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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 21:08,

Son dakika | Volkan Demirel'den olay uyarı: 'İtiraz edin beyler!'

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olduğu maça Volkan Demirel damgasını vurdu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadeleye ilginç bir an yaşandı.

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Mücadelenin 78. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi.

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Yusuf Erdoğan'ın yaptığı vuruş Hasan Ali Kaldırım'dan döndü ve sonrasında Aydınus beyaz noktayı gösterdi.

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Bu kararın ardından Volkan Demirel çılgına döndü ve sahadaki sarı-lacivertli oyuncuları uyardı.

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Demirel oyunculara 'Beyler penaltı yok, itiraz edin beyler, penaltı yok' şeklinde bağırdı.

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Bu uyarının ardından futbolcular Aydınus'un etrafında toplandı ve karara itiraz etti.

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Sonrasında VAR odasından gelen uyarıyla birlikte penaltı kararı iptal edildi.

8BİR KEZ DAHA VAR UYARISI
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BİR KEZ DAHA VAR UYARISI

Mücadelenin son dakikalarında ise bir kez daha VAR devreye girdi ve Mevlüt Erdinç'in attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı

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Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti

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