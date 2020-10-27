Son Dakika | Wesley Sneijder'den olay itiraflar! "Her şeyi mahvettim..."

"İNSANLAR BATIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYOR" "Çok fazla okudum, çok duydum, insanlar benim işleri batırdığımı düşünüyor. Beni tanıdıklarını düşünüyorlar. Bunları okuyanlar, örneğin psikolog Bram Bakker, benim 50 yaşına geldiğimde alkol bağımlısı olacağımı düşünür. İnsanlar sadece negatif şeyleri düşünüyor. Bu sabah perdeyi açtım, yağmur yağıyordu. Böyle bir günde ne yapabilirim? Kara deliğe düşmedim, meşgulum ancak bazen kötü bir ruh haline bürünüyorum. Yemek yapmayı seviyorum ama tavukları özenle hazırlayıp, 5 dakikada yemek, bu bana gelmiyor. Sonra her şeyi temizlemek zorundasın. Neyse ki çok arkadaşım var. Yaşlı arkadaşlarım da var."