Son Dakika | Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau çiftini şok eden fotoğraf! İtiraf ettiler...
Geçtiğimiz sene boşanan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çifti hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı...
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder ile ünlü model Yolanthe Cabau, ülkeleri Hollanda'da gündemden düşmüyor.
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Geçen yıl boşanan çift, yaptığı açıklamalarda dostça ayrıldıklarını ve çocukları Xess Xava için zaman zaman görüşebileceklerini söylemişlerdi.
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BUNALIMA GİRİP KİLO ALMIŞTI
Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra bir de Yolanthe'den ayrılınca bunalıma girmiş ve aldığı fazla kilolar ile dikkat çekmişti.
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DEPRESYON SONRASI AÇIKLAMIŞTI
Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı:
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Yolanthe ile sevgili olmadan önce günde 2 saat konuşmaya başladık ve onunla geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim.
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'SÜREKLİ PARTİLER, KADINLAR...'
Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı.
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'ONUN HİÇBİR HATASI YOK'
Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet...
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'HAYALLERİMİN KADINIYDI'
Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim."
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Tüm bunlardan sonra ortaya çıkan bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
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ORTAYA ÇIKAN O FOTOĞRAF...
Sneijder'in eski eşi Yolanthe'yi aldattığı haberleri sonrasında ortaya çıkan fotoğlaf, sosyal medyada oldukça konuşulurken iddiaların gerçek olduğu yönünde yorumlandı.
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'ÇEKTİĞİNİZ ACILAR SİZİ GÜÇLENDİRİR'
Öte yandan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ''Şu an kendimi çok güçlü hissediyorum, kendime daha çok zaman ayırabiliyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Evlilik de böyledir. Çektiğiniz acılardan ders almalısınız. Ve bu çektiğiniz acılar sizi güçlendirir.'' sözlerini kullandı.
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'SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ'
Yolanthe, eski eşi Sneijder ile hala görüştüğünü de söylerken ''Xess'i özlüyor. Biz şu anda Los Angeles'ta kalıyoruz. Skype'tan görüşüyoruz ve çocuğunu görebiliyor. Annem, ablalarım ve Wesley'in annesine çok yakınım. O yüzden zaten sürekli iletişim halinde oluyoruz.'' dedi.
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ANNESİ AÇIKLADI
Wesley Sneijder'in annesi Sylvia Sneijder ise ''Xess Xava'nın huzura ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var. O çok tatlı bir çocuk. Bu evlilikteki kriz ona yansımamalı.'' dedi.
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TEKRAR BARIŞACAKLAR MI?
Sylvia Sneijder, Sneijder ve Yolanthe Cabau çiftinin barışıp barışmayacağı sorusuna ise ''Hiçbir fikrim yok, bunu zaman gösterir.'' cevabını vermişti.