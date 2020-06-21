Son dakika | Volkan Demirel'den olay uyarı: 'İtiraz edin beyler!'

Bu uyarının ardından futbolcular Aydınus'un etrafında toplandı ve karara itiraz etti.
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Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla birlikte penaltı kararı iptal edildi.
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BİR KEZ DAHA VAR UYARISI
Mücadelenin son dakikalarında ise bir kez daha VAR devreye girdi ve Mevlüt Erdinç'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı
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Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti