüyorlar. Bunları okuyanlar, örneğin psikolog Bram Bakker, benim 50 yaşına geldiğimde alkol bağımlısı olacağımı düşünür. İnsanlar sadece negatif şeyleri düşünüyor. Bu sabah perdeyi açtım, yağmur yağıyordu. Böyle bir günde ne yapabilirim? Kara deliğe düşmedim, meşgulum ancak bazen kötü bir ruh haline bürünüyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama tavukları özenle hazırlayıp, 5 dakikada yemek, bu bana gelmiyor. Sonra her şeyi temizlemek zorundasın. Neyse ki çok arkadaşım var. Yaşlı arkadaşlarım da var."
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"GENÇ OYUNCULARI YÖNLENDİREBİLİRİM"
"Çok fazla yanlış arkadaşlarım olduğunu söyleyenler oldu. Saçmalık. İyi çocuklardı. Hollanda'nın yarısıyla arkadaşmışım gibi gösterildi. Vaktim olsa, belki olurdu. Hayatım boyunca menajerler ile birlikte çalıştım. Şimdi kendim farklı şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu ormanda yönlendirebilirim. Öncelikle yeteneğine bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum."
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"YOLANTHE'NİN TELEFONUNU BULSANA..."
"Bir gün, evimin karşısında bulunan bir kahve dükkanında oturuyordum. Birden etrafa gazeteciler doluştu. Etrafa, "Nerede o?" şeklinde soruyorlardı. Neden bahsettiklerini anlamıyordum bile. Kimi arıyorlar acaba diye düşündüm. Fotoğrafçı Leo Vogelzang'ı gördüm. Konu Yolanthe Cabau'ymuş. Ondan hoşlandığımı söyledim. Yolanthe'nin birkaç hafta önce sevgilisinden ayrıldığını öğrendim ve Leo'ya, "Bana Yolanthe'nin telefon numarasını bulsana." dedim. İşte her şey böyle başladı."
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"HUZURU ARIYORDU"
"Yolanthe, düzgün bir ilişki istiyordu. Huzuru arıyordu. Konuşmanın anlamsız bir şekilde devam ettiğini düşünüyordum. Beni merak edip etmediğini öğrenmeyi deniyordum. İlk başlarda benden etkilenmiyor gibiydi. Sonrasında günde 2 saat konuşmaya başladık ve Yolanthe ile geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı."
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"SONU GELMEZ PARTİLER..."
"Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim. Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı."
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"TÜM HATA BENDE! ŞÖHRET, EGO, PARA..."
"Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet... Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu."
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"HER ŞEYİ MAHVETTİM"
"Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet... Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı."
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"MEGAN FOX VE GEORGE CLOONEY'LE BİRLİKTE..."
"Bir keresinde Yolanthe ile Megan Fox ve George Clooney'in de olduğu bir partiye katıldık. Eve sabah 6'da döndük. Akşam Şampiyonlar Ligi'nde Werder Bremen maçına çıktım ve 1 gol, 1 asistle oynadım. Bunun mümkün olduğunu görünce de böyle yaşamaya devam ettim"
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"HAYALİMDEKİ FORMA KAÇIYORDU..."
"Ajax ile iyi zamanlar geçiriyordum. Harika bir kamp dönemindeydik. Sezona başlamayı iple çekiyordum. Sonra gazeteleri okudum. Real Madrid, benim için 24 milyon euro önermiş. Ajax 30 istiyormuş. O dönemler için çok büyük paralardı. Ajax beni bırakmıyordu. Real de vazgeçmiyordu. Ben de büyük hayal kırıklığına uğradım. Rüyalarıma giren forma kaçıp gidiyordu."
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"PSV'ye karşı Süper Kupa maçı oynadık. Zor zamanlardı. Tüm çocukluğumu, gençliğimi Ajax'ta geçirmiştim. Yıllar boyunca Ajax forması giymiştim. Bu kulüp bana çok şey vermişti. Ancak, ben de çok şey vermiştim. Ajax ile Real Madrid arasındaki görüşmelere dahil olma kararı verdim. 23 yaşındaydım ve büyük bir fırsat vardı."
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"REAL'İN TEKLİFİNİ DÜN GİBİ HATIRLIYORUM"
"Sonra Real Madrid'in sportif direktörü Predrag Mijatovic, Hollanda'ya geldi. Ajax'tan önce benimle anlaşmayı istemişler. Elindeki çantadan kağıtlar çıkardı. O anı hala dün gibi hatırlıyorum. Bir anda kağıdı bana doğru çevirdi. Orada net 3 milyon euro maaş yazıyordu. 5 yıllık sözleşme. Ajax'ta 1 milyon kazanıyordum. Mijatovic, "Buraya pazarlık yapmaya gelmedim." dedi. "Ya bunu kabul edersin ya da bu masadan kalkarım." diye devam etti. Menajerim Soren ile birlikte, aynı anda "Kabul ediyoruz." dedik. Tam olarak aynı anda. Sonra Ajax ile de anlaştılar. Benim için 27 milyon euro civarında bir para ödendi."
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"HOLLANDA'YA VEDA ETMEK KOLAY DEĞİLDİ"
"Ajax ve Hollanda'ya veda etmek kolay değildi. Gerçekten zorlandım. Ajax hala benim takımım. Utrecht benim şehrim. Hayatım bu. Her şeyim bu. Arkamda bırakmak zorunda kaldım. Ancak, ben yeni bir macera istiyordum. Yine de gergindim, stresliydim. Madrid'e gidene kadar heyecanım dinmemişti. Tüm ailem Madrid'e de gelememişti. 3 kişi gitmiştik. Jessey ve ilk eşim. Geri dönüş yoktu. Farklı bir dil vardı. Farklı bir kültür vardı. Ancak, bana her şeyimi veren Real Madrid oldu!"
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"GECE HAYATINI KENDİMİ FAZLA KAPTIRDIM"
"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, "Sneijder daha iyisini yapabilirsin." diyorlardı."
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"DAVRANIŞLARIM R.MADRİD OYUNCUSUNA YAKIŞMIYORDU"
"Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda bu kadar çok arkadaşım varken neden yalnızdım? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile. Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum.Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu. Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm."
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Yaptığın her şey bir gün karşına çıkar. Sokaklarda gezmek, binlerce euro para harcamak veya tüm bunlarla başa çıkma şeklin. Yeterince direndim diyemiyorum. Özellikle, genelde etrafımda Guti gibi biri varken. Ben çok büyük bir hayatı keşfetmiştim. Uzun süre boyunca bu şekilde bir yaşam devam edemedi. Bu nedenle Ramona Streekstra'dan ayrıldım. Buna, böyle denir herhalde." (SPORX)